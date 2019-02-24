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南韓女團5大終極瘦身餐公開！「地瓜＋無鹽減肥法」2週狂甩6公斤

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南韓女團偶像為在舞台上展現最好的一面給粉絲，除了平時密集的練習外，也必須維持苗條身材，讓表演更臻完美。而眾女偶像們也各自有不同的瘦身秘訣，蒐集了姜敏京、孫娜恩、Luna與孝敏的私藏塑身法，一起來看看吧！

姜敏京-地瓜減肥法

擁有一副好歌喉的姜敏京，甜美的笑容與玲瓏有緻的身材令人印象深刻，一雙纖細長腿連白色緊身褲都能完美消化。其實身材火辣的姜敏京，出道前也曾是小胖妹，當時她以驚人的「地瓜減肥法」快速瘦身，一天僅吃半顆地瓜，攝取140大卡，在2週內瘦下6公斤。而現在她仍靠地瓜維持身材，三餐皆以地瓜為主食，佐以雞胸肉沙拉或蘋果、番茄補充維生素。

▲南韓。（圖／翻攝自IG）

孫娜恩-無鹽飲食法

在南韓女偶像中以身材好著稱的Apink成員孫娜恩，19吋纖腰的養成方法就是貫徹「無鹽飲食」，避免過度調味的食物，多食用天然蔬果。而孫娜恩平時靠瑜珈塑身，善用瑜珈滾輪輔助達到事半功倍的效果。

▲南韓。（圖／翻攝自IG）

孫娜恩 – 如何運用瑜珈滾輪鍛鍊臀部、腰部與大腿肌肉

首先將滾輪墊在下腹，雙腿重複開合動作，把力量集中於臀部；而腰部與背部運動則以手反覆推動滾輪。雕塑腿型時將滾輪直立，墊腳後確實深蹲；大腿後側不易運動到的肌群，孫娜恩以改良過的弓箭步鍛鍊。

Luna-棒球排毒法

身為女團f(X)主唱，Luna在音樂劇、韓劇Ost作品中皆有亮眼表現。形象陽光開朗的Luna相較於剛出道時，已成功瘦下8公斤，瘦身成功後判若二人的模樣使Luna甚至被網民們誤認為進行了抽脂手術。Luna的減肥秘訣除了自己準備排毒果汁，成分包含香蕉、胡蘿蔔、蘋果與香茅，她更以獨特的「棒球排毒法」打造美腿。將棒球墊在臀部與大腿間的淋巴管處，雙手撐地左右按摩，幫助血液循環並排毒，即使邊輕鬆追劇也能順道瘦腿。

▲南韓。（圖／翻攝自IG）

孝敏-檸檬水排毒

出道近十年始終維持苗條身材的孝敏，Solo專輯的主打歌〈Nice Body〉MV中展盡名品身材，健康又性感的形象讓人耳目一新。而她打造Nice Body的秘訣便靠蜂蜜檸檬水排毒，方法為先連喝7天檸檬水排出腸道廢物，再搭配由雞胸肉、沙拉等組合的五日菜單，在短短12天內讓原先已苗條纖瘦的她再瘦下4公斤。

▲南韓。（圖／翻攝自IG）

文／柯夢波丹　圖／IG

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

南韓, 女團, 瘦身, 減肥, 運動
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