54俱樂部的華麗喧鬧　Michael Kors帶你過迪斯可的熱力秋冬

一走進秀場就被大型水晶吊燈吸引視線，Michael Kors的秀場佈置似乎就在宣告這是個熱力十足的秋冬季節，以54俱樂部為原型，秀上出現大量的亮片、羽毛、及皮草外套，帶領觀眾回到70年代的懷舊氣氛

以羽毛裝飾肩線的厚實外套，加上飄逸荷葉的印花洋裝，搭配軍裝長靴，氣勢十足。除此之外，還有色彩鮮豔羽毛緄邊的絲綢洋裝，讓女人走動時風情萬種。

配件方面，本季最受到矚目的便是圓形長流蘇包款，值得注意的是包款上的Logo也換成大寫的MGC，據說這是設計師在年輕時便設計出的Logo造型，本季即將開始大量使用。

整體氛圍和服裝輪廓除了帶賓客回到美好的復古迪斯可年代之外，也同時邀請到知名歌手Barry Manilow現場演出，全場模特兒隨著音樂起舞，感受54俱樂部般的動感活力！

紐約時裝週如火如荼進行中，即將進入尾聲的階段將迎來Michael Kors 2019秋季時裝秀，這次潤娥受邀出席，飛往紐約之際，在韓國機場的穿搭隨之曝光，讓人得以一窺她休閒、舒適又時髦感兼具的搭機裝扮。

潤娥身穿保暖的黑色高領上衣，搭配帥氣的軍綠風衣，肩披白色針織衫流露一股率性，肩上背的黑色包款則來自MICHAEL Michael Kors 2019春季新品 – CECE鍊帶包，採用光滑牛皮革搭配金屬鍊條、精緻鎖頭，俐落又有個性，同時鍊帶也能拆卸，作為手拿包使用，堪稱CP值頗高。CECE鍊帶包系列共有大、中、迷你三種尺寸，另有鉚釘裝飾的款式，和沉穩的米、駝色系，讓無論是想帥一波或是甜美風的女孩們都能找到合適自己的選擇。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人、Michael Kors

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