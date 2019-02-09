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在地就是國際！周裕穎：「有個性不需要時尚，沒個性時尚也無用」

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▲（圖／周裕穎／丘丘）

近幾年，越來越多台灣設計師走上國際伸展台，這的確是充滿話題性的成就，也是讓品牌地位穩固、拓展海外市場的關鍵要素。

但有一位時尚設計師，他早已成功進軍海外、屢屢登上紐約時裝週的舞台，卻不就此愈發自傲或輕易感到滿足，「Local is global，愈在地，愈國際」反倒才是他堅信的理念，融合東西兩方的藝術、傳統與現代的元素，將台灣在地文化發揚到國際更是他的設計初衷與目標，他就是－周裕穎。

▲（圖／周裕穎／丘丘）

在這容易盲從、跟風的時代，「有個性不需要時尚，沒個性時尚也無用」則是他一直以來高喊著的口號，從他與運動品牌、歷史博物館的跨界合作，到找來曾國城為品牌走秀便不難發現，他的確用實際行動在呼籲著眾人，其實「有個性、做自己」才是時尚的最根本之道。

看到這，想必你和Wazaiii編輯一樣，不免想著他身為一位走上國際的時尚設計師，為何要回過頭來推廣台灣在地傳統文化？難道不該打鐵趁熱、加緊腳步在國外行銷自家品牌？

這回，就讓Wazaiii編輯為你請來周裕穎本人，親自一解所有疑問。

「您想成為服裝設計師的契機為何？當初選擇自創服裝品牌的原因是什麼？」

『我其實不想成為服裝設計師，也不覺得我在做的事情是「時尚」，我從不會定義自己是個Fashion Designer，我只想當個Creator。服裝設計對我來說，只是一個平台、一個大家覺得「很有意思」的產業，所以我用時裝這個產業來包裝我未來所有的計畫，而它只是我人生眾多規劃的其中一個部分與階段。

當初會創立自己的品牌，純粹是因為我想做些「酷」的東西。至於為什麼叫Just in Case，當然是因為我叫Justin嘛！其實跟我過去在義大利念書也有關，這就是一種義式幽默，我覺得叫這個名字很好玩啊！後來會改成Just in XX，是因為進軍海外時才發現Just in Case這名字早就被註冊走了！加上當時品牌已經發展到一個階段，我們開始跟不同的品牌或行業做聯名、跨界合作，於是我就想到「XX」。「XX」就像是繩結，象徵著我們把不同的兩個領域串在一起，而且「X」是「十」的意思，也代表著Perfect，代表我們期許自己能往兩倍的Perfect前進。』

▲（圖／周裕穎／丘丘）

「您的品牌充斥著前衛的概念，而台灣的顧客群在看待時尚、服裝的想法仍相當保守，對此現象您有什麼看法？」

『台灣人對時尚的接受度非常低，直到現在都非常低，連我自己的爸媽都無法接受。但你想想，當我們今天走進一家蛋糕店，第一眼看到那些玻璃櫃裡的蛋糕，可能都會在心裡驚呼：「哇！好可愛！好漂亮！」但你會買嗎？不會啊！大家最後還不是買那些最基本的紅豆麵包或是菠蘿麵包。同樣邏輯，今天川久保玲把她Runway上的衣服送你，你穿嗎？你如果穿了，連捷運站的閘口都進不去！所以儘管人們依舊保守，我的品牌中心概念還是很簡單，我想用一些有趣、酷的玩法，吸引大家去關注並討論這些我們提出來的概念！而且我就是要創造話題，因為現在的時裝都太一致化，太無聊了。』

▲（圖／周裕穎／丘丘）

「您取得服裝碩士學位後，是否立即投入服裝設計相關產業？曾經有過其他嚮往的職業嗎？不同性質的工作經驗是否有助於品牌經營？」

『有件事很好玩，就是我根本沒有當過一天的時裝設計助理。那時候，我想去哪裡工作，就寫二張酷卡寄去， 一張印著概念性的作品，一張印商業性的設計，然後在卡片的背面我會用毛筆字寫上：「您好，我是周裕穎，我剛從義大利米蘭念完服裝碩士回來，希望您可以給我一些職場上的建議。」就這樣，我在設計雜誌《PPAPER》拿到第一份工作，也從那裡學到非常多關於行銷的概念，以及如何透過媒體與視覺的力量去影響眾人。

▲（圖／周裕穎／丘丘）

▲過去在設計雜誌工作的經驗，讓周裕穎了解到行銷與媒體的力量。

我最嚮往的職業，其實是「考古學家」，其他工作倒是沒有特別想去做的理由，因為我認為只有無法達到的事情，才值得被「嚮往」。但沒有辦法達到的目標，我還是會盡力去試試看啦！我不會停止嘗試，也不害怕被拒絕，因為我相信即便是現在沒辦法做到的事，只要我想，有一天我一定會完成它。在參與不同性質Project的時候，我從不把它們當成工作來看待，我會從裡面找出可以學習的東西，去理解那些不曾學過的知識，好比我因為忘記帶鑰匙找來鎖匠幫忙開鎖，連看他拿衣架在那邊勾，我都會把他學起來。總之，我認為每件事都是生命經驗的累積，對往後的生活或是工作都會有所幫助。』

「您在台灣、東京、紐約三地都曾辦過秀，您認為在這三個地方辦秀有什麼差別？您最喜歡哪一個？」

『我第一個辦秀的地方是在東京，日本人啊！真的非常嚴謹！當時我們遇到的秀導、工作人員、模特兒都非常專業，我很喜歡他們做事的態度，比如說袖子要折到哪個位置、Model的眼神要看哪個方向，他們都非常講究。在東京的那一場秀，也是我辦過的這麼多場秀中，唯一沒有穿錯衣服的一次。在台灣辦的秀，每次服裝都會穿錯啊！因為都是臨時組成的團隊，裡頭幾乎都是沒什麼經驗的學生，穿錯服裝根本就是家常便飯。至於在紐約的秀，基本上就是「Freestyle」的路線。紐約那邊的秀導都cue的很free，我們史上頭一遭有Model來不及換衣服的經驗，就是在紐約秀場發生的，到最後也因為這樣，有兩套設計根本沒穿！還有，我們也遇過模特兒在走秀當天根本沒出現，或是嚴重遲到的狀況，這些在紐約辦秀時都很常發生。但每個國家發生的事其實不盡相同，所以沒有喜歡不喜歡。』

▲（圖／周裕穎／丘丘）

▲（圖／周裕穎／丘丘）

▲周裕穎在每一場大秀總是親力親為，謹慎對待每一件作品。

「您為何會選擇到義大利唸書？」

『第一，是因為我以前非常不喜歡美國，哈哈！第二，在那個年代，我很喜歡Galliano跟McQueen，這些厲害的設計師全都在義大利，我當然就是全力想申請到那裡的學校！第三，當時我女友就在義大利唸書，所以我決定要跟隨她的腳步。現在回想起來，我那時候真的非常「牡羊座」，熱情又直接了當，連義大利文都沒學就直接殺過去唸書了，只因為我要談戀愛！但到米蘭之後，我發現自己並沒有這麼喜歡義大利，那些大家都搶著逛的D&G、Prada......我一點都不想去，只有幫家人買東西的時候才會踏進精品店。雖然我說自己不喜歡義大利，卻不能否認我所有的時尚養分，都是在義大利唸書的那幾年汲取到的。因為他們除了教你設計邏輯，也教你如何擁有商業架構的知識！這是非常重要的一件事，不然你看為什麼像Valentino、Gucci這些賺錢的品牌，都是出自於義大利人之手？』

▲（圖／周裕穎／丘丘）

「誰啟發了您的設計理念？在做設計時您覺得最重要的是什麼？」

『我從很小的時候，大概21、22歲時就很喜歡Margiela。那時候在遠企百貨裡的Joyce有進他們家的東西，旁邊還有McQueen的櫃，所以我每次去逛的時候，頭皮都有種被「電到」的感覺，覺得這些設計師超強，竟然可以設計出這麽美的東西。Dior Homme那時也才剛出來，但就是出了一堆大概只有25、26腰，然後褲管很窄的褲子，每次我只要進去試穿，都會聽到外面的櫃姐說：「那男的一定是gay，穿那麼緊的褲子！」這些我覺得設計超美的品牌，以前並沒有那麼貴，但當時的我也還是買不起，只能去逛街過乾癮。後來有金錢能力的時候，我就開始蒐集這些品牌的古董或二手衣，沒有什麼特殊原因，純粹只是因為「美」、「我喜歡」。這跟我做每一季作品的設計理念都一樣吧？我只想根據我喜歡的、酷的、有趣的概念下手，讓大眾可以藉由設計去了解我想傳達的理念與內涵，賣不賣倒是其次。』

▲（圖／周裕穎／丘丘）

▲（圖／周裕穎／丘丘）

「許多品牌都與名人合作，藉以達到雙贏局面，您為什麼選擇綜藝大哥曾國城，而不是更具時尚辨識度的明星來為品牌走秀？」

『主要是因為我每天都加班到非常晚，然後我都會跟小白一起吃曾拌麵當宵夜。（Wazaiii編輯貼心補充：小白為周裕穎之愛妻兼品牌公關）這就是一種祕密的力量啊！我們每天都吃曾拌麵，直到突然有一個機緣，有人問我們要不要找曾國城合作，我就想說為什麼不行？我是比較沒有設限的設計師，我覺得基本上沒有不能做的東西，但是要做就得有趣味！

▲（圖／周裕穎／丘丘）

▲周裕穎找來曾國城為其品牌走秀，雖說跌破眾人的眼鏡，卻也換來出奇不意的趣味效果。

這也跟我自己本身很喜歡「符號學」有關，就像全聯的廣告，大家是不是對全聯先生和全聯廣告的印象很深刻？這就是因為你覺得以前的全聯很土啊！所以很容易做出反差。同樣邏輯，你找個一般般的人，甚至找個胖子去改造，是不是就能碰撞出火花、做出意想不到的效果？對我來說，這些創作都是符號學的展現，所以我只是覺得他很酷，也認為這是很棒的合作機會，我就去做了。而且我要說明，我並不是要把整個品牌概念定位在傳統的華夏文化，我不希望台灣或我本人被外國的刻板印象給侷限，不是說看到客家花布、原住民就等於台灣元素，而是應該是要讓大家覺得這個元素或是這個人很酷，再認知到他們是來自於台灣。簡單說，就像李安拍電影，也不是全都在講東方啊！川久保玲跟山本耀司他們能名揚四海，也不是因為他們每套設計都做日本和服！』

▲（圖／周裕穎／丘丘）

「您是從何時開始收集二手服飾？又是從何時開始把二手服飾納為設計元素？」

『說到起源，讓我先來說個故事。大概在7、8年前的LA，有個女孩子叫Marci，她平常都在UCLA擔任part-time的客座編輯以及在餐廳打工，而她最大的興趣就是逛LA的一間二手店。有一天，這間二手店的老闆去報警，只因為她超過一個禮拜沒有來店裡，因為她通常一、兩天就會去串門子，且她也沒說有出遠門的計畫。後來警察去她家，才發現她因為心臟病發作而死在家中。後來大家在幫她整理遺物時，居然在她的衣櫥裡頭發現1200件全新的Martin Margiela！最後這個開二手店的朋友就把這些古董衣拿到店裡，並決定要拍賣其中的300件，然後將錢捐給單身婦女的協會。這是我收集二手服飾的起點，因為那300件古董衣中，我就買了大概100多件，而且很多都是最貴的。我會大量收購也是因為自從Margiela在08年退休後，我就再也沒有買過Maison Margiela的任何東西，就算Galiano再怎麼厲害，我都覺得那已經不是原本的Maison Margiela，所以我只想讓記憶停留在那個Margiela的輝煌時代。當然我還有收購其他二手衣，像是我去日本的時候所挖掘到的古代旗袍、棉襖、和服，或是一百多年前的那種絲質襯衫。

▲（圖／周裕穎／丘丘）

▲（圖／周裕穎／丘丘）

▲（圖／周裕穎／丘丘）

▲周裕穎收藏了許多古董服飾，在他眼裡這些老件都是獨一無二的存在，更代表著它們所屬時代的輝煌與記憶。

如果要說何時開始把二手服飾納為設計元素，我還真說不準個時間。但印象最深刻的作品，大概就是我幫小白做的婚紗，那是從三套古董婚紗去拆解再重新建構而成的禮服。仔細回想一下，我自己的確也蠻常使用二手服飾上的元素作為新品的某部分設計，但那也是因為有些布料、鈕扣，現在根本已經找不著，只有從那些珍貴的古董衣上面取下所需的物件，並將其擅用在新設計之中，才能重新賦予它的新生命與價值。』

▲（圖／周裕穎／丘丘）

▲（圖／周裕穎／丘丘）

▲連老婆身上的這件白紗，都是周裕穎親手製作！他將三件古董婚紗拆解後重組，製作出這席絕無僅有的禮服。

「近幾年，您與故宮、董陽孜、歷史博物館的跨界合作，都成功將台灣當地藝文推上國際舞台，當初您選擇與這些單位和藝術家合作的原因為何？未來還有特別想和其他產業合作嗎？」

『這跟為什麼找來曾國城走秀的回答一樣，沒有為什麼，因為我覺得很酷，也認為這是很棒的合作機會，我就去做了。至於未來還有沒有特別想跟其他產業合作的問題，我只能回答：「有！」而且目前正在洽談，所以不能跟你說！但到時候確定合作之後，你看到出來的成品，一定會「喔喔喔！」的倒抽一口氣！』

「身為輔仁大學織品服裝學系講師，您最常面對學生什麼樣的問題？」

『最常被問到「怎麼自創品牌？」因為他們看到的世界就是很光鮮亮麗，也相當嚮往設計師最後出來謝幕的那個畫面！但我給他們的回答，通常都是：「不要做品牌！再活一次的話，我是不會做品牌的。」我會建議他們去嘗試看看別的產業，像是策展、開教室、教小孩子之類的。因為說真的，我本來也沒想過有一天能夠以做衣服來賺錢。但我只能跟我的學生說，現在設計師都愈來愈少自由了啦！你愈是離經叛道，你的自由度則愈少。不然你覺得CELINE做得好好的，為什麼Phoebe Philo要走？那一定都有原因的阿！當你做起事來沒有了自由，那就再也沒有任何更好的理由繼續支撐你走下去。』

▲（圖／周裕穎／丘丘）

▲周裕穎說道，現在設計師自由度愈發減少，必須在市場考量與品牌設計之間來回琢磨、取捨，絕不如大家想像中那般光鮮亮麗。

「您認為身為一位服裝設計師，除了設計能力，還必須具備什麼樣的技能，才足以進軍海外？您又是如何精進自己在設計以外的專業知識？」

『第一個，我覺得身為設計師要敢表現自己，自己要能夠站得上那個舞台。很多年輕的設計師就是太安靜、太害羞，或是不擅於表達。第二個，當然是你的頭腦要夠清楚，要知道你到了美國、巴黎、日本，面對的是不一樣的TA跟Buyer，這些都是你必須要去瞭解的東西。針對不同地方應該用不同方式去推你的設計，像我們自己去這三個地方參展，帶的衣服都是不一樣的，而且因為我們的品牌比較小，外國人很看重的就是主題概念，他會覺得從概念中可以找出你這個人對時尚的看法。

我會花大量時間在閱讀各種東西，包括商業週刊、天下雜誌等等，我反而不是很喜歡在外面Social，時尚圈最宅的應該就是我！我覺得閱讀任何種類的書都會成為養分，像我去演講的時候，都會推薦大學生或高中生讀推理小說，因為推理小說的情節，通常都是從人物的死亡進而發展後續的故事線，接著就會開始推敲這個死掉的人物，他是誰、他怎麼死的、在哪裡被殺死的、什麼時候被殺死的、為什麼殺他。這就跟行銷邏輯的5W1H（Wazaiii編輯貼心補充：5W1H為Who、What、Where、When、How）一樣啊！我們轉換到品牌行銷面來看，不就是在探討消費者誰買這個產品、她為什麼要買、她用在哪裡、她什麼時候用、她如何使用。對我來講，所有事情都是貫通的，純粹看你怎麼實踐它。』

▲（圖／周裕穎／丘丘）

▲周裕穎會花大量時間在閱讀上，且不設限於任何種類，他相信每一個從書中汲取的養分，最終都會有它派上用場之處。

「擁有服裝設計師與品牌主理人兩種身分，您如何在商業與藝術之間取得平衡？」

『在商業與藝術之間，我覺得我的邏輯比較像唱片歌手。為什麼這樣說？你有發現，12月是最多人出專輯的時候嗎？那是因為接下來就是尾牙、商演、跨年啊！各式各樣能賺錢的活動都需要歌手去表演，大家當然要把握機會好好賺錢。然而，全世界只有一個蔡依林、一個蕭敬騰，只有在他們趕不來的時候，客戶才會找第二線的歌手上陣。但儘管獨一無二，蔡依林跟蕭敬騰也還是會接尾牙喔！再獨特、再有風格，還是要賺錢的。

我在做品牌的時候，也是用同樣的邏輯在思考，我們的服裝當然還是賣得不錯，但它只是我的Branding，我們還有其他像是制服設計、跨界展覽的收入。我希望用一個品牌來建立整體形象，讓我的公司更像是一間行銷策展活動的公司，而不只是單純做服裝而已。商業操作跟藝術之間，基本上不會卡住，只是你要不要妥協的問題，跟哪個面向要佔多一點比例，就這樣。況且我覺得，有時候商業化也是無可奈何的事，不然那些大集團底下的設計師、員工，要靠什麼吃飯？』

▲（圖／周裕穎／丘丘）

「您覺得社群媒體的快速發展，為設計產業帶來什麼樣的影響及改變？是否因而讓您在自身品牌的社群操作上考量更多的面向？」

『我覺得簡單講就是劣幣驅逐良幣呀！因為社群讓所有步調變得快速，也會讓你原本對新事物的那種期待感都消失殆盡。記得我以前還在唸書時，都很期待每次換季的時候，品牌會出那種很大本的Collection。那個年代沒有大秀的即時轉播，等到這本Collection出來大概是辦完秀的兩個月後了，但是你會花很多時間在看每一張圖、研究每一件設計。現在不一樣了，雖然每天都有新的秀圖可以看，但這樣社群快速瀏覽的習慣，已經漸漸影響我們對服裝的記憶，即便你再喜歡那個設計師，你都會慢慢忘記他的設計。我覺得現在社群有太多照片，大家只會把它們存下來，等到哪天要創作的時候，再把它拿出來『參考』，這是很弔詭的情況。但社群媒體讓大家拍照的平均質感上升也是事實，每個人都可以把照片拍得有模有樣，只是要有「獨特性」的很少，大家的作品都漸漸走向越來越一致化。對我來說，這就是時裝的樂趣正在一點一滴的消逝。至於我們品牌的社群操作，就是「不要操作」，因為我在社群媒體這一塊是很不及格的。簡單來講，我的確很喜歡服裝，可是我覺得當明星跟分享是兩回事，因為我不是那種愛炫耀或喜歡去講生活大小事的人，而且我也不想洗大家的版，所以如果叫我自己去社群平台上分享東西，這真的有難度！但是，如果有一個人幫我側拍或幫我分享，那我就OK。』

▲（圖／周裕穎／丘丘攝）

「品牌聯名在現今的時尚圈成為常態，您如何看待這樣的操作手法？」

『我在米蘭參與過一次品牌聯名的活動，是Karl Largerfied跟H&M的合作，其實我對這個操作手法是抱持正面態度的。就像Moschino跟H&M聯名，雖然我不會去買，但如果讓喜歡這些牌子的人，花一點點錢就能買到這些東西，我覺得很酷啊！所以聯名這件事我基本上是看好的，還可以找出一些潛在消費者。這也是我們正在前進的方向，但我們沒有一定要跟哪個品牌聯名，只是我覺得這蠻好玩的，也會呈現出跟品牌原本設計不一樣的地方。因為以前時裝是歸類成給社會階級比較高的人或獨特的人，那透過這樣可行、可負擔的聯名方式，也可以讓更多人認識品牌。』

「您會給未來想進入這個產業的後輩們什麼建議？」

『我覺得做什麼產業都一樣，都要先去深入了解再說。像我就很喜歡江振誠寫的文章跟他說的話，因為我覺得自己有很多感受跟他的想法很類似，很多人根本沒有真正去了解這個產業，就想要投入，那最後就只會變成進來這個產業「觀光」！這現象在我自己的公司裡頭也存在啊！但現在我們自己也會慢慢調整，因為的確不是所有的人對時裝都這麼熱愛跟投入。我們現在能做的，就是換個角度思考、讓不同的人參與不同計畫，好比坐火車一樣，終點都已經設定好，但每一個停靠站，就是會有人想要上車，也必定會有人選擇下車。以前我還會抱著培養新人的心態，每週都會抽出一個時間親自去教他們，但這一年我幾乎沒有再這樣做過了。現在我們選擇的方式就是，如果你想要留下來工作，或想在這裡學到很多東西，你就自己從做中學，我不會再另外開一個課程，或告訴你應該怎麼做。』

▲（圖／周裕穎／丘丘攝）

「您曾說過未來不會讓自己困在設計框架中，意味著您將著手其他設計以外的計畫嗎？」

『我有十個計畫想執行。第一個是寫小說，其實我想寫小說非常久了，是一個真人真事的改編，而且我都已經手寫好大綱了。第二個，我會開一間跟時裝有關的咖啡廳，其實這也都在洽談中了。第三個是我想開間學校，原因很簡單，因為我那時候在米蘭念書，我的老師們就都是業界的服裝設計師，他們可以給出非常專業的業界設計邏輯，所以我想要開一間這樣的學校，教採購、教Marketing、教buyer。第四個，我要把白寶捧成時尚界最酷的icon（Wazaiii編輯貼心補充：白寶為周裕穎之愛犬）。第五個是我想開個時尚策展公司。第六個，我想開一家布店。第七個，我們最近有在策劃要開設YouTube頻道，但實際要怎麼執行就還在思考中，我可能要去看心理醫生，先學會怎麼去跟一堆人分享我想說的東西，卻又不覺得自己是在賣弄什麼。第八個，我最近要開始學做菜。第九個，我想要出一本屬於自己的攝影集。最後一個，我現在不能說，總之它是個很酷的點子！』

▲（圖／周裕穎／丘丘攝）

▲除了經營品牌、設計服飾，周裕穎也將開始著手他為自己在設計領域之外所訂下的「十大計畫」。

「您認為時尚是什麼？」

『我認為，時尚就是生活的一部分，所以時尚基本上要能夠跟著生活一起往前進，這才是時尚。許多人總活在過去，就像伍迪艾倫主演的《午夜巴黎》的情節，每個年代的人總會不停向他訴說「我們以前那時候多棒啊！」大家總會覺得「我們那個時候最好」。可我不是這樣想，我覺得時尚基本上就是「現在」，現在生活中發生了哪些事，你就要照現在的標準或規範去做，因為你還是要在這個時代生存，只是可以用適合自己的方式進行。

所以我覺得時尚這件事，簡單講就是生活，還有非常重要的一件事－做自己。』

▲（圖／周裕穎／丘丘攝）

後記：

那個要專訪周裕穎的午後，Wazaiii編輯其實一直滿懷著緊張的情緒（基於一種居然能夠專訪到偶像的心情），從公司出發至踏進他的工作室的過程，腦中都不斷想著等會兒在專訪的時候，一定要記得作筆記、確認錄音、注意每個問題是否都有問到⋯⋯。

「我先去買個啤酒！」這時，有位男子邊走下樓梯、邊穿上他的外套，還同時對我們這樣喊話。等等，那不是周裕穎嗎？他剛剛說要去買⋯⋯啤酒？沒幾分鐘，他本人拿著已經打開的啤酒罐回到工作室，還一邊跟Wazaiii編輯寒暄以及確認訪問細節。

正式訪談中，周裕穎那些讓Wazaiii編輯感到醍醐灌頂的各種回答，相信各位看完上面的內容，都已能明白我的感受。但其中，最令Wazaiii編輯印象深刻的地方，便是周裕穎隨口就能說上一段關於時裝的歷史或故事，且說的既深入又生動。每每聽完一段他講出來的內容，都讓Wazaiii編輯不禁思考，究竟一個人要對時尚擁有多深切的愛與關注，才能以如此流暢、彷彿自己曾經歷過這些故事般的口吻，分享給現場的每一個人？（至於這些讓Wazaiii編輯聽到起雞皮疙瘩的故事，我們就靜待周裕穎的YouTube頻道成立，由他自己說給你們聽。）

這一下午與周裕穎的對談，著實是一段令人感到充實且踏實的時光。Wazaiii編輯更認為，與其說這是一場專訪，不如說是周裕穎為我們上的一門時尚學。

關於周裕穎

JUST IN XX品牌設計師。義大利 Domus Academy 設計學院與英國 University of Wales (DA,Milan,Italy) 時尚設計雙碩士。囊括各項服裝設計大獎。畢業後任職于大型服裝企業與廣告公司擔任設計總監一職，近年來則致力於自有品牌的發表與創作。周裕穎的時裝美學，緊緊環扣於中西文化衝突中的幽默與反思。『古今中外』這個概念每季多能於他所設計的系列中體現，就如同他本人所說︰「JUST IN XX是一個不需多做解釋的品牌，不論東方人或西方人，一定都會了解我所設計服裝上所代表的語言符號，並會心一笑，仔細聆聽著。」

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