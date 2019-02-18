韓美混血小仙女IG全是閃照　對方是超暖男杜賓狗

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@cutieandthebeast

擁有一雙水亮大眼與一頭深棕髮的Siena，是一名韓美混血的小女孩，可愛的Siena小小年紀卻在IG上PO出許多甜蜜合照，不過對象不是男生，而是一隻帥氣的杜賓犬Buddha，他們可以說是從小一起長大的夥伴，在網上的許多合照反映出了兩個孩子好感情，看得網友們心裡都甜滋滋～

當時才一兩歲的Siena，Buddha也還算是幼犬，兩人的感情就超好！如果沒有過敏的問題的話，寵物真的是孩童最好的玩伴。

Siena的父母總是給女兒和寵物拍攝許多照片，形影不離的好夥伴，不管去哪邊遊玩都能看到Buddha的蹤影，漸漸長大的Siena，輪廓變得更加分明，十足是個小美人，而Buddha則是看起來更英俊挺拔了～

Siena與Buddha躺在草地上曬太陽，還有一同戴上兔子耳朵髮箍耍萌，根本就是小情侶間的舉動！尤其是草地上Buddha看著Siena的眼神超溫暖。

Buddha抱著Siena一起睡覺的模樣，既可愛又溫馨，Buddha不僅僅是寵物，而是與父母同樣深愛Siena的家人。

隨著時間增長，Siena愈加亭亭玉立，平時的她穿著打扮很時尚，配上柔順的長捲髮，簡直就是小仙女，時間過的再久與Buddha感情也不曾散過。

Siena幫Buddha擦指甲油的景象超逗趣，Buddha不僅是最棒的朋友，也是最好的家人～

在 Instagram 查看這則貼文 Siena and Buddha（@cutieandthebeast）分享的貼文 於 PDT 2016 年 8月 月 8 日 下午 3:21 張貼

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