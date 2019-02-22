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認真工作、認真花錢　娃娃盧南君的生存哲學

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（圖／Chris Yi攝）

世界上有一種生物讓人又愛又恨，路人愛她們的光鮮亮麗，卻也恨她們不食人間煙火，她們的所到之處歡呼聲與罵聲參半，她們的舉手投足都是不斷被轉發的爭議話題。她們是「名媛」，而且通常是一大群集體現身，進化成影響力翻倍的MAX等級「名媛大軍」。

這就怪了，眼前這位女子不但開口沒有連玻璃杯都會共振的高頻嗲聲，舉止間沒有隨時應該都有狗仔在偷拍的完美儀態，明明可以在家當老爸的漂亮小公主，她卻硬是跑出溫室、創立飾品品牌並當了10幾年的老闆娘。

路人越是往盧南君身上貼標籤，她就越是不去撕，與其和自己改變不了的身分過不去，她說倒不如與它共存，用行動讓別人閉上嘴巴。鐵一般的意志和決心，讓盧南君走過創業的艱辛與婚姻的失意，從「噢妳好漂亮」的名媛變成「哇妳很厲害」的設計師兼主理人，自己把人生起跑線拉回原點，再向前大步衝刺。

「我就是我，Take it or leave it.」順應這句霸氣開場白，不囉嗦，這位「鐵娘子名媛」的硬漢人生，一起看下去。

（圖／Chris Yi攝）

「許多人會用『千金』、『名媛』來稱呼您，您認為出身自富足的家庭，在外人眼中，後天的努力是否會因此而『自動打折』？」

『其實我覺得不會，我從小就不是一個嬌滴滴的女孩子，在我爸媽的嚴格教育之下，我變得非常獨立，所以來自這樣的家庭，並不會讓我做事綁手綁腳，我也不會因為人家這樣稱呼我，覺得自己的努力被打折了。一般人可能覺得我的事業只是玩票性質，做一做就轉行了，但我用時間證明了自己還待在這個產業，而且待得好好的。如果當初我因為別人的一句話而退縮了、遲疑了，反而可能爬不到現在的位子。所以面對別人那些評價，或想用「千金」、「名媛」這些詞來定義我，我只能說，I don’t need anybody to tell me that I’m good, so BACK OFF.』

「活在鎂光燈之下的您，對於名氣這把雙面刃，是否有比他人更深刻的感受？您喜歡別人稱呼您為『名媛』嗎？」

『我覺得任何事情都是一體兩面，當然擁有名氣對工作會有幫助，但人家不會因為你有名而去買你的東西啊！你可能會得到禮物、出席活動會有特別的待遇，偶爾幫一件商品拍拍照、賺點零用錢……但是擁有名氣不會讓我覺得很爽，擁有一個品牌才真的痛快！今天我能設計自己喜歡的作品，消費者能跟商品有所共鳴，不用因為我自身的影響力，momo’s march就能有自己發展的可能性，這才是讓我很有成就感的地方，一個步入中年的女人想要得到成就感，靠的才不是美貌、不是金錢、也不是名氣，而是擁有一份屬於自己的事業。

所以如果別人說，盧南君是一名傑出的設計師，我喜歡她的作品，這會讓我很開心；但是如果他是說，盧南君是一個很漂亮的名媛，那天出席活動的時候她特別漂亮，漂亮？這並不會讓我安心，萬一我哪天被社群淘汰了，老了或是大家看膩了，怎麼辦？我要靠什麼來支撐我的內在？一定得有比出席活動更有意義的事吧！所以對於這個稱號，我沒什麼特別的感覺，謝謝你稱讚我漂亮，and what?』

「您於2005年創立飾品品牌momo’s march，2012年開設第一間實體店面，在中間這7年的創業過渡期，是否有外人不知的甘苦談？」

（圖／Chris Yi攝）

『講真的，我一開始真的很不想開店！不要看我這樣（Wazaiii編輯：怎樣？俠女樣嗎哈哈），我其實是一個很膽小的人，一開始創業的時候沒什麼自信，根本不知道做不做得成，當時我只跟我爸借了五十萬，我爸說好，那你打算怎麼做？什麼時候給我Proposal？有什麼Plan B？很嚴格的！

後來我拿了那筆錢，先是弄了一個超屌的網站，那真的是我當時最甜蜜的痛苦來源，每天累到不行，但卻也帶給我實實在在的業績，大家透過網路，可以看到盧南君正在做什麼，發生了什麼新鮮事，品牌才能一傳十、十傳百，慢慢累積一些老客戶。我記得那時候還沒有INSTAGRAM，Facebook也才剛紅起來，除非是真材實料，否則根本不會被看見，你看現在，前一秒你是路人甲，露個奶後下一秒你就爆紅了。

（圖／Chris Yi攝）

其實2005年創立品牌到2012年開設店面這中間，我有三年的時間完全沒在碰我的飾品，意外跑去當了一陣子的文字編輯，後來發現自己真正的熱忱還是在設計飾品上，所以才重操舊業。經過一連串的自我懷疑和沉潛，我才告訴自己，我準備好了，開店吧！』

「現在許多年輕人選擇趁著年輕出來闖蕩，而創業通常是大家心中最夢幻卻也最想達成的終極目標，您認為一個好的創業家，必須具備什麼樣的能力？」

『首先！你必須學會設下停損點。生意大有大的做法、小有小的生存之道，像我前面說的，我是個比較膽小的人，沒有一定的把握，我是不會出來創業的，有人用大錢做小事、從來不在意停損點，但我想用小錢做大事。

（圖／Chris Yi攝）

所以數學很重要，把所有開銷都考量進去本身就不容易，先假設你的事業體變得越來越大，人情債會越來越多，哦！然後還有人事成本，要加薪啊！要擴編啊！而且我覺得在台灣做創意產業非常辛苦，因為我們已經被「高CP值」寵壞了，不過其實成本最高的階段是「創意發想」，台灣人在看到一件作品後，第一個反應是：用什麼做的？漂亮啊但值得這個錢嗎？我好像看過類似款但更便宜欸！

Hello?你有沒有想過就是因為別人想不出來，才讓它這麼特別！

Anyway我認為一個創業家應該具備的三大能力是：會跑也會停，會算多到不行的數學問題，然後最重要的，會因自己的品牌而感到自豪。』

「您為什麼會選擇設計『飾品』，而非其他領域？您私下是個特別愛用飾品搭配服裝的人嗎？」

『只能說，會開始創業還真是誤打誤撞！我大學是念設計的，剛畢業後，想找件事做殺殺時間，剛好那時候很流行串珠，我就買了很多瑪瑙、貓眼等等半寶石材料和串珠工具，串了串了才發現，我的眼光好像可以喔！後來開始賣給身邊的朋友，大家也覺得可以喔！哈哈！所以後來我就越做越多，慢慢踏上了這條不歸路。當然，我認為飾品是穿搭時最不可或缺的一種單品，特別是女生，從一個人配戴什麼款式的戒指、手環、項鍊，我大概可以猜得出她是什麼樣個性的人。』

（圖／Chris Yi攝）

「您常說『串珠』對自己的影響甚鉅，是因為這項手工技藝特別吸引您，或是把美麗的事物串在一起讓您聯想到其他感受？」

『我覺得串珠非常考驗設計師的靈活程度，把一堆莫名其妙的東西放在一起，然後它必須要好看、要稱得上是「設計」，實在很不容易，剛好我又是個喜歡挑戰，也熱愛思考的人，所以其實在我真正下手之前，早就在腦海裡先構思一輪了。串珠對我最大的影響是，它讓我放慢腳步，因為它急不得，如果我不夠沉穩、心思不夠定，我會一直出錯，有可能是順序綁錯或珠子勾錯，同件作品如果已經串到第十次，一開始我會整個氣到哭，但後來我學會要Focus and relax，對我這個上升是牡羊的急性子也算一種人生磨練。』

「所以您也曾經一個人在家裡，上演過那種把作品全部扯斷的崩潰戲碼嗎？」

『有！一開始很常像是在演八點檔一樣亂扯亂灑！比如今天要做一對耳環，我要先算好用什麼鍊子，上下該怎麼組合，怎麼繞頭、怎麼轉入、怎麼收尾……即便會先在腦中演練過一遍，但是只要一個不小心出神了幾秒，一切就得重來，對於注重時間效益的我而言，實在是太讓人抓狂，怎麼辦？全部都不要做啦！哈哈！但又會自己默默撿回來再做一次，畢竟這是我的夢想，我的工作，只能靠自己完成。』

（圖／Chris Yi攝）

「您是如何從一個人變成一個團隊的？」

『因為我從來沒有學過企業管理，所以擴編、創立品牌這些專業領域一開始真的很困難，最一開始沒有先例的時候，我必須把第一個Sample做出來，才有辦法教別人，如果空有想像力而沒有執行力，不但設計上很容易因為溝通不良而出差錯，而且溝通起來也很沒說服力。現在我有很棒的設計助理，我只要先做好一套模組，他能以它為靈感做延伸，我也常在他身上學到滿多的，我很喜歡這樣的關係。

做設計不難，難的是管理，特別是人，我最討厭處理人的事情，因為人是情緒，人是自由，每個人有自己的溝通模式和生活規劃，身為領導者，我不可能用同一個方式跟不同人相處，團隊中人與人之間很可能也有彼此的磨合，對外又能延伸出不同問題。但我不玩小團體、不搞小動作，我的管理方式就是有話直說，每個人都很重要，員工跟老闆是對等的，大家在溝通上能建立信任基礎，共事起來會順利得多。』

「時尚趨勢來得快，去得也快，身為飾品設計師，您認為飾品的流行汰換度與服裝或鞋履設計相比孰快孰慢？」

『其實我覺得飾品比較經得起時間的考驗欸！我常常跟我身邊設計衣服的朋友說，我真的很佩服他們，時裝很有季節性，流行的元素也是來來去去，每三、四個月就勢必得忍心淘汰，再不然就是進到待售庫存。不過飾品並不完全是這樣，因為它不像衣服是必需品，所以我可以更自由自在的發想、設計，我的原則是，我希望我做出來的東西不是消費者一兩季後就會默默拋棄，而是你永遠看不膩也戴不厭的。』

「您時常活躍於各大時尚場合中，同時也是鎂光燈外的飾品設計師，同時兼具兩種身分的您，是否會用更全面的角度看待您眼中的『美』？」

『嗯……（鐵娘子邊喝茶邊思考）哇！這題好難！我覺得兩種美是不太一樣的欸。比方說，工作的時候，我看到的是商品的美，踏進鎂光燈嘛，我看到的是世俗定義的賞心悅目，兩個邏輯相似但本質意義不太一樣，美是很主觀的，我不想設計一件「保證好看」的飾品，但我出席活動時看起來得「保證好看」，前者的自由多一些，後者的讚美多一些，只要是人，兩者都是被需要的。』

「從范瑋琪、隋棠到昆凌，現在有不少女明星都紛紛推出自己的設計品牌，您身為『名人設計師』一員，是怎麼看待這股熱潮？」

『其實這三、五年來明星身兼設計師的例子滿多的，我不是不看好，我的意思是，沒有人可以永遠靠名氣做好一件事，對我來說那是很不踏實的，一個品牌有沒有競爭力，靠的是商品本身的實力，不然哪天人突然不紅了怎麼辦？就算你是要用明星的身分做一個屬於自己的牌子，首先，一定要「了解」自己的公司，為什麼聽起來很像廢話？哈哈！但我覺得有太多人直接栽進一個不熟悉的爛攤子，用資金燒光資金，因為你不可能期望粉絲不斷買單，因為他們不會，就算會也只是一時而非一輩子，如果你要開餐廳，你能不會下廚嗎？如果你要賣衣服，你能不懂行銷嗎？我想不能吧！

然後，一定要對你投資的事業有「熱忱」，我覺得很多明星投資出事都是因為只是想賺錢，沒有真心喜歡自家的產品，於是就這樣丟了一筆錢出去，咚！應聲掉進水裡。其實當明星真是最好賺的事了，因為完全沒有任何考量成本的壓力，但是「Business」完全是另外一回事，有太多成本跟必須考慮的環結了，當然如果你資本雄厚，想用你的主業來養你的副業，Fine，但這不是我的作風，如果我的品牌賺不了錢，那我寧願把時間空下來做別的事。』

「經歷過上一段婚姻，您認為自己從中最大的成長與改變是什麼？」

『很多人問我如果再選一次，我還會做同樣的選擇嗎？就算當時知道十年後就會離婚？我會說：當然。我很開心我結過婚，這是一場很棒的體驗，他改變了我人生中一切的一切，畢竟我可是給了他一個女人最精華的十年耶！不過我也學到了很多東西，然後不能說離開，而是用另一種心態、另一種情緒來經營這段關係，我們現在還是很好的朋友，對他，我仍舊充滿感激。

（圖／Chris Yi攝）

我曾經跟他說過，我可能不會那麼想他，但我會很想他的家人，哈哈！維繫一段關係非常不容易，但結束它也是，因為這會連動到太多相關的人事物及情緒。遇到他的時候，我還不是個非常懂事的女孩子，覺得凡事都得繞著我轉，唯我獨尊，SURE；犧牲奉獻，NEVER。但是進入又走出婚姻後，我忽然領悟到一件事，有時候為別人犧牲一點點，不但你不會少塊肉，還有可能皆大歡喜，總是理性思考的我想想發現，其實滿划算的。另外還有一件很划算的就是，我多了一群支持我、尊重我、愛我的家人，一切簡直美好到不可思議。』

「愛情與麵包，您怎麼選？為什麼？」

『好，雖然我上一題回答得很小女人，但這題我要用女強人的沉穩聲線說：一定是麵包。

愛情是一種情緒上的奢侈品，麵包則是維持基本生命的必需品，當你不用煩惱有沒有麵包吃的時候，才有辦法墜入愛河。拿我自己當例子，如果我有家人要養，有公司要扛，有債務要背，有太多雜念要思考、要沉澱，我可能就很難享受談戀愛的過程，因為我沒有太多餘的情緒可以浪費（Wazaiii編輯：林宥嘉《浪費》請下），談場痛苦的戀愛，在女強人眼裡也是不可多得的一項本領。』

（圖／Chris Yi攝）

「您有遇過您愛的人不支持您愛做的事嗎？」

『其實沒有欸！就連我前夫對我做的每件事都很支持，說句實話，如果他不喜歡我做的事，那他怎麼會是我的選擇？就像如果他不喜歡我的個性、覺得我太直或太做自己，那我怎麼可能走進他的心？喜歡一個人就要喜歡他的全部，全部的全部的全部，不然總有一天會生厭的。』

「有人說女人必須經營自己的事業，也有人說女人必須花一輩子的時間學習愛，身為一位成熟的女人，關於『投資時間』，您會怎麼給年輕女孩建議？」

『我不會給年輕人建議欸，特別是年輕女孩，只有真的靠自己去闖、去撞、去流血，女人才會懂得愛自己，也才會知道自己真正要的是什麼。像我就是一個很實際的人，我喜歡把蛋放在不同的籃子裡面（Wazaiii編輯：商人打的比方好數學課哈哈哈），這樣就算其中一顆破了，我也不至於整個人崩潰，也就是說，我不願意為了家庭犧牲全部，事業也是，愛情也是，我覺得只有當一切達到平衡時，我才有辦法感受到快樂。

（圖／Chris Yi攝）

心情的好與壞，是我這輩子最大的功課，把握時間，每件事情都盡力做到最好，是我活到現在維持得還算不錯的人生哲學，因為只有把每個面向都顧得盡善盡美，人的快樂才會是圓滿的。工作夥伴說我是工作狂，家人說我是懶鬼，其實這都是我，我需要透過工作得到成就感，但我也同樣需要躺在家無所事事帶來的自在和自省，我最討厭別人嘴上抱怨、手又不動，整天講這些五欸某欸（Google翻譯：有的沒的）的事，還不如把時間拿來嘗試，失敗又怎樣，也好過整天抱怨最後一事無成，連行動力都比不上嘴皮子，那你抱怨個屁啊！沒有人有必要TAKE YOUR S...，把別人的想法看得比自我還重，我會覺得有點不負責任，對自己的人生也滿遺憾的。』

「張愛玲曾說：『不要做女強人，要做強女人。』您對這段話的看法是？那麼您覺得自己又是屬於前者或後者？」

『好有趣的一句話，明明兩個詞聽起來一模一樣，可是多讀幾次後我發現，女強人感覺在形容女人很幹練、很精明，不用靠別人也能過得很好，強女人則像是在說女人就算擁有更敏感、更脆弱的那面，要她堅強，她也能強給你看。這樣說的話，我應該比較像是後者吧！我的確是個滿強勢的人，但是我覺得一個聰明的女人應該要在對的時候示弱，心裡頭越是強大，就越是不害怕打開它。

（圖／Chris Yi攝）

我是到最近才學到，再博愛的女人，也不應該把什麼事情都往自己的肩上扛，第一，這樣會把自己累成一條狗，第二，很可能沒人會發現，遑論珍惜你的付出，我覺得沒有必要，做不到就說做不到，需要幫助就伸手求援，女人是堅強的鬥士，但不是萬能的機器人，我也還在學習怎麼放下，怎麼在漢子般的性格當中加一點男人愛看的柔軟，看來是一輩子的課題了。』

「許多名人為了增加跟粉絲互動的機會，會在社群媒體上分享自己私生活的一面，而我們發現您的社群上以工作照居多，對於私生活比較低調，可以和我們分享原因嗎？」

『很多人說我的INSTAGRAM很無聊，我大概分析、總結出以下三點（說有多理性就有多理性）：一，我很怕瑣碎的事，我覺得我發的東西這麼無聊，誰會想花時間看？我從來就不覺得自己是多值得霸占別人划手機版面的大明星；二，我身邊很多朋友都是公眾人物，很可能他們不想被發，或是我會覺得，為什麼我要先發？哈哈哈！說我生性高傲也好，但是擁有名氣又怎樣，就算我今天跟世界上最有名的人吃飯，但我為什麼要PO你的照片？我會覺得自己在消費對方，利用對方的名氣炒作，我不喜歡這種感覺。

三，有些東西其實我想自己擁有耶，我覺得自己的情緒是件很私密的寶物，我很怕別人在社群媒體上毫無遮攔的分享自己的心事，因為講真的，既然我無法透過螢幕幫你解決，那到底關我什麼事？所以！基於以上這些自以為是的理由，我只會發一些寵物啊、可愛的姪兒啊或是正經八百的工作照。

哦，然後我也討厭自拍。』

「時尚對您來說是什麼？」

『時尚就是「態度」，就算全身掛滿名牌，撐不起來也是白搭，自帶氣場的人，路邊攤也能穿得很時髦。』

（圖／Chris Yi攝攝）

後記：

真。

這是Wazaiii編輯那天跟盧南君聊完，心裡浮現的第一個字。很多人高舉著「做自己」的旗幟，張牙舞爪的把別人逼到牆角，做足唯我獨尊的自由惡霸。

盧南君呢？她低調行事、高調發光，有話直說且字字帶力，卻又不靠刺傷他人而自抬身價，真切感受、真情流露、真率打拼，不嘗試褪去自帶的光環，而是一步一腳印開闢新王國，替自己驕傲的摘下后冠。

Wazaiii編輯不禁心想，換做是我，是否也能有相同的鬥志、相同的擇善固執，離開舒適圈並大膽把自己歸零，一路跌跌撞撞卻從未放棄？恐怕很難。

（圖／Chris Yi攝攝）

橫衝直撞的漢子性格讓盧南君多了幾道傷疤，愛情如此，事業亦然，但身為效率至上的完美主義者，她以人生際遇為鏡，投射出的樣貌雖不完美，卻足以自豪。

貫徹堅強，偶爾柔似水，生來名媛，長成領導者。

關於盧南君

小名娃娃，畢業於UCLA藝術暨建築學院，2004年初踏入手工珠寶領域，並於隔年自創飾品品牌momo's march。品牌運用原始銅色的自然光澤感，結合鋯石、珍珠、皮革、玉等經典元素，賦予嶄新的設計樣貌。提倡「默默主義momoism」，希望讓每個女人找到自己身上的亮點而「默默的愛自己」，不僅是名時尚名媛，更是鐵娘子一般的品牌主理人。

【延伸閱讀】

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