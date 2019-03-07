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以為是曖昧其實只是被撩　3種舉動表示對方「只想玩玩」

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▲▼兩性,愛情,感情,交往。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲感情隨人定義，但不要太快陷入曖昧氣氛，以對方行為來作標準最保險。（圖／翻攝PAKUTASO）

編輯／借借

大家都知道愛情在曖昧不明時最美麗，但你有想過有些關係是連曖昧都還不到，有時僅是打打嘴砲的「被撩」，可別太早就投入感情，之後才又傷懷地表示跟想像中不一樣，若你跟對方的互動有以下3種狀況，真的還在很初步的階段，而且很有可能你不是他第一選擇，可不要馬上昏頭。

▲女性,兩性,孤單,單身。（圖／unsplash）

▲即使訊息聊得開心，也會冷不防搞失蹤。（圖／翻攝unsplash）

可以整天不見蹤影
通訊軟體這麼發達的情況下，要聊天相當容易，也許你們對話很開心，但卻有時丟一句話給他，對方可以整天都沒有音訊，也許你可以解釋對方太忙，但說實話絕對不可能忙到連一個小回應都整天回不了，除非就是他認為你可有可無。

滑手機,女神,嬌羞,Line,聊天,兩性,把妹,撩妹。（圖／記者李佳蓉攝）

▲說些撩妹的話但從不行動。（圖／記者李佳蓉攝）

說話很甜但就僅止與此
他說的話總讓你心情很好，會不吝嗇地誇讚你，像是「你怎麼可能這麼正還單身」、「你長得就像我夢中情人」、「你喜歡我這種型的嗎」類似這種訊息持續轟炸，卻不見對方真正想約你出來或採取行動，其實對方只想「讓你喜歡上他」，本身完全對你沒意思。

▲愛情,感情,兩性。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲只是喜歡肢體接觸，一扯到戀愛就劃清界線。（圖／翻攝PAKUTASO）

喜歡肢體接觸但沒有戀愛感
有時一起過馬路會主動牽你或輕摟你的腰，或是聊天時摸摸你的頭，這樣的肢體接觸似乎駕輕就熟，但對於你想進一步，對方卻會出現劃清界線的態度，像是「我目前沒有想要戀愛」、「我還在上一段的情傷」、「我對所有朋友都這樣」，也就建議你不要多想了。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學
fashion.net

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