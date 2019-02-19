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倫敦／蔡凡熙「小露蠻腰」走T台　模特兒魂全開尬外模

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▲▼蔡凡熙倫敦走T台。（圖／群星瑞智）

▲蔡凡熙186公分身高在倫敦時裝周大顯身手，在專業外模旁毫不遜色。

記者曾怡嘉 / 台北報導　圖 /群星瑞智

「全民學長」蔡凡熙，出道以來即以演員身份闖蕩演藝圈，其實他國中時期就長到183公分，模特兒般的外型讓他從小對這夢幻行業嚮往，這次應吳若羚同名品牌JOLIN WU之邀，如願走上倫敦時裝週的伸展台，令他大呼幸運！

▲▼蔡凡熙倫敦走T台。（圖／群星瑞智）

自從確定接擔任JOLIN WU最新男裝系列的開場模特兒後，蔡凡熙開始卯足全力瘦身，過年的時候力行一口食，每一道菜都只吃一口，早晚去跑步，完全戒掉飲料，嚴格控制身形，甚至還找專業老師教導走台步，為的就是呈現最好的一面。

▲▼蔡凡熙倫敦走T台。（圖／群星瑞智）

上秀當天，蔡凡熙起了大早去公園跑步、熱身。本來一直說不緊張的他，一抵達會場，全英文的工作環境讓他的緊張指數瞬間爆表，先由首席彩妝總監在他的臉上示範本場秀之妝容與髮型，他照著鏡子直呼：「從沒見過這樣的自己。」

▲▼蔡凡熙倫敦走T台。（圖／群星瑞智）

蔡凡熙穿上JOLIN WU經典格紋褲裝，小露蠻腰。跟其他專業模特兒站在一起，氣勢與態度都零違和。他笑說：「我的身高比較高，平常工作時身邊的工作人員、對戲的演員通常都會矮我15公分以上，結果一來到這裡，不管男生、女生都好高，讓平常都習慣低頭的我第一次要整場工作都要抬頭挺胸，不然很容易看不到前面。」

▲▼蔡凡熙倫敦走T台。（圖／群星瑞智）

▲▼蔡凡熙倫敦走T台。（圖／群星瑞智）

他更發現模特兒們都很積極展現自己，上秀前秀導要大家一字排開，大家紛紛都搶著往前站，誰也不讓誰，競爭意識很濃。讓平常總習慣拍照往後站的他，也模特兒魂上身，忍不住往前拼命卡最後的位置。

▲▼蔡凡熙倫敦走T台。（圖／群星瑞智）

聊到他的第一場處女秀，他說邊走感覺前方亮晃晃的一片，感覺整個超奇幻。其中印象最深的是，最後大家走出繞場一圈，當最後一個模特兒走進後台，後台響起一片掌聲，為這些服裝、設計師、每一位模特兒、工作人員喝采，身為其中一員，覺得非常感動。

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關鍵字：

蔡凡熙, 倫敦時裝周, 2019AW
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