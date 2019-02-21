沒打廣告就默默熱賣！你不知道的Aesop「隱藏版」好物

▲Aesop的個人清潔護理類產品都頗受好評。（圖／翻攝自instagram@aesopskincare）

記者曾怡嘉 / 台北報導

來自澳洲墨爾本的Aesop，一向是文青門的踩點之地，踏入店內除了感受陳設人文藝術，產品更是美得像藝術品，品牌甚少打廣告，這些產品卻默默熱賣，一起來瞧瞧有哪些好貨吧！





賦活手部乾洗清潔露，50ml，售價300元。

外出方便使用的揮發性凝膠，配方中含有甜橙、迷迭香和雪松萃取物等保濕成分，清潔同時幫助保濕雙手，清新的植物芳香是大家一直回購的理由。

牙膏，60ml，售價395元。

這款味道獨特的無氟牙膏，含有助於打磨牙齒的溫和摩擦劑，包括舒緩功效的沙棘和抗菌、減少牙菌斑累積的山葵。白豆蔻、八角茴香、留蘭香和丁香精油則讓口齒留香。

漱口水，500ml，售價800元。

不會阻礙口水正常分泌，也不會破壞口腔的天然酸鹼度。配方糅合了清新的綠薄荷及八角的清幽香調，氣味怡人，是一般清涼漱口水以外的溫和選擇。蘊含綠薄荷葉、丁香、大茴香子及茶樹葉等多款精油，有效防止口中壞菌產生。

草本腋下身體噴霧，50ml，售價1,100元

內含多種精油成分，包括迷迭香、鼠尾草和桉樹精油，可有效抑制產生異味的腋下細菌滋生，散發草本清香。便於攜帶的小容量，無論在外、健身房，甚至外出旅遊都很便利。

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