星巴克有膠囊了！在家按個鈕30秒就喝到

▲雀巢推出星巴克膠囊咖啡，以後在家就能喝星巴克。（圖／雀巢提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

膠囊咖啡版圖越來越大了，繼去年8月雀巢正式取得星巴克全球銷售權之後，位於瑞士的雀巢總公司也在當地2／13宣佈將推出「星巴克咖啡膠囊」，配合旗下多趣酷思（Nescafe Dolce Gusto）和Nespresso膠囊咖啡機，在家就可以喝到星巴克。

▲雀巢強調星巴克品牌系列新品都是由嚴選100%阿拉比卡咖啡豆製成。

今年膠囊咖啡機開春最重要的新聞，便是星巴克咖啡可透過膠囊產品，進入每一個咖啡機使用者的家中，該系列新品囊括星巴克品牌的特色產品「綜合咖啡」與「單一產區咖啡」，還有焦糖瑪奇朵和卡布奇諾等經典飲料，早上起床不用穿鞋出門就能輕鬆來上一杯。

▲綜合咖啡或單一產區的選擇都有。

雀巢表示，團隊在短短6個月內，結合技術開發進行合作，讓星巴克品牌擅長烘焙、混合咖啡豆的專業，開發一系列的產品，嚴選100%阿拉比卡咖啡豆製成，並以道德採購確保高品質咖啡長期供應，並預計在今年陸續在亞洲、歐洲、拉丁美洲、中東和美國等市場開始銷售。

除膠囊咖啡之外，雀巢也在全球推出共24款全新系列星巴克（Starbucks）品牌產品，包括各式咖啡豆、研磨咖啡相關產品。

▲其他咖啡商品也都會在今年推出。