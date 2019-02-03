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微風千金廖曉喬嫁月薪5萬陽光男　孫芸芸開心喊「董太太」

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▲廖曉喬。（圖／翻攝廖曉喬IG孫芸芸IG）

▲廖曉喬在IG上宣布與董子淳結婚。（圖／翻攝廖曉喬IG）

時尚中心 / 台北報導

微風集團策略長廖曉喬在過年前在IG宣布喜訊，目測約5克拉的大鑽戒與老公Alan都很令人好奇。有媒體起底Alan中文名為董子淳，是萬寶投顧研究員，月薪5萬多元，雖與30億的微風集團有很大差距，但外型帥氣陽光，頗符合廖曉喬喜歡的男生模樣。

▲廖曉喬。（圖／翻攝廖曉喬IG孫芸芸IG）

▲廖曉喬的鑽戒目測約有5克拉，大到蓋住手指。（圖／翻攝廖曉喬IG）

廖曉喬是微風集團千金，過去經常與嫂嫂孫芸芸一起跑趴、參加時尚活動，近年專注集團內部事務，擔任策略長，少出現在公開場合，相較以往低調許多，她的感情最有名的當屬與前國民黨立委謝國樑的一段，兩人相戀6年，2006年分手，後來她與模特兒黃柏鈞（Denny）相戀，分分合合也有5年，之後與開餐廳的Duke論及婚嫁，但交往僅半年就畫下句點。

▲▼華聯國際董事長謝國樑2018常春藤盟校年終晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲現任華聯國際董事長的謝國樑，曾與廖曉喬有一段情。（圖／記者林敬旻攝）

2014年之後，廖曉喬的感情不再攤在陽光下，直到今天（2/2）在IG上突然宣佈成為人妻。嫂嫂孫芸芸立刻獻上祝福，在IG上Po出：「我可愛的小姑結婚了！！！！！！！Im so so so sooooooooo happy for u！！！家有大囍事」並hashtag「董先生董太太」，相當可愛。

▲孫芸芸。（圖／翻攝孫芸芸IG）

▲孫芸芸（右二）與廖曉喬（右一）是姑嫂也是好友。（圖／翻攝孫芸芸IG）

根據《蘋果日報》報導，廖曉喬的新婚夫婿Alan任職金融業，是萬寶投顧研究員，與阿嬌的先生賴弘國是好友，也曾是ELVA蕭亞軒生日趴的賓客，與楊秀容、楊謹華等名媛女星都相識。

廖曉喬的鑽戒大到蓋住手指，Alan戴的婚戒則是簡單款式，不論大鑽戒出錢的是誰，Alan的外貌很符合廖曉喬喜歡的樣子，依照她過去的愛情史，除了謝國樑之外，男友外型都洋派、陽光，Alan也是這一型，他的IG粉絲超過5000，目前已經關為私人帳號，老婆是知名千金、成為半個公眾人物，果然必須低調。

▲▼廖曉喬出席 微風南山開幕。（圖／記者張一中攝）

▲1月10日微風南山開幕時廖曉喬現身，接下來大年初一她會再參加微風南山活動，是婚後首度公開露臉。（圖／記者張一中攝）

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