3分鐘搞懂「進食順序」　年菜放心大吃、身材不走樣

▲搞懂進食順序，即使年節放縱個幾天也不怕體重飆升。（圖／翻攝自Pinterest，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

過年當然要開心大吃啊！如果每道年菜都要斤斤計較熱量，那還有什麼意思？營養師表示，除了定量，進食順序才是不發胖關鍵，理想順序應該先喝湯，接著吃蔬菜，再攝取優良蛋白質，最後才吃熱量高的澱粉，以這個為大原則包準身材不走樣。

為什麼順序是湯→菜→肉→飯呢？首先喝湯可以增加飽足感，蔬菜可以補足腸胃空間，延緩血糖上升，讓身體不易囤積脂肪，處於半飽狀態後，再吃蛋豆肉等優質蛋白質，最後再吃熱量高的澱粉類，就不容易吃過量。

用餐時先吃蔬菜，不僅能補充豐富纖維質，還能降低之後肉類和澱粉的攝取量，肉類建議選擇油脂量較低的種類，像是魚肉、雞肉或是其他海鮮都是好選擇。

選擇食物時，烹調用油量也應盡量減少，整體而言，水煮和涼拌優先，炒、烤、炸是第二選擇，勾芡的、後天加工的餃類、丸類也少碰，以吃「食物的原型」為優先。

而過年圍爐時吃的火鍋又要如何聰明吃？營養師分享，吃火鍋是最容易攝取大量蔬菜的方式，火鍋菜盤中的新鮮蔬果和菇類，能幫助你達到每日必需攝取的蔬果份量，其中肉類選擇海鮮和雞肉為佳， 牛肉的營養成分雖高，但油脂含量也高，這點必須注意。圍爐的湯不要喝，鹽分含量太重，喝多了會水腫，體重會立刻飆升。

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