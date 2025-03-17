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UNIQLO U春夏極簡外套必買！Zara聯名韓牌Andersson Bell最潮單品一次看

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記者鮑璿安／綜合報導

快時尚品牌是不少民眾的消費首選，最近Zara 帶來與先鋒時裝品牌 Andersson Bell的全新合作，解構藝術為一大特色，同時備受矚目的UNIQLO U 2025春夏系列也正式公開，極簡設計注入實穿單品，以下就幫大家整理出必買重點！

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲Zara近日宣布與先鋒時裝品牌Andersson Bell展開聯名 ，將於3月21日 於台北101門市與ZARA.com 線上商店限定販售。（圖／品牌提供）

Zara近日宣布與先鋒時裝品牌Andersson Bell展開聯名，Andersson Bell由設計師Dohun Kim於2014年創立， Kim的設計靈感來自斯德哥爾摩的街頭時尚，品牌名稱「Andersson」源自瑞典的常見姓氏，而「Bell」象徵南韓佛寺鐘聲，融合了北歐極簡主義與東亞禪意。聯名系列以「未完成的實驗場」為概念，將立體幻視印刷、多維度紋理疊構與手工拼貼藝術融入龐克美學中。標誌性單品如皮革夾克、法蘭絨格紋襯衫、針織單品和金屬氣眼裝飾的羊毛西褲等，皆展示了Andersson Bell的顛覆性時裝語法。印有「Absolute Beginner」標語的刺繡T恤，向David Bowie的經典歌曲及其靈感源頭Colin MacInnes致敬，反映了設計師對文化探索初期的原生悸動。

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲▼快時尚 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO宣布Uniqlo U 2025春夏系列將於3月21日正式登場。（圖／品牌提供）

而UNIQLO宣布Uniqlo U 2025春夏系列將於3月21日正式登場，由Christophe Lemaire和Sarah-Linh Tran明星設計師共同設計，此次系列大量運用低飽和粉彩色調，並選用輕量化材質，捨去繁複設計，詮釋Uniqlo U一貫的極簡時尚。系列中的休閒外套、襯衫、褲裝和洋裝等單品，均採用溫柔的低飽和色調，如奶油白、淡鵝黃色及霧灰色，並巧妙運用濃郁的紫色於丹寧百慕達短褲、針織衫與休閒肩背包等單品，象徵春季的到來。為體現服裝的輕透質感，本季單品以低磅數設計呈現，如防潑水材質的尼龍肩背包和防紫外線的防曬帽；寬版連帽布勞森外套與棉質連帽大衣則配有可調節式連帽設計，靈活應對突發天氣變化。

關鍵字：

時尚, 聯名企劃, UNIQLO, AnderssonBell, Zara

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