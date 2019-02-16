IG限時動態別再隨手拍！　用這3大APP輕鬆變網美

▲這些超美的限時動態，其實超簡單！（圖／翻攝自《UNFOLD》、《A Design Kit》IG）

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時下年輕人最常用的社群媒體，已正式從FB轉移到IG，限時動態（Stories）也成為大家即時分享照片、影片或各式各樣心情與感想的小天地，想要自己的限時動態更吸引人，快點下載這3大APP，超輕鬆的步驟就能有網美FU～

▲文青風是不是超迷人？（圖／翻攝自《UNFOLD》IG）

1.《UNFOLD》

堪稱超好上手的《UNFOLD》，一開始會先要你命名，接著會有多達25種模版選擇，放入影片或照片後，就可以編輯標題、加入描述等等，背景還有7種顏色可選擇，隨便使用都很有文青風！全部弄完還可以直接分享到限時動態上，真的超方便。

▲動畫實在太優秀啦～（圖／翻攝自itunes.apple.com）

2.《Adobe Spark Post》

看到是由Adobe出品，就等同品質保證！選擇好圖片或影片後，就可以在不同模板組合中盡情選擇，照片可以成為底色、背景或上字，更可以加入動畫特效淡入、淡出、從模糊到清晰等等，包準讓你玩到無可自拔。

▲甜美少女系風格相當可愛～（圖／翻攝自《A Design Kit》IG）

3.《A Design Kit》

想要歐美的少女風格，絕對要下載這一個！進入後可以先選擇要的尺寸（正方形照片到長條形限時動態都可以），也能用唯美風格背景上字。接著盡情揮灑創意吧！加上貼圖、換上粉色調或漸層色系，多款筆刷能夠增加個人特色，最後再來幾張可愛貼紙、文字，讓人想忘記都難。

▼《UNFOLD》超好上手～

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