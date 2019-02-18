每年只會許願，卻都未實現？　專家：4個訣竅讓你「希望成真」機率加倍

▲新的一年又來了，想在今年完成某些人生願望嗎？（圖／pakutaso、pixabay，以下同）

編輯／借借

新的一年又到了，你是否有隱約發現，在新的一年起頭，總是許下不少願望，然後在年尾「直接淡化」，再回到年頭許願的時刻，逐漸養成持續輪迴的習慣，人多少都有遺忘跟惰性，心理學專家表示，想真正將「新希望」實現，可以從4個訣竅上手，願望成功機率至少會加倍。

▲若發現總是一年年在輪迴許下相同願望，或許新的想法能幫助你。

美國作家Heidi Grant Halvorson在《哈佛商業評論》文中表示，通常達到目標的成功人士，都是因為行為的改變而成功。換句話說，在許下願望時沒有改變自己的行為，還是一如往常過日子，願望永遠都只是願望。

設立明確的目標

一年起頭的願望，目標越明確越好，像是「今年我要減重10公斤」、「我要完成預定的論文」、「年收入要突破100萬」等，明確化目標之後，才能同時設定具體行動，像是決定減肥的話，一週就要騰出3天時間跑步，一次2小時的計畫，或飲食控制，像是一週有2天必須減量攝取澱粉，每月只能吃一次吃到飽之類。

▲仔細思考，設定明確的目標。

排定時間表

做好明確行動與方向之後，就要開始制定計劃表，看要每月或每季審視，如前2季每次都要減掉3公斤體重，到秋冬2季，每次則須達到減去2公斤的目標，規劃出時間標有助於大腦持續進行提醒，如同一個你未完成的工作一般，達到目標的機率就會大幅上升。

▲排定時間表是讓你有計畫的檢視進行，不要到最後才發現完全沒做。

合理的要求

不要想一步登天，制定出合理且有機會做得到的，才會認真去看待它，三個月減下3公斤並非過分要求，用「讓自己變更好」的心態去面對這一年的期許，才有可能真正實現。

▲設定合理能達到的要求，想一步登天只會有壓力沒有助力。

專注在「自己要做的事情上」

在進行計畫時，專注在「現在要做什麼」比「現在不能做什麼」更加重要，如果你在減肥，一直想這「我不能吃冰淇淋、過量澱粉、甜點，不能狂吃」就會讓你更想吃，因為一直發送暗示訊息給大腦，反而強化了這種念頭，多用「我現在要把30分鐘的慢跑完成」、「我要在今晚完成這個章節」這種方式思考。