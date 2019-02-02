新年就該穿「豬豬鞋」走春！　超萌麥兜、粉紅豬該選誰？

▲「麥兜」爬上鞋身啦～可愛到犯規！（影／品牌提供）

記者楊坊士／綜合報導、圖／各品牌提供

再過幾天就要步入豬年，迎接長達9天的年假，勢必要出門走春，這時候身上單品還來點應景的，踩雙「豬鞋」是最棒的選擇，以下整理出4大品牌的豬年限定潮鞋，快選一雙萌翻親朋好友～

▲Reebok請出麥兜助陣，買鞋或服飾會贈送玩偶。

說起可愛的豬明星，香港90年代超夯MCDULL麥兜絕對有一席之地！成為Reebok新年的合作對象。將Pump Fury鞋款上的充氣按鈕，多了麥兜的大頭，還有特定的吊牌，也另有T恤、帽T服飾選擇。買就會送麥兜公仔玩偶，想回味這部經典卡通的人真的該入手。

▲OnitsukaTiger的粉紅鞋很適合走春。

日系的OnitsukaTiger以「粉紅豬」為主題，復刻80年代的網球鞋，增添春天的粉嫩感，GSM鞋型腳跟有金色拼接色塊、豬年圖騰以及中國風印花；童鞋則在魔鬼氈上有小豬圖案，外底軟橡膠、新增的OrthoLite鞋墊，出門可愛又舒適，超適合出遊。

▲PONY鞋上有超多豬元素，快點去找找～

推出粉紅色豬年限定鞋款的還有PONY，將Top Star復古籃球鞋換上石灰白與玫瑰粉色調，鞋面用豬皮皮料打造、鞋頭是適合亞洲人的寬楦設計，鞋帶有豬鼻壓印、鞋跟還有超可愛的「豬尾巴」！不知道怎麼穿？學學代言人「怪美姐」蔡依林配紅色帽T、寬褲就OK。

▲VANS豬年鞋雖然沒有具體的圖案，但一樣搶眼。



VANS攜手中國設計師蘇五口及其品牌Purlicue聯手，將旗下三款鞋型「放大」！鞋跟的標誌變大、鞋帶與可拆卸的鞋側條紋則加寬，在雙色拼接下，更能符合年輕人的自由、不羈態度，看似一樣，其實超有特色。

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