大拇指就能判斷易瘦體質！搭配3招「睡前瑜珈」燃脂又助眠

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你也羨慕長不胖的人嗎？很多人認為體質都是先天決定，其實我們都有機會慢慢養成易瘦體質，以下就公開超實用易瘦操，睡前花短短一兩分鐘，加快體內代謝，靠瑜伽墊就能養出絕美體態！

▲大拇指線條可以判斷體質，（左）有向內彎的腰身就是易瘦體質；（右）呈一直線則為易胖體質。（圖／網友提供）

首先判斷你的體質，伸出大拇指就能知道。如果你的拇指線條呈現一直線（右圖），那就是易胖體質。反之，如果是有向內彎曲的腰身線條（左圖），那麼就是易瘦體質。不過無論是易瘦還是易胖體質，以下的睡前運動不僅能練出絕美線條，還能舒壓幫助睡眠，一起來學習。

貓式瑜伽

貓式瑜伽能夠提升血液的流動，自然就加速了燃燒脂肪的速度，短短一兩分鐘就能見效。

1.呈現趴姿雙手撐地，雙腳跪姿與肩同寬。

2.吸氣時，小腹向內凹，下巴往內側收 。

3.等到氣吸滿後，屏住呼吸約 6-10秒 。

4.最後吐氣，臀部脊椎和下巴皆往上，腹部向下，保持腹式呼吸維持這個姿勢9秒。

▲貓式瑜伽能夠加速血液循環，促進燃脂。（圖／翻攝自 Shutterstock）

跪姿伸展

想要瘦大腿的女孩們千萬要練習跪姿瑜伽，因為這個姿勢能夠有效燃燒大腿脂肪，據說比敲帶脈瘦的快。

1. 屁股輕輕坐在後腳跟上

2. 背部自然向前伸展

3. 想像雙手無限延伸，持續約1分鐘

▲跪姿瑜伽是瘦大腿神招。（圖／翻攝自 Shutterstock）

下犬式

下犬式是瑜伽中非常普遍的動作之一，擁有延展脊椎，舒展胸部的功效。

1.呈跪姿預備。

2. 雙手雙腳用力撐起身體，注意頭部放鬆自然下垂。

3.手掌完全按壓在瑜伽墊上，手腕根部與瑜伽墊平行，維持3-5個呼吸時間

▲下犬式瑜伽適合上班族舒展。（圖／翻攝自 Shutterstock）

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