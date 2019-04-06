全球首座「 任天堂樂園」2020年開幕　準備跟瑪莉歐一起賽車玩到瘋

繼上次介紹過東京迪士尼要打造全球首個「美女與野獸」園區、上海迪士尼要打造全球首個「動物方城市」園區後，現在終於輪到另一個超人氣樂園「日本環球影城」啦！這次它要打造的同樣是許多人小時候的回憶之一－全球首個「超級任天堂世界」園區，這個與任天堂遊戲公司合作並斥資超過500億日圓的園區最著名的角色絕對是超級可愛的「瑪利歐兄弟」啦！

目前日本環球影城官方曝光的最新消息是屆時會在「超級任天堂世界」園區內打造一個雙層樓的建築，裡面除了會有多個可以拍照打卡不完的經典場景、絕對讓人失心瘋的紀念品店與各種造型美食的主題餐廳外，當然也會有眾所期待的「瑪利歐賽車」遊樂設施，這個消息一出也讓粉絲們非常期待到底這場從遊戲裡跳出現實中的賽車會如何呈現在遊客面前，而且日本環球影城也搶先透露這將會是顛覆大家想像的遊樂設施，現在就一起期待園區開幕的那天到來吧！

目前官方預計將於2020東京奧運前夕開幕，接著也將陸續到美國奧蘭多、好萊塢等環球影城開幕任天堂園區。

※編輯：Wendy Chen VOGUE.TW | 圖片：日本環球影城, Facebook@SuperMario | 來源：日本環球影城

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