fb ig video ETtoday search mobile

男人拜年別一身黑！　學易祥千璽、陳偉霆穿「紅通通」超討喜

> >

▲男人新年拜年穿搭（圖／翻攝自Zegna杰尼亞官方微博）

▲男人拜年這樣穿，是不是超討喜？（圖／翻攝自Zegna杰尼亞官方微博）

記者楊坊士／綜合報導

明天就是初一，免不了要拜訪親朋好友，在這個節慶時分，男人可別再耍酷穿得一身黑！快學易祥千璽、陳偉霆兩位男星穿搭，從搶眼的「紅吱吱」裝，到亮色系或可愛小豬的圖案點綴，一點都不俗氣，還很討喜！

▲男人新年拜年穿搭（圖／翻攝自Zegna杰尼亞官方微博）

▲大膽一點的男人，新年可以嘗試看看。（圖／翻攝自Zegna杰尼亞官方微博）

易祥千璽在2018年12月的表演上，就示範了完美的拜年穿搭！大膽穿上量紅色Z ZEGNA 2019春夏西裝與長褲，用高領黑色針織毛衣增添沈穩氣質，平衡整體過於鮮豔繽紛的風格。

▲男人新年拜年穿搭（圖／翻攝自Zegna杰尼亞官方微博）

▲網眼材質讓視覺更豐富。（圖／翻攝自Zegna杰尼亞官方微博）

陳偉霆則是以Ermenegildo Zegna Couture 2019春夏系列出席第17屆華表獎，莓紅色網眼單排扣西裝，會透出內搭的粉色印花短袖，再配上黑色羊絨針織衫，走到哪都是最耀眼的一顆星。

▲男人新年拜年穿搭（圖／翻攝自Zegna杰尼亞官方微博）

▲男人新年拜年穿搭（圖／翻攝自Zegna杰尼亞官方微博）

▲不敢穿太亮，那就低調點綴。（圖／翻攝自Zegna杰尼亞官方微博）

敢這樣穿的人當然不多，那不如學學陳偉霆前往米蘭時裝週的穿搭，可以選擇酒紅色成套西裝，或是將紅色的衛衣做為內搭。不敢穿紅色的，則可以選擇鵝黃色毛衣，或用紅色包袋配件點綴。

▲男人新年拜年穿搭（圖／品牌提供）

▲小豬圖案不只應景，還能視覺減齡。（圖／品牌提供）

而除了穿上亮眼顏色，適逢豬年，把小豬穿上身當然最應景！美國老牌Brooks Brothers推出的農曆新年系列，都看得到這位主角身影。品項從襯衫、T恤到衛衣通通有，讓你在新年一開頭就好吸睛。

▲男人新年拜年穿搭（圖／品牌提供）

▲男人新年拜年穿搭（圖／品牌提供）

▲德國男裝BOSS也有許多服飾、配件單品適合過年穿搭。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

新年, 過年, 易祥千璽, 陳偉霆, BOSS, Zegna, Brooks Brothers, 紅色, Ermenegildo Zegna, Z ZEGNA
fashion.net

熱門文章

HOT・Stuff／過年穿上「發發發」　打麻將贏錢到手軟

YSL告白唇膏穿上邱比特新衣　情人節限量禮盒開賣！

情人節就穿adidas Originals放閃～　鞋上有「小愛心」萌翻天

BABY-G 25周年錶超「經典」！　跟第一款只有這裡不同

新年買紅的才喜氣！熟女最愛LV印花包、Chanel口蓋包好吸睛

名媛廖曉喬挑《慾望城市》美鞋　楊丞琳秒按讚

徐康俊來台同框昆凌　露酒窩微笑誠實說⋯

高訂周／老佛爺喊累　CHANEL大秀謝幕「偷懶」未現身

試・開箱／GA小黑管霧唇　天鵝絨質地超優雅

志玲姐姐薄紗矇臉　大呼：單身不是罪吧！

ET Fashion

推薦閱讀

小白鞋超髒別丟掉！簡單5步驟「懶人清洗法」秒變全新

新年就該穿「豬豬鞋」走春！　超萌麥兜、粉紅豬該選誰？

換掉菜市場名！超好聽的10大「女孩英文名」Emma、Clara最文藝

想脫魯先學會算「九星命格」！命數+居家招桃花陣一次全公開 2019開運唇妝＆色號推薦！「M字、玻璃唇」這樣畫桃花馬上來 過了30歲停止做6件事情　不要再逼自己跟不喜歡的朋友出門 祖克伯、賈伯斯都愛穿同款衣服　他們沉穩有主見，擁有3點特質 甜到長螞蟻啦！南韓情侶日常插畫　讓人看完都想談戀愛了 初一別「宅在家」！注意新春10大禁忌　一整年超好運 返鄉塞車悶到發慌？　超好玩3款遊戲APP陪你殺時間

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面