閱讀職人推薦書單　也許能成為你的連假閱讀參考

▲想好你的連假書單了嗎？（圖／unsplash）

記者蔡惠如／台北報導

邁入第7屆的「誠品閱讀職人大賞」，在今日台北舉辦的書展中進行揭曉，與一般書店排行榜參考榜單不同，其書本作品是透過誠品書店內部約3千名「閱讀人」進行票選，選出職人心中的典藏好書，避免好作品因為議題與民眾關注焦點不同而被錯過，春節連假後又迎來228連假，或許也能成為你的書單參考。

▲用閱讀平靜心情，也是不錯的娛樂。（圖／unsplash）



其書單推薦主題包括「書店職人最想賣」、「最想說服爸媽買」與「年度最期待作家」，兩岸三地均有不同票選結果，台灣職人最想買由日本作家都築響一的《圈外編輯》獲得；吉竹伸介的《什麼都有書店》則是「最想說服爸媽買」的首選；年度最期待作家，台灣則由幾米奪下。

▲誠品閱讀職人推薦大獎書單，（左）《什麼都有書店》獲得兩地職人推薦；（右）《圈外編輯》則深獲台灣閱讀者肯定。（圖／誠品提供，以下同）

而香港與大陸職人最想賣的書，則分別為柳原漢雅的《渺小一生》、與三影堂攝影藝術中心出版的《森山大道：寺山》獲得；「最想說服爸媽買」則以吉竹伸介的《什麼都有書店》，跟安培的《當害怕來敲門》入選。

▲《渺小一生》則獲香港編輯青睞。

而兩岸三地最期待作家除了幾米，香港則是著名作詞人林夕，大陸則由《被猜死的人》一書作者田耳獲得。