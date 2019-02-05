盤點3大限量「萌豬錶」！　頂級工藝讓你拜年超神氣

▲戴這只去拜年，絕對會成為親朋好友的話題焦點。

記者楊坊士／綜合報導、圖／各品牌提供

過年少不了要到親朋好友家拜年、敘舊，除了穿得喜氣之餘，別忘記腕錶製造話題、成為焦點！以下盤點3大頂級製錶品牌的「萌豬錶」，運用古老與繁複工藝，打造出生動的小豬神情，肯定讓你超神氣。

▲錶殼上有78顆鑽石、黑色短吻鱷魚皮錶帶，限量38只。

Piaget（伯爵）自2012年來，每年都將Altiplano腕錶結合當年生肖，在琺瑯工藝大師Anita Porchet巧手下，將琺瑯顏料填入錶面的微型方格，並放入800℃窯中燒製成型，最後覆上清漆，讓豬有了短絨皮毛與肉色質感，完美呈現出寬厚、溫和的象徵。

▲中國十二生肖傳奇— 豬年腕錶，有鉑金、18K 5N粉紅金兩款，每款限量12只。

江詩丹頓（Vacheron Constantin，簡稱VC）Métiers d’Art藝術大師系列總不缺席農曆新年，半嵌入式設計將手工雕刻的枝葉圖案，在金質錶盤上有了層次感，接著再以大明火琺瑯工藝製作 。錶盤中央的小豬，則以鉑金或粉紅金生肖雕琢。透過四個顯示窗分別顯示小時、分鐘、星期和日期，具有日內瓦印記認證。

▲Luminor Sealand 44毫米腕錶（PAM00859），限量88只。

每年同樣都會推出生肖錶的PANERAI（沛納海），進入第11個年頭，以名為「sparsello」工藝，先將圖案刻在精鋼錶蓋上，接著以多層平行金線嵌花工序，再槌打至跟坑紋結合，打造精緻的小豬形態，在花卉簇擁下，象徵滿滿的吉祥味。

▲同場加映：GUCCI將1933年由聯美電影公司出品的動畫短片《三隻小豬》躍上錶面，相當活潑、吸睛。

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