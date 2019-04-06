fb ig video ETtoday search mobile

全球首座「 任天堂樂園」2020年開幕　準備跟瑪莉歐一起賽車玩到瘋

> >

▲瑪莉歐 。（圖／翻攝自Facebook@SuperMario）

繼上次介紹過東京迪士尼要打造全球首個「美女與野獸」園區、上海迪士尼要打造全球首個「動物方城市」園區後，現在終於輪到另一個超人氣樂園「日本環球影城」啦！這次它要打造的同樣是許多人小時候的回憶之一－全球首個「超級任天堂世界」園區，這個與任天堂遊戲公司合作並斥資超過500億日圓的園區最著名的角色絕對是超級可愛的「瑪利歐兄弟」啦！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

目前日本環球影城官方曝光的最新消息是屆時會在「超級任天堂世界」園區內打造一個雙層樓的建築，裡面除了會有多個可以拍照打卡不完的經典場景、絕對讓人失心瘋的紀念品店與各種造型美食的主題餐廳外，當然也會有眾所期待的「瑪利歐賽車」遊樂設施，這個消息一出也讓粉絲們非常期待到底這場從遊戲裡跳出現實中的賽車會如何呈現在遊客面前，而且日本環球影城也搶先透露這將會是顛覆大家想像的遊樂設施，現在就一起期待園區開幕的那天到來吧！

目前官方預計將於2020東京奧運前夕開幕，接著也將陸續到美國奧蘭多、好萊塢等環球影城開幕任天堂園區。

※編輯：Wendy Chen VOGUE.TW | 圖片：日本環球影城, Facebook@SuperMario | 來源：日本環球影城

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

宮崎駿影迷久等了！《霍爾的移動城堡》、《龍貓》、《魔法公主》…五部宮崎駿經典動畫變身「吉卜力樂園」預計2022年開幕

日本關西地區最大溫泉主題公園「空庭溫泉」即將開幕，開幕地點、時間與9大亮點搶先揭曉！

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

VogueTaiwan, 日本, 環球影城, 超級任天堂世界
fashion.net

熱門文章

2000元親自設計LONGCHAMP包　法國工坊製作2個月到貨

史上最水感！迪奧巨星唇膏推出超美24色，讓你絕不踩雷

亮・珠寶／30歲的小熊墜　成年撈6億美女網紅幸運物

香奈兒開幕趴！《鬼怪》金高恩露大腿　同場「阿使」李棟旭

風．LUXURY／宇舶表攻佔男人行頭！「皇金」錶配手環帥氣加倍

王大仁攜手UNIQLO　公開「內衣外穿」時尚法則

陳庭妮自認嘴唇最性感　搽DIOR水潤唇膏誘人親親

小S露腿站台NICOLE+FELICIA　林志玲讚「美」

懶婦開箱／掃地機器人自動清空集塵盒　讓妳遠離倒垃圾人生

說・流行／LV「輕軟行李箱」　吳亦凡拿著飛天超帥

ET Fashion

推薦閱讀

4大「血型」的愛情建議！A型要果斷行動、O型下決定要冷靜

彭于晏、高以翔都落榜！　櫻花妹選出「2019台灣5大男神」

「句點王」星座是他們！　雙魚開口就是言情台詞讓人尷尬

《與惡》10大超殘酷金句！「再該死也有人權，這是人生而平等的權利。」 瘋狂發IG、吃飯裝不餓　南韓男生：喜歡的女生做這7件事大扣分 快樂瘦身有望！日本研究：睡前吃宵夜和體重沒關聯 「精緻生活」不用高收入　5個習慣，讓你內外都很有質感 《雞不可失》女警李荷妮曾經胖到70公斤！9個減肥習慣成功變辣妹 決定好就出發！全台七間豪華露營園區　免裝備就能入住星空帳棚、童話樹屋 壓力大到快崩潰？ 研究：「想著另一半」能讓煩惱瞬間退散

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面