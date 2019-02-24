躺著滑手機也能做的「瘦腿操」　簡單8動作跟大腿肉說掰掰

春天來了，夏天就不遠了！想要有一雙煞羨眾人的美腿嗎？那就不要再找藉口，開始一起來運動吧～等等！講得這麼熱血，但實際上有誰那麼有時間啦～一下要上班，一下要上課的，所以在這裡介紹8個步驟的懶人美腿運動，為了讓忙碌的女孩們，回家可以躺在床上一邊滑手機放鬆，還能一邊瘦腿！

能夠躺在床上滑手機，又能抬腿的動作，當然是這樣囉～所以接下來的動作都要以這個姿勢為基礎；上半身平躺，臀部抵住牆，雙腿伸直，接著兩分鐘換一個動作。另外要提醒，每個姿勢都要感受到伸展以及些許痠痛，才會是有效的拉伸喔～

動作一

右腿向右側展開，保持兩分鐘。換左邊重複以上動作。

動作二

延續動作一，將雙腿分開至最大。

動作三

雙腿伸直併攏後，像中心蜷縮成菱形。

動作四

雙腿伸直後，同時向右邊落下，保持延伸兩分鐘後，再換左邊重複相同動作。

動作五

保持動作四的姿勢，收起雙腿，感受側腰和臀外側拉伸，保持2分鐘，再換左邊重複相同動作。

動作六

雙腿向上伸直，保持緊貼牆面，腳尖往前下壓2兩分鐘。

動作七

將右腿跨過左腿，拉伸大腿外側，保持2分鐘後換腳重複。

動作八

將右腿遠離牆面保持伸直，腳尖往前下壓後，感受腿後側的拉伸，保持2分鐘，再換左腳重複相同動作。

不知道一邊滑手機的你，有沒有一邊照著圖片做運動呢？接下來幾個月，只要持之以恆的動，就可以用漂亮的美腿迎接今年夏天啦～

文／美人圈 圖／翻攝自Pinterest、JOYann＠小紅書

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