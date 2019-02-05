新垣結衣跌出榜外！「日本女星整容範本」第1名大爆冷

▲明日花綺羅獲得第1名讓網友跌破眼鏡。

記者曾怡嘉 / 綜合報導 圖 /翻攝自instagram@angelababyct、rolaofficial、nozomisasaki_official、nogizaka_pink_asuka、imada_mio、suzu.hirose.official、kanna399、asukakiraran

女生為了愛美而整型早已不是秘密，大家公認的美麗也隨著流行也所不同，而日前日本名醫高須幹彌公布的「女星整型範本」排行榜引起一票網友熱議，在中港台富有美貌盛名的Angela Baby僅排第8，而安室和佐佐木希也擠不進前5，第1名更是跌破眼鏡，一起來瞧瞧！

第10名

Rola

以ViVi專屬模特兒出道，以深邃的臉孔活躍於日本藝能界。

第9名

齊藤飛鳥

被譽為日本神之美少女，她是日本版的沈佳宜，是女團乃木坂46的一員。

第8名

Angela Baby

美貌堪稱香港、大陸女星的顏值擔當，活躍於兩岸三地的女演員。

第7名

安室奈美惠

擁有9頭身完美比例，以精緻五官和小臉掀起安室旋風。

第6名

佐佐木希

曾獲全球最美100張臉孔之一，模特兒出道，堪稱女神級的日本女星。

第5名

愛澤繪美里

活躍於模特兒界，有小惡魔之稱，彩妝穿搭總引起一票粉絲仿效。

第4名

今田美櫻

有福岡第一美少女之稱，甜美外表又有著好身材是日本新一代女神。

第3名

廣瀨鈴

模特兒出道，日本人氣極高的女演員，以一雙超萌電眼著稱。

第2名

橋本環奈

有千年一見美少女之稱，即使近日發胖，但仍無法撼動她仙女般的顏值。

第1名

明日花綺羅

以火辣的身材加上洋娃娃般美貌，獲得AV界女神封號。

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