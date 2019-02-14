fb ig video ETtoday search mobile

星巴克有膠囊了！在家按個鈕30秒就喝到

> >

▲雀巢推出星巴克膠囊咖啡。（圖／雀巢提供）

▲雀巢推出星巴克膠囊咖啡，以後在家就能喝星巴克。（圖／雀巢提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

膠囊咖啡版圖越來越大了，繼去年8月雀巢正式取得星巴克全球銷售權之後，位於瑞士的雀巢總公司也在當地2／13宣佈將推出「星巴克咖啡膠囊」，配合旗下多趣酷思（Nescafe Dolce Gusto）和Nespresso膠囊咖啡機，在家就可以喝到星巴克。

▲雀巢推出星巴克膠囊咖啡。（圖／雀巢提供）

▲雀巢強調星巴克品牌系列新品都是由嚴選100%阿拉比卡咖啡豆製成。

今年膠囊咖啡機開春最重要的新聞，便是星巴克咖啡可透過膠囊產品，進入每一個咖啡機使用者的家中，該系列新品囊括星巴克品牌的特色產品「綜合咖啡」與「單一產區咖啡」，還有焦糖瑪奇朵和卡布奇諾等經典飲料，早上起床不用穿鞋出門就能輕鬆來上一杯。

▲雀巢推出星巴克膠囊咖啡。（圖／雀巢提供）

▲綜合咖啡或單一產區的選擇都有。

雀巢表示，團隊在短短6個月內，結合技術開發進行合作，讓星巴克品牌擅長烘焙、混合咖啡豆的專業，開發一系列的產品，嚴選100%阿拉比卡咖啡豆製成，並以道德採購確保高品質咖啡長期供應，並預計在今年陸續在亞洲、歐洲、拉丁美洲、中東和美國等市場開始銷售。

除膠囊咖啡之外，雀巢也在全球推出共24款全新系列星巴克（Starbucks）品牌產品，包括各式咖啡豆、研磨咖啡相關產品。

▲雀巢推出星巴克膠囊咖啡。（圖／雀巢提供）

▲其他咖啡商品也都會在今年推出。

關鍵字：

雀巢, Nespresso, 星巴克, 膠囊, 膠囊咖啡, 咖啡膠囊, 咖啡機, Starbucks
fashion.net

熱門文章

SIHH 2019／卡地亞奢華「鑽石流沙豹」　650顆美鑽閃爆全場

星・上妝／初老別怕！學宋慧喬「梅花養膚」　肌膚亮到發光

賈靜雯靠10萬行頭「回春」　單飛紐約過情人節

依生日選命定款！Jo Malone推限量誕生石「瓶蓋」

情人節禮物看這裡！　害羞的人送「愛心包」說愛剛剛好

紐約時裝周／趙又廷逆生長飛出國坐鎮BOSS秀

紐約時裝周／3.1 Phillip Lim打開酷女孩衣櫃　「工裝白線」塑個性

吉吉哈蒂德「中二感穿搭」　白襪配白鞋竟時尚破表

班尼開錶／20萬「最貴星辰錶」長這樣　戴上秒變帥氣總裁

美到像鑽石般的唇膏　買一支就能救救北極熊

ET Fashion

推薦閱讀

飯店床尾「長布」3大隱藏功能　9成台灣人都不知道

台中貴婦才是真天龍！全台最賺錢百貨在這　一天吸金5千萬

曾開出兩次共7.6億元頭獎！超旺「百貨彩券行」　內行人才知

朋友中有人在暗戀你嗎？　讓你突然「清醒」的單身測驗 2019最容易閃婚的星座Top 5 ！牡羊不衝動就空等、巨蟹穩定就嫁了 南韓男生票選「最愛女生穿搭」TOP5　男女美感真的差好大！ 年後減肥　體脂高於25%「不要狂跑步」　看數值決定更有效 超神準插畫測驗　選出2種最愛動物看你2019年的工作運、愛情運 過完年該換工作了嗎？《富比世》雜誌：符合5項情況別留戀 別把彼此關係當作唯一！林依晨婚後更甜的4個愛情哲學

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面