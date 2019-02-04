男人拜年別一身黑！　學易祥千璽、陳偉霆穿「紅通通」超討喜

▲男人拜年這樣穿，是不是超討喜？（圖／翻攝自Zegna杰尼亞官方微博）



記者楊坊士／綜合報導

明天就是初一，免不了要拜訪親朋好友，在這個節慶時分，男人可別再耍酷穿得一身黑！快學易祥千璽、陳偉霆兩位男星穿搭，從搶眼的「紅吱吱」裝，到亮色系或可愛小豬的圖案點綴，一點都不俗氣，還很討喜！

▲大膽一點的男人，新年可以嘗試看看。（圖／翻攝自Zegna杰尼亞官方微博）



易祥千璽在2018年12月的表演上，就示範了完美的拜年穿搭！大膽穿上量紅色Z ZEGNA 2019春夏西裝與長褲，用高領黑色針織毛衣增添沈穩氣質，平衡整體過於鮮豔繽紛的風格。

▲網眼材質讓視覺更豐富。（圖／翻攝自Zegna杰尼亞官方微博）



陳偉霆則是以Ermenegildo Zegna Couture 2019春夏系列出席第17屆華表獎，莓紅色網眼單排扣西裝，會透出內搭的粉色印花短袖，再配上黑色羊絨針織衫，走到哪都是最耀眼的一顆星。

▲不敢穿太亮，那就低調點綴。（圖／翻攝自Zegna杰尼亞官方微博）

敢這樣穿的人當然不多，那不如學學陳偉霆前往米蘭時裝週的穿搭，可以選擇酒紅色成套西裝，或是將紅色的衛衣做為內搭。不敢穿紅色的，則可以選擇鵝黃色毛衣，或用紅色包袋配件點綴。

▲小豬圖案不只應景，還能視覺減齡。（圖／品牌提供）

而除了穿上亮眼顏色，適逢豬年，把小豬穿上身當然最應景！美國老牌Brooks Brothers推出的農曆新年系列，都看得到這位主角身影。品項從襯衫、T恤到衛衣通通有，讓你在新年一開頭就好吸睛。

▲德國男裝BOSS也有許多服飾、配件單品適合過年穿搭。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App