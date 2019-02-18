新・鮮貨／保溫杯耍帥不可愛　做環保也要有型有款

▲Kera樂享礦物塗層真空保溫杯，以外表決勝負。（圖／奇想生活提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在環保風氣漸興的狀況下，再有「保溫杯是老人家在用的」觀念，這種想法已經太落伍，若你總是挑惕於保溫杯的設計，這款外型時尚精緻的產品或許能說服你，以金屬的質地為主，簡潔外型看起來兼具時尚與健康，強調可裝盛多款飲料的陶瓷內裡，讓你內外都能兼具環保有型。

▲三款中性顏色男女都適合，也很有年輕感。

居家設計品牌奇想生活，繼使用特殊金屬傳導身體溫度、方便挖取冰淇淋的挖勺，獲得許多設計大獎打開知名度，2019年旗下開春的新產品，便推出「Kera樂享礦物塗層真空保溫杯」，外型以金屬質感打造，玫瑰金與銀色的光澤，以及霧黑無反光的選擇，加上簡潔外型，即使是重視外行頭的品味消費者，也能被輕鬆駕馭。

▲當作生活配件很可以。

外觀似金屬般輕盈，內部則採用陶瓷內裡，加上礦物塗層設計，號稱可耐酸鹼，味道也不易殘留，所以即便是咖啡、牛奶、果汁等不同成分都可裝盛，且5.7公分大口徑設計，讓使用者容易清潔，另有矽膠防漏濾口，避免內部液體漏出。

Kera有450ml與550ml兩種容量可選擇，重量約300克至340克，預計在3／1於官方網站開賣，售價1,390元起。