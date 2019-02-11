12星座2月運勢　雙魚財運羨煞他人、天秤心想事成

本月諸星相位都不錯，加上2月4日的水瓶座新月帶來木星的加持，好運不斷。火星與木星出現三分相，因此跟財務相關的計畫都很順利。月底19日的處女座滿月也會帶來不錯的工作運，只要不是臨時抱佛腳，都能看見成果。

水星下個月就要退行，建議利用本月時間好好計畫，加緊腳步完成既定的進度。金星會在3日進入魔羯座，適合推動長程計畫，談判也有勝算。

水星在10日進入雙魚座，加上太陽與木星的相位都好，因此求職面試甚至考試都能有令人滿意的成績。火星與天王星的12日合相，當心變數與意外。本月運勢大好的星座有金牛座、魔羯座與射手座，工作方面的表現非常亮眼，天蠍座與雙魚座財運羨煞他人。處女座與雙魚座感情有斬獲。

雙子座靠創意加持一路順遂，天秤座穩紮穩打、心想事成。

牡羊座

本月的工作運與人際運大旺，善用機會主動出擊勝算大。本月的新月與滿月也能帶來旺盛的人氣與貴人，只要能控制情緒，不衝動行事，這個月將是個產值很高的幸運月。逆勢操作大有可為，發揮巧思並且跳脫框架形式，就能出奇制勝。最後一周稍安勿躁，重大決定記得三思。12日火星與海王星對沖，尤其要檢視計畫的可行性。投資與求愛都不能一廂情願，要聽聽別的聲音。27日之後是個增加曝光率的好時機，太陽與火星六分相，能夠加持創意，開創事業與人脈的新局。單身的你可以考慮約會年長男性。

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金牛座

財運開高走高、本月收入與忙碌成正比。本月的水瓶新月與處女座滿月都會帶來好的機會，把握手邊的資源與人脈做合理的調配，計畫都能順利實現。14日火星進入金牛座之後，帶來一股衝刺的動力，與問題直球對決，不要逃避，你將能獲得意外的收穫。太陽與火星的好相位，能為你的專業帶來肯定與能見度，間接也帶旺你的愛情。單身的你，魅力來自於專業能力，非單身的你，本月可與伴侶實踐一些過去的承諾。本月上半月受到火星與星三分相大好位置，投資有不錯收穫。轉換工作跑道也會受到矚目，當心別過勞。

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雙子座

天王星與水星的能量帶來不錯的舞台與機運，現在是你好好一展所長的時候了。懂得適時調整自己的步調很重要，除了有想法之外，細節與效率並重，且不能莽撞，才能替未來打下好的基礎。12日火星與天王星合相，提醒你得面對現實，過去的錯誤決策，這次要面對且解決。財運好，但現階段更應該著眼於計畫的未來性，而非專注於進帳的數字。把眼光放遠絕對有好處。感情一拍即合，單身的你可以多參加相關的社交活動。非單身的你，記得對伴侶誠實是維繫感情的唯一方式。

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巨蟹座

本月有幾個不錯的時機點，對於工作與愛情都有加分作用。記得本月行動力是王道，等待只會錯失機會。首先上半月有水瓶座新月加持，可以大刀闊斧做出改變。謀職面試申請都會順利，但前提是你已經做足準備。月中的木星與火星能帶旺你的工作效率，收入也很令人滿意。3日金星進入魔羯座之後，與年長的上司或朋友建立起良好的互信對未來有幫助。伴侶的父母也要花點心思培養感情。19日的處女座滿月某些事情會明朗化，一旦確定方向就要火速行動與布局。感情不能無為而治，要有目標才走得踏實。

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獅子座

木星與太陽相位好的時候，記得充分授權是明智之舉。本月水星與金星的好相位，讓你魅力四射，有助於拓展新人脈。10日太陽與木星的合相，帶來難得一見的好運，上司提拔，感情的助力，這些都能讓生活順心如意。本月的火星與木星鼓勵的是務實與行動，所以多做少說，不要樹敵，以理性與付出換取他人的尊敬。月底的處女座滿月，讓你有機會突破瓶頸或解開一個難題，這將會帶來一個全新的開始，勇敢面對挑戰，未來成就可期。感情方面，單身的你積極主動收穫頗豐，非單身的你，知足是快樂之本。

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處女座

月初的火星與冥王星角衝帶來阻力，剛換工作跑道或是加入新的環境，一開始需要磨合，不過只要你耐心沉住氣，這些難題都能被一一克服。本月的金星與木星位置都很好，會帶來許多助力與貴人。年長的男性與老長官，會為你帶來好機會。金星進入魔羯座之後，你可以多經營一些舊關係，加上月底的處女座滿月會帶來不錯的機會跟舞台，要好好把握。感情方面，單身的你別庸人自擾，把握當下就是賺到。非單身的你，有些感情衝突其實只是一念之間，想開就不會再被困擾。

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天秤座

木星在你的第三宮，加上本月2日金星與天王星的三分相，會帶旺你的愛情與旅遊，單身的你機會很多。非單身的你，對於感情也有比較深刻的體會，可能某些機緣考驗了彼此、建立了革命情感，你會因此更認定對方。金星進入魔羯、水星進入雙魚座之後，穩紮穩打才能確保更好的機運，願意吃苦就能獲得獎勵。善用月底的太陽與火星的六分相，毛遂自薦或是善用專業能力表現，都能獲得矚目。月底的處女座滿月讓你心想事成，也為今年下半年打下好基礎。

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天蠍座

木星在你的財帛宮，加上本月金星進入魔羯，財運旺旺來。剛創業的你，更能獲得貴人相助。本月3日以後，可以啟動簽約或是談判，謀職面試也能順利。水瓶座新月當天碰上木星加持，所以投資或是新工作都能有不錯的回饋。水星進入雙魚座之後，你將能如魚得水，加上月底的處女座滿月與太陽火星的好相位，只要能好好處理情緒與流言的問題，事業與進帳都會讓你滿意。上半月較適合旅遊。月中出遊宜當心意外狀況。單身的你，沒有把握不要主動。感情不強求，有時原諒對方就是放自己一馬。

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射手座

吉星木星能幫你凡事化險為夷。今年你的大運要等下半年，現階段不妨先做足功課。本月的金星與天王星加持你的旅遊與異國運，出國進修或是公差都能是好主意。金星進入魔羯後讓你看清身邊的人，珍惜對你好的對象，愛情也不例外。新月水瓶帶來不錯的合夥機會，這次行動成功率大增。火木三分相出現在月初，所以跟金錢相關的技或是投資都有不錯回收。本月的火星在金牛，金星在魔羯，建議不要躁進，釐清目標再行動最好。善用月底27日太陽與火星的六分相，好好發揮你的專業與創意，定能獲得矚目。

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魔羯座

金星本月3日進入魔羯座，建議你換個髮型或是外出添購時裝行頭。剛換工作或是移居到新城市的你，可望擁有不錯的人氣與人際機運。本月上半月適合簽屬合約、提出申請文件或是談判，記得事前做好準備，過程保證能一路順遂。本月的新月與滿月也會帶來跟工作有關的好消息。可能過去一個案子有望起死回生，之前並不看好的計畫，也可以敗部復活。財運不錯但是錢財壓力很大，記得給自己紓壓的機會。12日前後三天當心交通意外，遠行記得注意安全。感情順勢而為，單身的你可能吃回頭草。

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水瓶座

本月的水瓶新月是個好機會，如果心裡有什麼願望、或是之前試過什麼事情、但是後來失敗，記得這次再度出擊成功率大增。金星與天王星3月的三分相，帶來不錯的旅遊與愛情運。上半月可與伴侶或喜歡的計畫出遊有益愛情升溫。太陽與木星10日帶來更多好運，工作與感情若主動都能為自己爭取到好的機會。12日的火星與天王星合相，要當心別得意忘形，投資方面的決定不能衝動。只要沉住氣，理性面對問題，就能避開許多麻煩。19日的處女座滿月帶來人脈與機會，可善用創意與專業打響知名度。

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雙魚座

吉星木星一整年都能帶來好運。金星本月雖然進入魔羯，但無損你的魅力。化被動為主動，善用木星與天王星的能量好好闖出一片天。水星會在10日進入你的本命宮，月中之後會變得更忙碌，但你的表現也漸入佳境，所以儘管挑戰不少，所有障礙都能克服。想要購買昂貴家電，現在正是時候，別等到下個月水星退行之後再行動。太陽火星帶來的活力讓你能夠勝任多份工作，現在是調整步調的時候，大膽行動成功在望。火星14日進入金牛，與團隊合作的節奏與默契還需要磨合，但後勢可期。感情方面心想事成，主動告白成功率大增。

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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