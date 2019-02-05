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新垣結衣跌出榜外！「日本女星整容範本」第1名大爆冷

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▲▼日本女星整容排行榜 。（圖／翻攝自IG）

▲明日花綺羅獲得第1名讓網友跌破眼鏡。

記者曾怡嘉 / 綜合報導　圖 /翻攝自instagram@angelababyct、rolaofficial、nozomisasaki_official、nogizaka_pink_asuka、imada_mio、suzu.hirose.official、kanna399、asukakiraran

女生為了愛美而整型早已不是秘密，大家公認的美麗也隨著流行也所不同，而日前日本名醫高須幹彌公布的「女星整型範本」排行榜引起一票網友熱議，在中港台富有美貌盛名的Angela Baby僅排第8，而安室和佐佐木希也擠不進前5，第1名更是跌破眼鏡，一起來瞧瞧！

▲▼日本女星整容範本排行榜。（圖／翻攝自IG）

第10名
Rola
以ViVi專屬模特兒出道，以深邃的臉孔活躍於日本藝能界。

▲▼日本女星整容範本排行榜。（圖／翻攝自IG）

第9名
齊藤飛鳥
被譽為日本神之美少女，她是日本版的沈佳宜，是女團乃木坂46的一員。

▲▼日本女星整容範本排行榜。（圖／翻攝自IG）

第8名
Angela Baby
美貌堪稱香港、大陸女星的顏值擔當，活躍於兩岸三地的女演員。

▲▼日本女星整容範本排行榜。（圖／翻攝自IG）

第7名
安室奈美惠
擁有9頭身完美比例，以精緻五官和小臉掀起安室旋風。

▲▼日本女星整容範本排行榜。（圖／翻攝自IG）

第6名
佐佐木希
曾獲全球最美100張臉孔之一，模特兒出道，堪稱女神級的日本女星。

▲▼日本女星整容範本排行榜。（圖／翻攝自IG）

第5名
愛澤繪美里
活躍於模特兒界，有小惡魔之稱，彩妝穿搭總引起一票粉絲仿效。

▲▼日本女星整容範本排行榜。（圖／翻攝自IG）

第4名
今田美櫻
有福岡第一美少女之稱，甜美外表又有著好身材是日本新一代女神。

▲▼日本女星整容範本排行榜。（圖／翻攝自IG）

第3名
廣瀨鈴
模特兒出道，日本人氣極高的女演員，以一雙超萌電眼著稱。

▲▼日本女星整容範本排行榜。（圖／翻攝自IG）

第2名
橋本環奈
有千年一見美少女之稱，即使近日發胖，但仍無法撼動她仙女般的顏值。

▲▼日本女星整容範本排行榜。（圖／翻攝自IG）

第1名
明日花綺羅
以火辣的身材加上洋娃娃般美貌，獲得AV界女神封號。

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關鍵字：

日本女星, 整容範本, 排行榜
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