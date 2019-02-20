【奧斯塔羅】太孤僻、愛碎唸　你有什麼不討喜的「個性」需要調整

奧斯常說

後天的個性養成

是來自於環境的影響

今天就和奧斯一起來看看

目前的你有沒有需要調整的個性唷！

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師可就要念念你們的個性囉，這樣的牌組多半代表的是獨自與努力！雖說努力不是件壞事，但你們的個性就是喜歡悶著頭做事！例如某件事情，明明周遭有人可以幫忙你，但有時你會礙於面子或是覺得會讓人添麻煩，所以就選擇自己一個人去做！而到了最後就會覺得自己挺辛苦或是挺勞累的，有時候還會發上點情緒！覺得周遭的人怎麼都沒察覺到你是需要幫忙的或主動幫忙，但說真的，這對周遭的人還是挺冤的啊，奧斯要叮嚀你，以後若需要幫忙可要主動詢問唷！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯可就要說你們要調整那些太過理性或是喜歡講道理的個性了，這樣的牌組多半代表的是理性及自我意識強烈，選擇到組牌的朋友，奧斯相信你們都是挺有能力也挺聰明的人，但偏偏就是在針對你介意的是情或是你覺得應該做好的事情時，如果有人做不好，你就會念上一堆道理或是給上許多建議，或是面對朋友的討拍，你不給討拍卻還一直唸，這樣的個性當然不是件壞事，但忠言逆耳啊，有時候還是要先安慰一下朋友，再來唸唸他們給他們真實意見會比較好唷！

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選擇到這組牌的朋友，要不跟奧斯老師說一下，你們是在刻意孤獨的什麼勁好嗎？這樣的牌組多半代表的是孤單與寂寞！這樣的牌組奧斯常說，你們太習慣把什麼事情都自己往心裡面吞，不喜歡將事情都明確的表達出來！有時候自己努力跟調整不滿不是件壞事，但奧斯會說有時候朋友的角色就是互相幫忙互相麻煩，才會累積出許多屬於你們的回憶及友情啊！但你們卻似乎不喜歡麻煩其他人，自己吞自己努力！奧斯會說有時候不用自己扛的這麼累，周遭明明有許多人可以給你幫助的啊，你這樣的個性有什麼反而會讓人覺得生疏許多唷！

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選擇到這組牌的朋友，奧斯會說你們太愛照顧朋友了！這樣的牌組多半代表的照顧與包容，好，這時候你一定會懷疑「太愛照顧朋友「怎麼會是需要調整的個性？好！且聽奧斯娓娓道來，這樣的牌組所帶出的包容與體貼當然是件好事，偏偏你在朋友間就是喜歡照顧人又喜歡碎念事情，就像個老媽子一樣，邊做著事邊碎念著嘴，就會讓朋友覺得有點厭煩或是覺得「幹嘛一直念？」當然你的出發點是好的，也都是挺照顧朋友的，但有時候說著無意聽者有意，話不及意的時候，就會讓人覺得些許的厭煩，可要多注意一下囉！

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