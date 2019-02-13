fb ig video ETtoday search mobile

閱讀職人推薦書單　也許能成為你的連假閱讀參考

> >

▲閱讀,平靜,休閒。（圖／unsplash）

▲想好你的連假書單了嗎？（圖／unsplash）

記者蔡惠如／台北報導

邁入第7屆的「誠品閱讀職人大賞」，在今日台北舉辦的書展中進行揭曉，與一般書店排行榜參考榜單不同，其書本作品是透過誠品書店內部約3千名「閱讀人」進行票選，選出職人心中的典藏好書，避免好作品因為議題與民眾關注焦點不同而被錯過，春節連假後又迎來228連假，或許也能成為你的書單參考。

▲閱讀,平靜,休閒。（圖／unsplash）

▲用閱讀平靜心情，也是不錯的娛樂。（圖／unsplash）

其書單推薦主題包括「書店職人最想賣」、「最想說服爸媽買」與「年度最期待作家」，兩岸三地均有不同票選結果，台灣職人最想買由日本作家都築響一的《圈外編輯》獲得；吉竹伸介的《什麼都有書店》則是「最想說服爸媽買」的首選；年度最期待作家，台灣則由幾米奪下。

▲誠品閱讀職人推薦大獎書單。（圖／誠品提供）▲誠品閱讀職人推薦大獎書單。（圖／誠品提供）

▲誠品閱讀職人推薦大獎書單，（左）《什麼都有書店》獲得兩地職人推薦；（右）《圈外編輯》則深獲台灣閱讀者肯定。（圖／誠品提供，以下同）

而香港與大陸職人最想賣的書，則分別為柳原漢雅的《渺小一生》、與三影堂攝影藝術中心出版的《森山大道：寺山》獲得；「最想說服爸媽買」則以吉竹伸介的《什麼都有書店》，跟安培的《當害怕來敲門》入選。

▲誠品閱讀職人推薦大獎書單。（圖／誠品提供）▲誠品閱讀職人推薦大獎書單。（圖／誠品提供）

▲《渺小一生》則獲香港編輯青睞。

而兩岸三地最期待作家除了幾米，香港則是著名作詞人林夕，大陸則由《被猜死的人》一書作者田耳獲得。

關鍵字：

誠品, 閱讀職人, 推薦, 台北書展
fashion.net

熱門文章

SIHH 2019／卡地亞奢華「鑽石流沙豹」　650顆美鑽閃爆全場

星・上妝／初老別怕！學宋慧喬「梅花養膚」　肌膚亮到發光

賈靜雯靠10萬行頭「回春」　單飛紐約過情人節

依生日選命定款！Jo Malone推限量誕生石「瓶蓋」

情人節禮物看這裡！　害羞的人送「愛心包」說愛剛剛好

紐約時裝周／趙又廷逆生長飛出國坐鎮BOSS秀

紐約時裝周／3.1 Phillip Lim打開酷女孩衣櫃　「工裝白線」塑個性

吉吉哈蒂德「中二感穿搭」　白襪配白鞋竟時尚破表

班尼開錶／20萬「最貴星辰錶」長這樣　戴上秒變帥氣總裁

美到像鑽石般的唇膏　買一支就能救救北極熊

ET Fashion

推薦閱讀

飯店床尾「長布」3大隱藏功能　9成台灣人都不知道

台中貴婦才是真天龍！全台最賺錢百貨在這　一天吸金5千萬

曾開出兩次共7.6億元頭獎！超旺「百貨彩券行」　內行人才知

朋友中有人在暗戀你嗎？　讓你突然「清醒」的單身測驗 南韓男生票選「最愛女生穿搭」TOP5　男女美感真的差好大！ 過完年該換工作了嗎？《富比世》雜誌：符合5項情況別留戀 超神準插畫測驗　選出2種最愛動物看你2019年的工作運、愛情運 年後減肥　體脂高於25%「不要狂跑步」　看數值決定更有效 速報／潤娥穿短洋裝挺MK　紐約零度冷爆照露腿 Jennie與Irene背「狐狸頭閨蜜包」曬感情　4千元就能入手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面