卡地亞把珠寶盒變大了！歐陽娜娜搶先拎夢幻Guirlande de Cartier包

▲Guirlande de Cartier包款系列，以卡地亞珠寶盒為靈感。（圖／品牌提供，以下同）

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Cartier（卡地亞）的紅色珠寶盒彷彿有魔法，乘載了滿滿的夢想，通常它會放在妳的抽屜、櫃子，甚至保險箱裡，最近卡地亞做了一件事，把紅盒子放大，還能讓妳拎上街，是不是很有趣？歐陽娜娜已經示範了該怎麼用它，跟上腳步囉！

▲歐陽娜娜以帥氣服裝搭配紅色Guirlande de Cartier包款。（圖／翻攝nanaouyang IG）

今年開春卡地亞獻上的Guirlande de Cartier包款系列，令人讚嘆不已，誰會想到原本裝著珠寶的紅盒子，能變成精緻搶眼的包包呢？既然取材自珠寶盒，經典元素一定不能少，包括俐落的八邊形線條、金色花邊都是一眼便能辨識，而且立即聯想到的設計。

▲紅色的Guirlande de Cartier包承襲經典元素，黑、綠色調亦是從過去的卡地亞珠寶盒得來靈感。

Guirlande de Cartier系列包款以柔軟的小牛皮打造，附有可以拆卸的長背帶，共有3種顏色、3種尺寸，妳會好奇，不是紅盒子嗎？怎麼會有別的色彩呢？除了紅，另外為黑及綠色，其實這並非憑空而來，而是將不同年代卡地亞珠寶盒的顏色，重新在包包上展現，卡地亞超過170年的歷史上，曾經出現過黑、綠珠寶盒，如今很罕見，但這回用包包重現了。

▲包包內附有小鏡子。

打開包包也相當精彩，內裡以黑色小牛皮打造，重現珠寶盒黑色內襯效果，小夾層中還藏了一面鏡子，方便隨時補妝、整理頭髮等等，鏡子正面並刻印了卡地亞巴黎、倫敦及紐約的地址，代表著3大據點。

Guirlande de Cartier系列讓珠寶盒不再深鎖屋內，不同尺寸則滿足各種需求，從日常工作到晚宴派對都包辦，搭配俐落的褲裝、溫婉的裙裝也都適合，歐陽娜娜穿著格紋西裝外套、黑色緊身牛仔褲、提著紅色的Guirlande de Cartier包，相當搶眼。

小紅盒的世界變得更大，今年一定要帶著Guirlande de Cartier系列出門，隨時閃閃發光。

▲卡地亞Guirlande de Cartier系列令人玩味。