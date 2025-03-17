安格斯12星座一周運勢3／17-3／23　雙子容易有誤會、天秤桃花運強勁

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



牡羊這周間迎來太陽的入駐，為你的感情與人際關係帶來光芒，即便水逆夾帶了些許混亂，你仍能在這之中找到突破點。單身者的桃花運旺盛，人群中的你特別容易受到注目，互動熱絡；有伴者感情進入重新調整期，過去未解決的話題可能再度浮現，但這次反而是修復彼此信任的好機會，理性溝通能讓感情更加穩固。

金牛 4.21～5.20



感情運勢帶著一點低調的氛圍，單身者的桃花可能來自舊識或過去曾有好感的對象，但發展進度緩慢，先觀察比較安全。有伴者則需要注意彼此的默契，有時候不說破的問題反而會讓關係更緊張。水逆可能讓你開始思考過去的感情經歷，甚至某些舊情緒浮現，在社交場合裡聽到一些過去的消息，但別急著相信一切。

雙子 5.21～6.20



這周雙子感情運勢有點混亂，讓你的桃花機會變多，水逆影響社交宮的運作，容易遇到不確定的人，曖昧關係可能忽冷忽熱，讓你一時搞不清對方的態度。有伴者則需要注意彼此的溝通方式，這周容易有資訊錯誤或誤會。此外，這周你的邀約變多，可能會遇到很久沒聯絡的朋友，但也容易因話題敏感而產生摩擦。

巨蟹 6.21～7.21



需要多花些心思在與人之間的溝通問題上，要避免太過感情用事影響判斷。特別是在職場或長輩面前容易發生意見不合，單身者的桃花發展過程中可能會遇到價值觀不同的情況，需要時間磨合。有伴者這周容易因為未解決的舊問題再度發酵，特別是關於未來規劃的話題，建議避免情緒化而讓關係緊張。

獅子 7.22～8.22



獅子這周感情運勢積極中多了點冒險，水逆行成了遠距離或異國戀的運勢，可能會讓你與某個曾有聯繫的對象重新開始對話。有伴者則需要注意對未來計畫的期待是否一致，某些觀點上的分歧可能會變得明顯，仔細的交流了解對方需要是關鍵。這周有機會與不同文化背景的人交流，但也可能因為觀念差異產生摩擦，保持開放態度互動更順利。

處女 8.23～9.22



太陽進入處女座的親密關係宮，讓感情運勢變得更主動，也更願意表達內心想法。單身者的桃花明顯升溫，可能會遇到積極主動的追求者，或是某段曖昧關係開始升級，但水逆影響下，關係發展仍需多觀察，避免因一時衝動而投入不穩定的對象。有伴者則適合深入交流，這周你更願意談論內心需求，反而能讓關係更緊密。

天秤 9.23～10.22



這周桃花運強勁，太陽進入對宮牡羊座後，為你創造了許多不期而遇的緣分，可能是在社交場合、工作環境，甚至是在日常生活中意外邂逅某個讓你心動的人，單身者的戀愛機會變多。有伴者則適合創造新的戀愛氛圍，與另一半一起參與活動、約會或計畫未來的共同目標，這會讓關係更加穩固，即便水逆帶來些許誤會，你也能用你的圓融與魅力巧妙化解。

天蠍 10.23～11.22

天蠍座這周在感情與人際互動變得更實際，你不再只是憑感覺行動，而是更重視對方是否符合你的價值觀與生活節奏。單身者感情發展速度可能比預期慢，建議耐心觀察。有伴者則適合經營細水長流的關係，一起調整生活習慣、計畫未來方向。此時工作夥伴的互動變多，但天蠍得需留意溝通細節，以免誤解產生不必要的摩擦。

射手 11.23～12.21



這周你的感情運勢迎來一波熱潮，太陽進入牡羊座後，讓你在人際與戀愛關係上更加主動且有吸引力。單身者有機會遇到讓你心動的人，特別是在聚會、旅途中或某個新環境中結識有趣的對象，提醒你別被一時的激情沖昏頭。有伴者的感情升溫，你和另一半可能會開始討論未來的計畫，但計畫可能會有變動，保持彈性才能玩得更開心。

摩羯 12.22～1.19



太陽這周間位移進入你的家庭宮，讓摩羯更加重視歸屬感，單身者的桃花來自熟悉的環境，如朋友圈、家人介紹，甚至過去的感情重新回歸等，需要慢慢觀察。有伴者則適合經營穩定關係，可能開始討論未來的生活規劃，但要注意價值觀的落差。人際方面，水逆之下的你可能更低調，社交意願降低。

水瓶 1.20～2.18



溝通運大打折扣的一周！單身水瓶可能會遇到舊愛聯繫，或者某些流言蜚語重返在你的社交圈，容易有資訊誤解或態度反覆的情況。有伴者情人之間默契不足，需要特別留意溝通方式，建議理性對話，避免過於激烈的爭執。這周容易有資訊錯誤或約定變更的情況，水瓶須確認所有細節，避免因行程錯亂而影響計畫。

雙魚 2.19～3.20



太陽進入魚兒的財務與價值宮，讓你更關注實際需求，感情與人際關係的進展也變得務實且謹慎。單身者的桃花運勢平淡，可能有新認識的人，但彼此互動進度緩慢，甚至容易因現實考量而猶豫不決，建議順其自然，不必急著推動關係。有伴者則會更在意彼此的長遠規劃，水逆影響下，這些話題容易產生誤解，記得耐心溝通。

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