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SPAO再度聯名哈利波特！學院風讓你一秒從麻瓜成為霍格華茲學生

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▲南韓SPAOＸ哈利波特。（圖／翻攝自南韓SPAO官方網站）

▲SPAO再度聯手哈利波特！學院風讓你一秒成為霍格華茲學生。（圖／翻攝自spao.elandmall.com）

編輯／Ping　圖／翻攝自spao.elandmall.com

哈利波特再度與南韓SPAO聯手出擊，推出全新周邊系列，從帽T、毛衣到睡衣、襪子通通都準備好了，不僅有大家熟悉的校徽，還加入電影中經典的人物與咒語，絕對會讓身為粉絲的你瘋狂。

這次的系列以學院風為主，加上各分院的顏色與校徽後，看起來超像霍格華茲的學生啦！開學就套上這系列，絕對超吸睛。

▲南韓SPAOＸ哈利波特。（圖／翻攝自南韓SPAO官方網站）

▲南韓SPAOＸ哈利波特。（圖／翻攝自南韓SPAO官方網站）

▲南韓SPAOＸ哈利波特。（圖／翻攝自南韓SPAO官方網站）

▲（照片一、二）韓幣49,900／約台幣NT$1,370、（照片三）韓幣39,900／約台幣NT$1,095。（圖／翻攝自spao.elandmall.com）

這次還有代表各學院的帽子，像是G就是葛來分多（Godric Gryffindor），R就是雷文克勞（Rowena Ravenclaw），另外還有赫夫帕夫（Helga Hufflepuff）與史萊哲林（Salazar Slytherin），身為哈利波特迷的你，怎麼可以少掉任何一頂呢。

▲南韓SPAOＸ哈利波特。（圖／翻攝自南韓SPAO官方網站）

▲韓幣19,900／約台幣NT$546。（圖／翻攝自spao.elandmall.com）

身為學校老鳥的你，一咖輕鬆好背的托特包絕對能應付開學；如果是小新生，那麼絕對會需要一個耐用又好看的後背包～

▲南韓SPAOＸ哈利波特。（圖／翻攝自南韓SPAO官方網站）

▲南韓SPAOＸ哈利波特。（圖／翻攝自南韓SPAO官方網站）

▲南韓SPAOＸ哈利波特。（圖／翻攝自南韓SPAO官方網站）

▲（照片一）韓幣29,900／約台幣NT$820、（照片二）韓幣39,900／約台幣NT$1,095、（照片三）韓幣49,900／約台幣NT$1,370。（圖／翻攝自spao.elandmall.com）

當然，這系列不只顧到學生，還顧到上班族，雙手奉上這款超有質感的公事包，拿上這款充滿魔力的公事包，把無聊的上班日變有趣吧。

▲南韓SPAOＸ哈利波特。（圖／翻攝自南韓SPAO官方網站）

▲南韓SPAOＸ哈利波特。（圖／翻攝自南韓SPAO官方網站）

▲韓幣49,900／約台幣NT$1,370。（圖／翻攝自spao.elandmall.com）

看到這句：「DOBBY IS FREE」，大家應該都會想到那可愛的多比吧！還記得當時哈利用一隻襪子讓多比不再是馬份家的奴隸，獲得自由（回憶中）～所以在這幾款長T、襪子上都能看到一隻襪子的圖案，這件怎麼可以不敗啦。

▲南韓SPAOＸ哈利波特。（圖／翻攝自南韓SPAO官方網站）

▲長T 韓幣29,900／約台幣NT$820、襪子韓幣15,900／約台幣NT$436。（圖／翻攝自spao.elandmall.com）

還有電影中經典的咒語（左到右）：Accio 速速前、Stupefy 咄咄失、Wingardium Leviosa 溫咖癲啦唯啊薩，以及Expecto Patronum 疾疾護法現身，每一個咒語都能想到一個電影片段呢！看來回家要重新追一次了。

▲南韓SPAOＸ哈利波特。（圖／翻攝自南韓SPAO官方網站）

▲韓幣29,900／約台幣NT$820。（圖／翻攝自spao.elandmall.com）

最後還有這套中性又簡約的睡衣，一定要跟男友（女友）一人一套啊！就算對方不是哈利波特控，穿上也不會覺得怪～

▲南韓SPAOＸ哈利波特。（圖／翻攝自南韓SPAO官方網站）

▲韓幣39,900／約台幣NT$1,095。（圖／翻攝自spao.elandmall.com）

這次的系列可以先於2月13日在網路賣場購買，2月15日起才會在南韓的SPAO店舖販售。

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關鍵字：

哈利波特, SPAO, 南韓, 系列, 聯名, 霍格華茲
fashion.net

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