零廚藝也能輕鬆上手！新手必追IG便當日記　成功收服老公的胃

能夠為心愛的人洗手作羹湯是一件浪漫又幸福的事，不見得要是大餐或是酒肉美食，因為「料理有時候不只是把菜做出來而已」，其背後下廚的原因、替換食材的理由有時候承載的是滿溢愛與關懷的心意。

在 IG 上有位人氣部落客 Didi，有著近 10 萬的追蹤者，那裡是她的料理小天地，紀錄著她悉心為家人準備的便當，還有自己的生活點滴。因此比起部落客，編輯覺得她更像是一位用心分享的生活實踐者。

因料理而相遇，一道「番茄牛肋」串起千人回響

▲除了三兄弟便當之外，偶爾也會有爸爸的晚歸便當，或是媽媽獨享的午餐盒分享

初次接觸到 Didi 的便當文，是在一次隨手瀏覽 IG 探索的頁面，不同於日本媽媽的手作造型便當「好看大於好吃」，Didi 所準備的三兄弟便當每道都是拿手的家常菜，華麗地澎湃塞滿整個便當盒外，還會附上小點心、零食和牛奶、果汁，隔著螢幕都能感受到來自愛心的營養美味。

每天的便當文記錄，就像是 Didi 的日記一樣，除了記錄每天的菜色外，她還會回想當天所發生的趣事，透過照片與文字一併保留了當時的情感氛圍。

Didi 說，紀錄這件事情其實從 1999 年個人網站時期就開始記錄，後來才輾轉到臉書以及 IG 。原先她也只是如碎碎念般隨手記下自己的心情想法或是食譜改良，沒想到默默地竟然有一群網友每天都準時收看，並且記得這些瑣碎的日常紀錄。

▲大家從 Didi 這邊學到不同的做法或食材運用，而 Didi 也從大家身上看到更多不同的可能

前陣子更掀起了一股「交作業」浪潮，每天都會有雪花般地訊息湧進 Didi 的私訊小盒子。來自各地、不同身分的粉絲，經常不約而同地與她分享按照食譜所做出的料理作業，其中番茄牛肋累積的件數更是高達千件！

「我可以從作業裡看出大家給自己、給家人、給另一半的情感，每一份作業都讓料理不只是料理，而是帶著『為了誰而這樣認真下廚』的那份溫暖！」也因此 Didi 格外用心對待網友們的訊息回覆，不論是食譜詢問還是佳餚分享。

0 廚藝新手靠著孩子的鼓勵，成功收服家人的胃

▲這幾年 Didi 的父母開始闢地種菜，媽媽迷上烘焙，爸爸甚至還養起了雞

實在很難想像在各方面有著巧手，不論是麵包、甜點或是日常便當都得心應手的 Didi，曾經連麵條都沒下過。

原來 Didi 有個手藝也十分好的媽媽，從小到大她幾乎是十指不沾陽春水的狀態，一直到戀愛時，有一次和現在的先生出遊回家後，兩人決定一起煮頓晚餐來吃，沒想到一到超市，先生便熟門熟路地選了麵條、肉醬罐頭、玉米濃湯料理包，還有冷凍炸雞塊。

Didi 的腦海中旋即浮現媽媽準備的豐富餐桌，心想：「這和我想像中的晚餐不一樣耶！」這種不是應該叫做消夜和點心嗎？於是她便誇下了海口跟先生說：「等以後有自己的廚房，我就每天煮飯給你吃」，這成為了 Didi 開始進入廚房的第一個契機。

▲有了自己的廚房、順著孩子的生長與生活的改變，也開啟了 Didi 的做便當之路

後來是因為第二個孩子—小佑，非常捧場 Didi 用悶燒罐親手做的副食品，每到吃飯時間便會一口接一口地吃完，凡是食物皆來者不拒。

簡易上手的料理工具，加上孩子的鼓勵，讓原先還不太會下廚的 Didi 產生莫大的成就感，瞬間有股想煮更多好吃的東西給孩子的念頭。接著等到大哥開始上小學之後，便正式開啟了便當之路，一直到現在大哥已經高中，兩個弟弟也加入了帶便當的行列。

被家人的一句話下魔咒，她每日五點半早起做飯

不過事實上，三個孩子對於「帶便當」這件事有著完全不一樣的看法。

Didi 補充說道，大哥是認為可以直接用餐很方便，節省時間；小佑（老二）是覺得帶便當可以跟同學交流，是很好的話題；至於小威（老三）則是因為很挑食，很害怕在學校沒有想吃的菜色而肚子餓，所以 Didi 也會因應他們不同的需求，即使一樣的菜色在份量上也會有不同的斟酌。

▲小威不喜歡蒸便當的口感，但小佑卻很喜歡蒸過後的熱食

或許這正是媽媽的專屬天賦吧！儘管三個孩子有著截然不同的個性，但笑稱自己是「四男宿舍」舍監的 Didi 卻仍能對他們的喜好暸若指掌。近期還因為小威不喜歡蒸便當，而改由每天早上五點半起床，為孩子準備便當。

談起家人，雖然是透過書面專訪的方式，但卻隱約能感覺到 Didi 對孩子的愛以及和先生的好感情。Didi 說當初會成為一名職業媽媽，純粹是因為 Didi 想陪伴孩子成長，並沒有特別設立什麼目標，而是順勢而為，因為「生活本來就是一連串隨著改變而做的選擇，走到了叉路，總得選定一個方向前進」。

生活不是必然，能讓自己開心的路才是首選的

▲去年開始，Didi 偶爾會去上麵包課、出席廠商舉辦的烹飪活動，充實自己的生活

但是在擔任全職媽媽的過程中，並不是代表著要把自己侷限在家裡，像是先前 Didi 帶著幼兒時期的三兄弟到處玩，就意外被開發出自己的「手作魂」，因為覺得可以幫孩子織毛衣所以上了毛線課、因為覺得可以自己做包包給孩子所以上了拼布課、因為可以一起玩拼貼、做勞作所以迷上了紙膠帶。

很多人認為有了孩子就等於一道枷鎖，哪也去不得，但 Didi 分享其實有許多課程都很歡迎全職媽媽，畢竟要先有快樂的媽媽才會有快樂的寶寶啊。

如今當孩子逐漸長大之後，媽媽也不再像是母雞似的角色，反而改為老鷹式盤旋的角度來照顧家庭，Didi 反而笑說自己好像有一種要失業的感覺。但也因為這樣，這些年 Didi 漸漸開始思考，除了媽媽的身分之外，自己還能做些什麼？

▲偶爾先生在便利商店看到新推出的漂亮調酒，也會買回家備用

生活從來不會只有一種樣貌，也不是只能做某些選擇。在偶爾的深夜，Didi 仍然會精心為先生準備消夜，先生則會負責煮咖啡或是泡茶，兩人就這樣趁著孩子入睡之後，一起品嘗不適合與他們分享的下酒菜和零食，一邊聊聊今天發生了什麼事，或是一起窩在床上共同看一部影集，不刻意維持夫妻間的情趣，而是讓這些融入生活成為日常。

從 Didi 身上可以看到平淡的幸福與付出的知足，她並不是一位多特別的人物，但對於事物所抱持的熱忱和對家人全心的愛，卻是值得我們學習與效法的生活方式。

圖片來源：IG@didiforu

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