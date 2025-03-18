《難哄》章若楠同款「杏仁奶茶色」唇膏好溫柔　加碼相似姊妹色推薦

文／美人圈

《偷偷藏不住》姊妹作《難哄》開播後話題度超高，甚至衝上Netfilx台灣區熱門觀看第二名！除了飾演男主角桑延一角的白敬亭帥到讓人戀愛，由章若楠出演的女主角溫以凡更是美出新境界，微博甚至直接出現「章若楠好美」這熱搜詞，可見其超強魅力。值得一提的是，劇裡的溫以凡作為記者時常要出街採訪，妝容多為裸妝、以淡雅精緻為主，因此搭配的低飽和杏仁奶茶色唇彩變成為顯氣色關鍵！

▲《難哄》開播後話題度超高，「章若楠好美」成熱搜詞。（圖／微博@影視劇難哄）

近期《難哄》劇組指定化妝師也搶先曝光了女孩們瘋狂敲碗的「溫以凡御用口紅」，就連品牌和色號都一併公開！今天除了幫大家搜出女神同款唇色，另外還附上相似的姊妹色號，趕快一起來看看吧。

▲溫以凡御用口紅公開。（圖／微博@影視劇難哄）

《難哄》溫以凡口紅色號公開：CHANEL香奈兒COCO持色潤唇膏 #914焦糖

《難哄》溫以凡的御用口紅就是來自香奈兒COCO持色潤唇膏，色號#914。唇彩帶有柔霧光澤，上唇不拔乾，質地絲滑滋潤溫柔的奶杏色顏色清透有氣質，上學、上班一擦瞬間提氣色，又不會顯得太過張揚，深唇也能輕鬆駕馭！

▲CHANEL香奈兒COCO持色潤唇膏 #914焦糖，NT$1,550。（圖／微博@影視劇難哄、CHANEL）

▲CHANEL香奈兒COCO持色潤唇膏試色。（圖／小紅書＠茜西xi）

《難哄》溫以凡口紅相似姊妹色號推薦：愛馬仕Rouge Hermès亮面唇膏 #17 Beige Ébloui

同樣也適合日常淡妝擦的Rouge Hermès亮面唇膏色號#17 Beige Ébloui為明亮柔和的裸米色，非常適合台灣女生入手，不論是當作打底色，或是中間疊加深一點的口紅都很適合！這款一擦唇色立刻亮一階，打造偽素顏用這一支就夠。

▲愛馬仕Rouge Hermès亮面唇膏 #17 Beige Ébloui，NT$2,480。（圖／愛馬仕）

《難哄》溫以凡口紅相似姊妹色號推薦：CELINE LE ROUGE CELINE唇膏 #08 ROSE ATHÉNAÏS

千呼萬喚，終於等到LE ROUGE CELINE唇膏系列正式推出15款緞面色號！上班族很適合入手色號#08 ROSE ATHÉNAÏS，帶有粉色和棕色調的玫瑰木色超顯氣質，鍛面質地非常高級，加上奢華的金屬外殼，每天拿出來補妝都有好心情。

▲CELINE LE ROUGE CELINE唇膏 #08 ROSE ATHÉNAÏS，NT$2,900。（圖／CELINE ）

《難哄》溫以凡口紅相似姊妹色號推薦：INTO YOU 心慕與你 女主角致霧唇泥 #EM09

喜歡高級霧面妝效的女孩可以鎖定INTO YOU這款#EM09，在小紅書上超火！口紅上唇呈現出柔霧啞光妝效，不拔乾、不顯唇紋，重點是持久不沾杯，帶著口紅喝水也不怕毀妝。超輕盈霧面質地帶有絲絨慕斯感，顯色度高但不厚重，黃皮塗很顯氣色，薄塗自然、厚塗氣場全開。（章若楠私下也是INTO YOU的狂粉呦）

▲INTO YOU 心慕與你 女主角致霧唇泥 #EM09。（圖／INTO YOU、小紅書@等下一個天亮）

《難哄》溫以凡口紅相似姊妹色號推薦：I’M MEME 我愛啵啵水光唇膏 #01 肉桂蜜茶

I’M MEME我愛啵啵水光唇膏#01肉桂蜜茶簡直黃皮的本命色，就連編輯自己都用掉兩支了，顏色有夠美。內添加60%高保濕護唇油，能擺脫斑駁卡色還能有效隱形唇紋，完全是乾唇救星，立刻get QQ果凍光唇。此外，肉桂蜜茶色上唇很高級知性，低調但又不經意的散發溫柔氣息。

▲I’M MEME 我愛啵啵水光唇膏 #01 肉桂蜜茶，NT$430 。（圖／I’M MEME）

《難哄》溫以凡口紅相似姊妹色號推薦：M.A.C水感持色水唇膏 #543 Posh Pit烤栗奶茶

M.A.C水感持色水唇膏#543帶點棕調的溫柔奶茶色，低飽和度中注入一絲溫暖，完美融合大地色系的沉穩感，讓唇妝呈現高級又知性的日雜感氛圍，無論日常通勤還是約會都超百搭！唇膏本身滋潤不顯唇紋、不同角度還會折射出高級水光感，直接實現讓人想大口親下去的嘟嘟唇。

▲M.A.C水感持色水唇膏 #543 Posh Pit烤栗奶茶，NT$900。（圖／小紅書＠RORO美妝精選）

《難哄》溫以凡口紅相似姊妹色號推薦：媚比琳泰迪絨霧液態唇泥 #15 牛奶糖泰迪

媚比琳全新泰迪絨霧液態唇泥在Threads上討論度很高，輕鬆打造全新半飽和質感絨霧唇！大推入手色號#15牛奶糖泰迪，低調質感的牛奶糖棕色一抹知性溫柔，且上唇後快速擁有柔焦卻12H持色，全天絨霧不拔乾，展現自然偽素顏，駕馭日常場合絕對沒問題。

▲媚比琳泰迪絨霧液態唇泥 #15 牛奶糖泰迪，NT$499。（圖／媚比琳）

延伸閱讀

2025原生嫩唇色推薦！ARMANI斷貨色、PRADA BEAUTY太美，偽素顏必收這款開架口紅

日本必買唇膏推薦！日女生激推色號公開，這幾款台灣買不到，持色首選是它、這款最百搭

編輯推薦｜7款「開架唇頰霜」評測推薦：AOU、madpeach顏色太嫩，FreshO2全臉都適用

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。