潘瑋柏帥氣升格Timberland代言人！　花絮照引粉絲驚呼：好瘦

▲跟著潘瑋柏的帥氣身影，一起愛地球！（影／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

38歲的「潘帥」潘瑋柏因《中國新說唱》讓演藝生涯再攀高峰，其投入公益活動與環境發展的貢獻，讓戶外休閒服飾品牌Timberland留下深刻印象，即日起升格成亞太區品牌代言人。在首波釋出的側拍花絮照裡，身穿白色外套的他大賣招牌帥臉，而粉絲卻注意到他身形小一圈，驚呼「好瘦！





▲潘瑋柏1月中受邀前往倫敦男裝週。（圖／品牌提供）

雙方的合作，早在日前潘瑋柏受邀飛到拜訪Timberland全球創意總監Christopher Raeburn，並成為2019年秋冬倫敦男裝週嘉賓開始。身為長期品牌鐵粉的潘瑋柏，充分了解如何將永續理念融入到產品設計。

▲不只打拼演藝事業，潘瑋柏還投入公益。（圖／品牌提供）

在影片中他說：「Timberland讓我可以傾盡所有的演出、享受放輕鬆的時間，同時在經歷中審思自己的生活。」他不忘呼籲大家開始採取行動保護環境：「世界不改變，不等於自己不能改變，以行動去播下種子，Nature Needs Heroes。」





▲首波釋出的側拍花絮照中，潘瑋柏被粉絲大喊：「潘瘦！」（圖／品牌提供）

Nature Needs Heroes是Timberland 2019年想極力傳達的理念，潘瑋柏在今年將參與品牌發表會，並介紹用可回收材料如ReBOTL™、可回收橡膠及聚酯材料，所製作的鞋履及服飾。4月還將與日本非營利機構Green Network前往內蒙古植樹，減少沙塵暴對沙漠地區的威脅。他跟Timberland攜手，鼓勵大家走出戶外，讓世界變美好。

▲今年將會看到潘瑋柏隨著Timberland進行永續發展的活動。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App