星巴克今「大杯以上買一送一」　路易莎特定咖啡現省50元

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會FB）

記者蔡惠如／綜合報導

天氣寒冷整是喝咖啡取暖好時機，星巴克也在今（3／18）推出好友分享優惠，上午11點後至店購買大杯以上飲品，可享好有優惠，路易莎針對黑卡會員，也推出上午11點前第二杯大杯咖啡半價，且推衣索比亞特定咖啡現省50元特價優惠。

星巴克在今天推出「初春綻放 嚐新品味 好友分享日」，消費者從上午11點起至晚上8點期間至店，購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

其不提供優惠品項僅有雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，要注意部分門市不提供買一送一優惠，不提供優惠門市請看文後列表。

路易莎則針對自家黑卡會員，4月底前推出黑卡上午11點前第二杯大杯咖啡5折促銷，此外特定咖啡超越精品系列「衣索比亞歌姬藝伎」，也祭出原價150元，特價100元優惠。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里。