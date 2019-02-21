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《天空之城》金珠英讓人又愛又恨！金瑞亨坦言：演她壓力很大

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南韓最火紅電視劇《SKY castle天空之城》在2月1號播出完結篇，劇中飾演冷酷協調專員金珠英的韓國女演員金瑞亨，知名度也跟著水漲船高。她在劇中的經典名言，「即使發生那種事情，您都甘願承受嗎？」紅遍韓國，各大綜藝節目更是爭相模仿，但其實一開始，金瑞亨並不想接演這個角色，甚至婉拒了兩次

「我跟公司說我演不了金珠英。不是不想演，是演不了，因為經紀公司的堅持才接的。雖然在劇的開頭，金珠英的戲份不多，但她也是有故事的，知道她的故事讓我對金珠英備感同情，演出她是很大的壓力。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「拍攝期間我為了成為金珠英而煞費苦心，挑戰並不容易。因為要不斷的自己一個人積累內在的情緒，只能邊哭著邊看著金珠英。金珠英是不容易接近的女人，為了尋找和她的共通點，我連出門都感到困難，一度非常孤獨。 」

後來編劇跟我說：“我原本以為中途你會打一通電話來問看看角色詮釋問題的，但到最後都沒打來，我非常驚訝。”「但我到最後為止都沒有和編劇討論，一直囤積著金珠英的情緒，這好像對詮釋這個角色起到了幫助。因為只是看著劇本裡的金珠英，我都覺得很難受。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這不是金瑞亨第一次爆紅，之前在《妻子的誘惑》中飾演最強小三申艾莉聲名大噪，被視為壞女人的代表。雖然這次在扮演金珠英的過程中很痛苦，但南韓也出現「金瑞亨第二個全盛期」的說法，她自己則是這樣看待的：「我不認為這是我的第二個全盛期，我曾經通過《妻子的誘惑》爆紅過了，雖然《SKY CASTLE》很成功，但我只是和對待其他作品一樣、用心去演出而已，只是剛好是《SKY CASTLE》讓更多人看見了我。

雖然工作機會邀約多了，但無論是剛開始，收視率只有1%的時候、還是現在，我都保持著一樣的心態。感謝《SKY CASTLE》選擇了我。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不說不知道，劇中金珠英的標準配備，全黑造型+大背頭是金瑞亨自己想出來的造型。「其實最開始，造型師提供了很多華麗的衣服，但我最後仍是認為全黑造型才適合金英珠。」雖然乍看是一樣的黑衣服，但是金瑞亨會根據金珠英的情緒選擇衣服的素材，並搭配相應的配飾，例如對韓書珍說“你就像死了一樣，安靜地呆著”的時候穿的是皮革上衣，給人一種無法拒絕的強勢感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

跳脫演員，作為觀眾收看《SKY CASTLE》，金瑞亨唯一感受是「人生是自己的」，「不管作為誰的子女來到這個世界上，第一聲哭聲爆發時，就意味著一個獨立人格的形成，千萬不要讓別人來決定你的一切。」

像金瑞亨自己在現實生活中不斷被問到『關於結婚的想法』，她總是果斷的回答，「如果出現了我喜歡的人而那個人也喜歡我，他想要和我結婚、我當然會結婚，但是不想因為社會觀感而被人推著走。」「比起結婚我現在更喜歡演戲、真的很喜歡，我養的狗狗年紀也很大了，所以很想和它一起好好度過接下來的日子。」

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Molly VOGUE.TW

（完整文章請看VOGUE.com
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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 金瑞亨, SKYcastle天空之城, 電視影劇
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