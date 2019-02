微風千金廖曉喬嫁月薪5萬陽光男　孫芸芸開心喊「董太太」

▲廖曉喬在IG上宣布與董子淳結婚。(圖/翻攝廖曉喬IG)

時尚中心 / 台北報導

微風集團策略長廖曉喬在過年前在IG宣布喜訊,目測約5克拉的大鑽戒與老公Alan都很令人好奇。有媒體起底Alan中文名為董子淳,是萬寶投顧研究員,月薪5萬多元,雖與30億的微風集團有很大差距,但外型帥氣陽光,頗符合廖曉喬喜歡的男生模樣。

▲廖曉喬的鑽戒目測約有5克拉,大到蓋住手指。(圖/翻攝廖曉喬IG)

廖曉喬是微風集團千金,過去經常與嫂嫂孫芸芸一起跑趴、參加時尚活動,近年專注集團內部事務,擔任策略長,少出現在公開場合,相較以往低調許多,她的感情最有名的當屬與前國民黨立委謝國樑的一段,兩人相戀6年,2006年分手,後來她與模特兒黃柏鈞(Denny)相戀,分分合合也有5年,之後與開餐廳的Duke論及婚嫁,但交往僅半年就畫下句點。

▲現任華聯國際董事長的謝國樑,曾與廖曉喬有一段情。(圖/記者林敬旻攝)

2014年之後,廖曉喬的感情不再攤在陽光下,直到今天(2/2)在IG上突然宣佈成為人妻。嫂嫂孫芸芸立刻獻上祝福,在IG上Po出:「我可愛的小姑結婚了!!!!!!!Im so so so sooooooooo happy for u!!!家有大囍事」並hashtag「董先生董太太」,相當可愛。

▲孫芸芸(右二)與廖曉喬(右一)是姑嫂也是好友。(圖/翻攝孫芸芸IG)

根據《蘋果日報》報導,廖曉喬的新婚夫婿Alan任職金融業,是萬寶投顧研究員,與阿嬌的先生賴弘國是好友,也曾是ELVA蕭亞軒生日趴的賓客,與楊秀容、楊謹華等名媛女星都相識。

廖曉喬的鑽戒大到蓋住手指,Alan戴的婚戒則是簡單款式,不論大鑽戒出錢的是誰,Alan的外貌很符合廖曉喬喜歡的樣子,依照她過去的愛情史,除了謝國樑之外,男友外型都洋派、陽光,Alan也是這一型,他的IG粉絲超過5000,目前已經關為私人帳號,老婆是知名千金、成為半個公眾人物,果然必須低調。

▲1月10日微風南山開幕時廖曉喬現身,接下來大年初一她會再參加微風南山活動,是婚後首度公開露臉。(圖/記者張一中攝)