New Balance新鞋藏4大秘密！　征服路跑就靠它

▲New Balance全新「蜂行者」超好跑！（影／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

將於4月14日登場的Taishin Women Run Taipei路跑，想要取得好成績，建議穿上New Balance全新跑鞋！因為裡面藏有4大科技，跑起來又輕又軟，號稱可以跑出「疾行速度感」，是不是很誘人？

▲快找時間去試穿看看有多輕！（圖／品牌提供）

New Balance擔任此賽事唯一運動贊助品牌，推出輕量跑鞋「蜂行者Zante Pursuit」，搭載全新的FRESH FOAM勁蜂飛馳中底科技。是依照實際跑者數據、精密計算出「智慧型蜂槽構造中底」，360度都有完整的避震保護效果，輕量、柔軟之餘，更兼具彈力，可以為跑者提速及有良好的緩震效果。

▲「蜂行者」共有3色，售價3,450元。（圖／品牌提供）

另外HYPOKNIT動態鞋面科技，提升鞋面延展性；採用高密度織法的鞋跟、全腳掌橡膠大底的使用，則讓鞋跟穩定力及大底抓地力有更卓越的效果。目前女款有紫、粉、黑三色。





▲還有多款跑鞋都適合女生跑步、訓練搭配。（圖／品牌提供）

除了這雙全新跑鞋，New Balance旗下還有影武者NBX Hanzo S/R v2、緩震長征跑鞋-NBX 880v9、女子訓練鞋FuelCore Nergize等多款系列，可以分別滿足賽事衝刺、長距離或低強度訓練，快點挑一雙跑出「姊無畏」精神。

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