fb ig video ETtoday search mobile

迪奧超完美快閃店開跑！曾之喬曝妝前打底小心機

> >

▲▼Dior曾之喬底妝秘訣。（圖／記者品牌提供）

▲快閃店內，一字排開的粉底一應俱全。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

迪奧超完美持久粉底液，才推出就掀起底妝炫風，為了讓更多人能找到專屬自己的超完美底妝CP，迪奧特別於2/14至3/3在新光三越信義新天地A11館開設了全台首間迪奧超完美快閃店，來一趟絕對找到你的心頭好。

▲▼Dior曾之喬底妝秘訣。（圖／記者品牌提供）

全台首間迪奧超完美底妝快閃店，全店以黑金色打造，並以迪奧高級訂製時裝秀為靈感的經典籐格紋搖滾釘製圖案作為設計靈感，一踏入店中有著最新、最完整的開放式超完美底妝陳列，讓你近距離摸得著，儘管慢慢試。

▲▼Dior曾之喬底妝秘訣。（圖／記者曾怡嘉攝）

除了能試到最新底妝，現場也能搶先看到全台獨賣商品，像是情人節限定的藍星唇膏和透光燦礦物蜜粉餅 戀戀織光限量版，彷彿高級訂製服細緻手工繡線勾勒出的獨特五芒星愛心盤面，為雙頰帶來柔美細緻的光芒。

▲▼Dior曾之喬底妝秘訣。（圖／記者品牌提供）

當天特別邀請到曾之喬擔任一日店長，她分享自己偏好柔霧底妝，因為屬於「真正的」油性肌，使用偏霧的粉底就能一拍即合，建議底妝後可以局部刷上光澤效果的修容餅，做出臉部立體感。

▲▼Dior曾之喬底妝秘訣。（圖／記者品牌提供）

如何畫出服貼底妝呢？喬喬表示妝前一定會敷面膜，正因為是油性肌所以更注重保濕，臉部出油才不會失控。外出隨身攜帶氣墊粉餅補妝，現在的氣墊都很薄透，拿來補妝剛好，但提醒大家必須留意粉撲清潔，否則肌膚可能冒出痘痘、粉刺，嚴重甚至會過敏！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

迪奧, dior, 超完美底妝, 曾之喬
fashion.net

熱門文章

SIHH 2019／卡地亞奢華「鑽石流沙豹」　650顆美鑽閃爆全場

星・上妝／初老別怕！學宋慧喬「梅花養膚」　肌膚亮到發光

賈靜雯靠10萬行頭「回春」　單飛紐約過情人節

依生日選命定款！Jo Malone推限量誕生石「瓶蓋」

情人節禮物看這裡！　害羞的人送「愛心包」說愛剛剛好

紐約時裝周／趙又廷逆生長飛出國坐鎮BOSS秀

紐約時裝周／3.1 Phillip Lim打開酷女孩衣櫃　「工裝白線」塑個性

吉吉哈蒂德「中二感穿搭」　白襪配白鞋竟時尚破表

班尼開錶／20萬「最貴星辰錶」長這樣　戴上秒變帥氣總裁

美到像鑽石般的唇膏　買一支就能救救北極熊

ET Fashion

推薦閱讀

8成的人不知道！研究：運動前一杯咖啡，能減輕痠痛疲勞

超神準分析！唇膏用成什麼形狀可以看個性　快來看看妳是哪一型

腰圍居然比頭圍小！BLACKPINK Rose的19吋螞蟻腰這樣來

內行人才懂！Jo Malone隱藏版好物，小旅行一包帶著走 別把彼此關係當作唯一！林依晨婚後更甜的4個愛情哲學 要告白就來YSL！情人節「花式撩妹」讓她點頭說YES 星・上妝／初老別怕！學宋慧喬「梅花養膚」　肌膚亮到會發光 依生日選命定款！Jo Malone推限量誕生石「瓶蓋」　讓香水閃閃發光 這「3類飲料」少喝！　不僅讓你越喝越渴、還有變胖疑慮 南韓男生票選「最愛女生穿搭」TOP5　男女美感真的差好大！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面