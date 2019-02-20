巨型行李箱造型的扭蛋機！消費打卡就有機會抽萬元行李箱

記者李薇／綜合報導



新秀麗集團旗下美國第一潮流旅行箱American Tourister於2月16日至3月1日在Mitsui Outlet Park 林口、3月2日於香堤廣場舉辦「AT巨型扭蛋機」活動，高達三公尺的巨型扭蛋機翻玩American Tourister 2019年全新俏皮活潑的年度洋紅新色，只要消費滿2000元，就可以扭蛋一次，將有機會抽到萬元旅行箱套組。

▲超美的American Tourister桃紅色行李箱。（圖／品牌提供）



2月16日至3月1日在Mitsui Outlet Park 林口與AT巨型扭蛋機合照，上傳個人FB或IG，並#AT巨型扭蛋機，就可參加線上抽經典Curio旅行箱套組；假日好康再加碼，全館當天消費（不含餐飲）滿兩千加按讚American Tourister粉絲專頁，就可以現場扭蛋一顆，每日限量600顆。

▲裡面還好運紅包以及迷你USB可以挑選。（圖／品牌提供）



扭蛋超好禮包括：American Tourister旅行箱套組(價值$19,500)、潮流後背包、迷你超可愛行李箱造型USB及各國開運紅包，想要用少少錢入手高CP值行李箱，一定要趁著活動來參加，快揪朋友出發。