迪奧超完美快閃店開跑！曾之喬曝妝前打底小心機

▲快閃店內，一字排開的粉底一應俱全。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

迪奧超完美持久粉底液，才推出就掀起底妝炫風，為了讓更多人能找到專屬自己的超完美底妝CP，迪奧特別於2/14至3/3在新光三越信義新天地A11館開設了全台首間迪奧超完美快閃店，來一趟絕對找到你的心頭好。

全台首間迪奧超完美底妝快閃店，全店以黑金色打造，並以迪奧高級訂製時裝秀為靈感的經典籐格紋搖滾釘製圖案作為設計靈感，一踏入店中有著最新、最完整的開放式超完美底妝陳列，讓你近距離摸得著，儘管慢慢試。

除了能試到最新底妝，現場也能搶先看到全台獨賣商品，像是情人節限定的藍星唇膏和透光燦礦物蜜粉餅 戀戀織光限量版，彷彿高級訂製服細緻手工繡線勾勒出的獨特五芒星愛心盤面，為雙頰帶來柔美細緻的光芒。

當天特別邀請到曾之喬擔任一日店長，她分享自己偏好柔霧底妝，因為屬於「真正的」油性肌，使用偏霧的粉底就能一拍即合，建議底妝後可以局部刷上光澤效果的修容餅，做出臉部立體感。

如何畫出服貼底妝呢？喬喬表示妝前一定會敷面膜，正因為是油性肌所以更注重保濕，臉部出油才不會失控。外出隨身攜帶氣墊粉餅補妝，現在的氣墊都很薄透，拿來補妝剛好，但提醒大家必須留意粉撲清潔，否則肌膚可能冒出痘痘、粉刺，嚴重甚至會過敏！

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