南港LaLaport開幕店家僅6成到位　開張前一天還要安檢

▲三井南港LaLaport開幕時僅6成店家到位。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台北市內最大購物中心「南港LaLaport」預定3／20正式對外開幕，據悉在開幕前一天、也就是3／19仍持續進行最後安檢，若不通過可能須延後開幕，廠商透露自己「每天都像在等開獎，不到最後都不知道結果。」而內部工作人員也表示，許多店家工期都趕不及，現在都直接上圍籬放棄趕開幕日，開幕當天應該僅有60%的店家到位。

營業面積廣達5萬坪的南港三井LaLaport購物中心，即將在3／20開幕，據了解因為中間卡了一個農曆年，工期已經算緊繃，加上2／13的氣爆事件，各地方政府審查更加嚴格，導致賣場內部工程延遲，不但趕不及原先預定的試營運，甚至直到現在都還在加緊趕工，開幕日將會有40%的店家都不營業。



而據悉消防安檢仍持續複查，預計明3／19消防局還要再次複檢，究竟能不能準時開幕還無法真正確認，也讓廠商相當無奈，畢竟已經要正式開幕了，直到最後還無法吃下定心丸。對此三井也表示開幕日仍為3／20沒有改變。

雖然目前僅約6成店家到位，但話題店包括LOPIA、MUJI無印良品、橡子共和國與哈利波特在台首間專賣店等都已經準備完成，預計開幕後就能迎接來客，其他包括影城、UNIQLO、兒童體驗樂園KidZania等品牌還尚未完成，不會在開幕時迎客。