tag酒鬼衝一波！全球首間「啤酒旅館」開幕　打開水龍頭就能暢飲

▲全球首間「啤酒旅館」開幕了，酒鬼們還等什麼？（圖／翻攝自www.brewdog.com）

文／班尼

還記得2018年2月底時，蘇格蘭啤酒品牌Brewdog宣布要開設名為「DogHouse」的啤酒旅館嗎？標榜「打開水龍頭就能暢飲」引起全世界酒鬼們拍手叫好，而現在美國俄亥俄州的分店先行開幕，等不及的人們快衝一波～

▲房間內有啤酒水龍頭，還能俯瞰啤酒廠！（圖／翻攝自www.brewdog.com、BrewDog FB、Vimeo.com）

跟預計開在阿伯丁郡（Aberdeen）的啤酒旅館一樣，俄亥俄州的32間客房中，每天早晨都會被啤酒香氣「香醒」，是許多人最夢寐以求的起床方式。許多房間還能俯瞰啤酒廠、欣賞工人的工作實況。

▲房間內有啤酒吧，喝不夠的還可以揪朋友一起去酒吧續攤。（圖／翻攝自Vimeo.com）

最吸睛的，莫過於每個房間都備有「啤酒水龍頭」，隨時打開都有取之不盡的生啤酒。浴室也內置啤酒冰箱，一邊淋浴時，能使用啤酒花香皂，再一邊享受美酒，人生就該如此美好！

▲有博物館可以深入了解釀酒過程，連狗狗也能一起住！（圖／翻攝自www.brewdog.com、BrewDog FB）

而針對想了解釀酒知識的人，也是一大天堂！除了有相關書籍，也設有互動啤酒博物館，能深入了解啤酒的生產過程。從官網上顯示，一晚從162美金（約4984元）起，另有其他兩種更高級的房型可選擇，甚至可以帶狗狗入住，酒鬼們快列入人生清單吧！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

The DogHouse Columbus is open! from BrewDog on Vimeo.

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。