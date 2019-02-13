紐約／昆凌挺COACH同框木村光希　用氣勢較勁大長腿

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

紐約時裝周持續進行，美國品牌Coach展演出2019秋季男女裝系列，現場眾星雲集，包括美國電影明星Michael B. Jordan、香水代言人Chloe Grace Moretz、木村拓哉的女兒Koki（木村光希）、台灣藝人昆凌、王陽明也都到現場看秀。木村光希露出大長腿與昆凌同框，但天王嫂沒在怕，用氣勢鎮場。

▲昆凌（左）與木村光希同場看秀。

▲留著小鬍子的王陽明是嘉賓之一。

昆凌以一襲飄逸印花長洋裝、流蘇皮背心搭配著拼接厚底靴，手提春季最新Signature印花Parker Top Handle手袋，展現出優雅浪漫的氣息；相較於木村光希以華麗的紅色毛絨大衣搭配碎花短褲以及厚底鞋，帶出帥氣個性的氛圍，兩人同框意外和諧。

▲昆凌、王陽明與COACH創意總監Stuart Vevers見面。

昆凌分享看秀心得，「這是我第三次受邀到Coach時裝大秀，看著男女模特兒們穿梭往來於有著濃厚美式場景，深刻感受到執行創意總監Stuart Vevers對於美式文化的細膩觀察，並融入現今潮流元素，為Coach定義出屬於獨特的美式時尚；我自己也很喜歡Stuart 所塑造的Coach女孩形象，反骨卻不失浪漫情懷、衝撞出令人驚豔的時髦造型」。

王陽明則選擇2019春季男裝的美式Varsity夾克，標誌性的徽章拼貼及刻意破舊羅紋飾邊設計，配搭Rexy上衣及黑色皮褲，一身酷帥有型並揮灑出十足男性魅力。

Coach 2019秋季男女裝系列以紐約藝術家Kaffe Fassett為靈感，運用暗花碰撞印花，增加紋理層次，細膩手感的藝術布料、拼布及飾有經典金屬轉扣而大膽張揚的夾克並置，繽紛多變印花洋裝，飄逸層疊，經典Signature圖騰疊飾於寬大翻皮羊毛夾克，創造搖曳生姿，變化多端的玩味風格。