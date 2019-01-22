搶先開箱片！超逼真Kobe人偶限量登場　30個關節可「帥氣射球」

▲這個Kobe人偶真的太逼真啦～快跟著我們一起組裝！（影／記者楊坊士攝）

記者楊坊士／台北報導

你是傳奇球星「老大」布萊恩（Kobe Bryant）的鐵粉嗎？懷念他在球場上的英姿嗎？只要把這個超逼真的12吋人偶帶回家，擁有超過30個可動關節的設計，還有代表新秀與最後時期的頭雕、球衣，隨時都能重溫他帥氣射球、持球、運球的動作，數量有限可要把握。

▲光是外觀就很有「Kobe味」。（圖／記者楊坊士攝）



由人偶品牌ENTERBAY推出、交由NBA Store販售的全新Kobe Bryant超豪華雙人組合包，外觀就是以24號球衣做設計，上面有他簽名的燙銀簽名印，背後則有三種語言的商品敘述與注意事項。

▲超豪華雙人組合包裡面長這樣！（圖／記者楊坊士攝）

裡面總共有三層，有著「老大」帥氣跳躍的畫面，一旁就能看到他的「戰袍」，共有兩套，分別是1997～98 賽季時「新秀時代」的8號球衣、短褲及白襪；以及2015～16賽季的「最後賽季」24號球衣、短褲及黑襪，連頭雕也都有兩種。

▲不同時期的Koby頭雕、球衣及鞋款，還有不同動作的手部零件，絕對能讓球迷玩到盡興。（圖／記者楊坊士攝）

你以為只有這樣 ？更附上10款不同款、可拆卸手部零件，加上全身上下超過30個可動的關節，隨時都能做出靈活又逼真的射球、持球、運球姿勢，以回味「老大」的球場上的帥氣英姿。

▲據說是限量，球迷們快把握～（圖／記者楊坊士攝）

而另外還有逼真的NBA比賽專用球、獎牌以及地台。跟上個版本不同的是，鞋子款式及附上一件印上「LOVE」的黑色T恤。而連他手上的刺青也都完美複製到人偶上，售價12,500元，鐵粉們快點手刀啊～

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