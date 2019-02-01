YOGAmiii創辦人開小班制教學空間　顛覆對瑜伽的認識

「會想成立瑜伽會館的原因只有一個，就是把『好』的東西，用『分享』的心情傳遞給大眾罷了！」一頭俐落的短髮，說起話來溫柔優雅，率性的外表下，隱藏著身為女性創業家柔軟的身段與幹練的魄力，這是 Yogamiii 瑜伽迷創辦人曾琬媛 Augusta 給人的第一印象。

談到 Augusta 和瑜伽的緣分，可說是峰迴路轉！本來就愛運動的她，第一次接觸瑜伽是在生完兒子的那一年，但那次的上課經驗「非常差」，讓她再也不想接觸瑜伽。

直到一年多前陰錯陽差的去上了一堂「名字很不像瑜伽」的「瑜伽課」遇見啟蒙老師才讓她改觀。因為當時人數少，以近距離的教學方式，訓練她正確使用呼吸和肌肉，沒想到短短 3 個月，原本長年困擾她的背痛竟大大改善，令她感到十分神奇！

從自己的需求，開啟創業的想法

▲一開始 Augusta 只是想找一個適合上課的環境，後來這股想法進而轉為創業的動力。

自從那回的瑜伽課程為 Augusta 帶來驚艷後，她便想要更深入地學習，但卻因諸多考量而遲遲找不到適合上課的場所。

「想要有小班制的精緻課程，和大型運動會館的制度和安全設備，真的有那麼難嗎？」除了這樣的想法，Augusta也發現有很多原因造成大家跟自己一樣對瑜伽有誤解，所以希望能創造一個兼具小班教學，又能擁有師資及環境保證的練習場所讓更多人能容易親近瑜伽，才起了再創業的念頭。

在這期間 Augusta 也持續了解瑜伽，她發現不只是體態上的調整，瑜伽還能衍生到健康和心靈層面，連朋友都明顯感受到她的狀態提升，經過縝密的思考與討論後，大夥們便決定走上創業之路。

完全行動派，用消費者的角度看事情





▲以消費者的角度看事情，更能將心比心、誠懇分享。

從開始有想法到找店面、裝潢、員工尋求等繁瑣之事，Augusta 前後僅花 7 個月籌備，Yogamiii 瑜伽迷便正式開張了，如此迅雷不及掩耳、完全的「行動派」主義，可看出她強大的執行力與無畏的勇氣。

Augusta 坦承自己在面對 Yogamiii 瑜伽迷的行銷的方式其實很 Free，因為覺得「把基礎打好、服務做好」才是初創前期的重點，有了好服務，客戶的口碑自然會傳出去。她認為商業的利益是來自於滿足消費者之後，所以現在的重心應該是「能更精進於服務內容，創建服務平台，先把好的師資推廣出去，讓更多人正確的認識瑜伽」。

▲Augusta 希望自己早點接觸到瑜伽，在面對問題時就能看到更多面向。

有別於一般的創辦人，正因為她自己也還處在學習與摸索瑜伽的階段，更能以「消費者」、「初學者」的角度同理思考，透過自身的實證實例，讓身邊的朋友與來學習的會員感到更為誠懇與具備說服力。

參加師資培訓課程，學會尊重和自己不一樣的人

為了讓自己累積更多瑜伽經驗， 今年 9 月 Augusta 參加了美國瑜伽聯盟 RYT 200 國際瑜伽師資培訓，為期 16 天的時間，待在慢步調的台東，與世隔絕地用心學習關於瑜伽的各種知識。Augusta 在培訓期間遇見各種形形色色的人，有 20 幾歲的社會新鮮人，也有年近 50 的英文老師，甚至還有還聲稱自己是外星人的室友。

▲在師資培訓課程中，Augusta 結識了一群熱愛瑜伽的好戰友。

但無論如何，老師仍用正向的角度關心每一位學員，帶入瑜伽的理念，不去評斷他人，尊重每個人都是不同的個體，引導所有人重新認識自己的心靈。

16 天過去後，學員紛紛敞開心房，願意彼此信賴、互相學習。 Augusta 形容，這些練習不僅是對身體的基本訓練，透過冥想時的專注，使她重新認識自己的狀態，更符合她嚮往只追求自我超越，不和他人比較的境界。

個性使然，積極助人與分享

▲對瑜伽越是探索就越著迷，把練習的心得再應用到生活，使 Augusta 更加確信自己的理念沒有錯。

在瑜伽迷開設的半年之後，Augusta 和其中一位夥伴，還曾隻身前往到瑜伽發源地-印度「芮詩凱詩」去體驗更不一樣的瑜伽文化。出發前一個月更向會員們募集了好幾箱的愛心物資和文具，兩人一路扛著超重的行李，只為了把台灣的祝福帶給印度當地物資貧乏的小朋友們。

▲在任何場所直接做起瑜伽動作，Augusta 顯得神若自然。

另外，樂於分享的 Augusta，從 11 月中開始也在瑜伽迷粉絲專頁舉辦「Chaturanga 45 秒挑戰」，以創辦人之姿帶頭做起，不藏私地提供自己的經驗，傳授如何正確做的方式。

Chaturanga 是瑜伽中的「鱷魚式」，遊戲方法是每天不論身在何處都可以練習做 Chaturanga ，再請旁人嚴格計算秒數，支撐時間只要高於前一天就代表往前更進一步了。用如此「親民」的方式和粉絲互動，果然受到網友熱情的回應！

▲Augusta 覺得學習者才是主角，這也是瑜伽迷的核心理念。

對 Augusta 來說，瑜伽所帶給她的轉變遠超乎原先的預期，將她的身、心、意志都提升到另一個境界。因此，她希望能透過有趣、容易親近的方式，將這項蘊藏古老哲思的練習推廣出去，讓更多人知道瑜伽的好。

未來除了希望能在更多地方拓展 Yogamiii 瑜伽迷練習空間外，也計畫於周末安排專業師資至社區公園免費授課，讓附近的居民們能夠擁有接觸瑜伽運動的機會，進而產生願意學習的意願，Augusta 直呼：「有能力分享是件值得高興的事！何樂不為呢？」

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攝影：鄭凱豪

圖片來源：曾琬媛

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