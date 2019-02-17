Dappei／3樣超罪惡的花生美食！蚵仔煎、冰沙...再胖也要大口吃

文字。 圖片／Dappei

除了肌肉猛男是不可或缺的精神糧食（欸），美食也是治療厭世病症的最佳良藥，許多人氣食材被打造成時節大明星，像是草莓、芋頭、抹茶等等，都有各自的擁護者，但有一種食材好像在美食藝能界浮沉許久，總是被當作萬年綠葉卻一直沒有大紅大紫，讓人不禁想輕輕問一聲：「到底花生省魔術？」（老派）

猜到了嗎？就是讓人一起頭就涮嘴到就算左手抓右手還是停不了的花生（好莫名的轉折）。

記得電影《天生一對》的安妮跟荷莉被禁足在木屋時，也因為喜歡餅乾沾花生醬的共同喜好而拉近距離，以下這些花生美食雙膝下跪，恭敬奉上給各位，一起驕傲的告訴大家「我是花生控我驕傲」吧！

【正兆蚵仔煎】蚵仔煎

蚵仔煎是台灣美食代表作，跟臭豆腐、豬血糕並列台灣小吃界三大巨頭，嫩 Q 的煎皮是最重要的靈魂，再淋上台式甜辣醬就是完美，但台中豐原夜市的正兆蚵仔煎還淋上濃郁的秘製花生醬相當特別！花生香氣伴隨肥滿蚵仔吃下是意外的融洽，據說店家每天都用了上百斤蚵仔跟上千顆雞蛋，熱銷度可見一斑。

INFO.

地址：台中縣豐原市中正路 167 巷 3 號

營業時間：11：00 － 01：30

在 Instagram 查看這則貼文 踏出門 找Lina（@finding_lina）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 12 日 上午 3:32 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 台中美食 熊胖妃常生活（@bearfatlife）分享的貼文 於 PDT 2018 年 11月 月 1 日 下午 10:17 張貼

【紅茶屋】花生冰沙

我們常喝水果、優格、綠豆冰沙，但花生冰沙似乎從來沒有成為菜單上的項目，台北一間紅茶屋就販售這項獨門商品，紅茶屋店面就像我們小時候常喝得快可立，復古又親切，雖然主打紅茶，但花生冰沙表象優異也讓它竄出成人氣飲品，滿滿一杯一點縫隙也沒有，一喝就是古早味上心頭。

INFO.

地址：台北市大同區重慶北路三段 335 巷 56 之 1 號

營業時間：05：00 － 23：30

在 Instagram 查看這則貼文 Ann（@inven98）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 5 日 上午 7:20 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 韓米果（@miguo222）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 2 日 上午 12:25 張貼

【太和豆漿】無敵海景饅頭蛋

如果說信義區是時尚最前線，那板橋就是早午餐一級戰區了。豆漿店整個台灣四處密布不稀奇，但板橋這間太和豆漿店有一款超炸餐點 — 無敵海景饅頭蛋，不用多作描述，我們用圖片以資證明。

大饅頭裡夾入了肉片、蔥蛋、油條、火腿、起司，一隻手根本握不住！重點來了，一口咬下驚喜洶湧而至，原來饅頭還塗上了花生醬，和所有食材一起在嘴裡放煙火，啊，原來這就是幸福的形狀。

INFO.

地址：新北市板橋區民治街 69 號

營業時間：週二～週日 5：00 － 11：30

在 Instagram 查看這則貼文 大胃女孩莉莉記錄各地美食（@lilifood_o7）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 30 日 下午 4:42 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Siou-Shen Lin（@sioushenlin）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 27 日 下午 11:17 張貼

Dappei 結語：

雖然花生其實油脂含量很高，是肥胖的罪惡對手，但是有時候還是忍不住成為它的人質，然後你們不覺得唸花生滿美的，但唸土豆很詼諧嗎？

文字編輯：Sofie

Dappei

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