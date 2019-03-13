卡地亞「白氣球」腕錶優雅變身！　皮錶帶、鑲鑽更奢華迷人

▲全新的卡地亞「白氣球」腕錶，更古典優雅。（圖／翻攝自cartier IG）

時尚中心／台北報導

女人心目中的夢幻逸品，Cartier（卡地亞）絕對佔有一席之地，不僅是招牌的美洲豹，更有以圓潤外型迷倒人的「白氣球」腕錶。全新款式變得更具優雅、古典風格，看過絕對會被圈粉。

▲卡地亞「藍氣球」腕錶，充滿圓潤之美。（圖／品牌提供）

欣賞「白氣球」腕錶之前，要先認識前身：2007年推出的「藍氣球」Ballon Bleu腕錶，別於一般圓形錶款，正反兩面都是渾圓弧形，如同鵝卵石，配戴時好似「懸浮」在手腕上。3點鐘位置的凹槽式錶冠還鑲嵌一顆凸圓形藍寶石，相當高雅醉人。

▲全新的「白氣球」有鑲鑽與無鑲鑽款，有26、30mm兩種尺寸。（圖／品牌提供）

相隔7年後，才於2014年首度登場的「白氣球」Ballon Blanc系列腕錶，將錶冠移到4點鐘，並改為鑲嵌一顆鑽石，角度也轉成正面。以往搭載貴金屬錶帶，全新款的腕錶改成鱷魚皮錶帶，也將珍珠母貝材質換成陽光飾紋錶盤 ，羅馬數字改成銀質立體鑲嵌，配上鍍玫瑰金劍型指針，飄出古典女人味氣息。





▲2018年10月也將「藍氣球」改款，42mm款，在3點鐘位置有日期顯示窗。（圖／品牌提供）

「藍氣球」Ballon Bleu腕錶同樣也有全新面貌！玫瑰K金錶殼上鑲嵌單圈鑽石，為俐落典雅的造型中，注入一絲華貴氛圍。不論是酒紅色鱷魚皮錶帶，或是玫瑰金錶鍊款式，皆搭載藍鋼劍形指針，處處細節展露細緻精巧的美感，有33、36、42mm三種尺寸可挑選。

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