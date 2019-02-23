SIHH 2019／ 積家回歸「複雜霸主」！　陀飛輪、萬年曆、三問全到位

▲積家靠這只大作，展現「複雜霸主」實力。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

還記得以製造機芯起家的Jaeger-LeCoultre（積家），在2018年打破低調、內斂的年輕化突破嗎？2019年在日內瓦高級鐘錶展（SIHH）上，推出集球體陀飛輪、萬年曆與西敏寺鐘聲三問報時等三大複雜功能於一身的大作，宣示重回「複雜霸主」寶座！

自2004年開始推出超卓球型陀飛輪大師系列腕錶後，2019年推出第五款球型陀飛輪作品：超卓傳統球型陀飛輪西敏寺萬年曆大師系列腕錶（Master Grande Tradition Gyrotourbillon Westminster Perpétuel），是品牌製錶工藝再攀高峰的結晶。

▲第五款球型陀飛輪尺寸更小。（圖／品牌提供）



為了要挪出更多空間給三問報時裝置，多軸球型陀飛輪零件經重新設計、縮小尺寸，並有一分鐘恆定動力裝置，為陀飛輪提供穩定動力、調節分鐘齒輪運作，讓跳分分針更為精準。另外也能消除三問報時啟動時，報時與時間的一分鐘誤鳴。

三問報時裡最高難度的西敏寺鐘聲，也在這只腕錶裡重現！以四組音簧敲擊出倫敦西敏宮大笨鐘樂音報時，也加入靜音時距縮減系統，確保優美報時的流暢與連貫性。報時按鈕則以可伸縮式錶冠操作，保留流暢的錶殼線條。

▲正面、背面都能飽覽精緻機械結構。（圖／品牌提供）

另一項的萬年曆複雜功能，別於常見的只能往一個方向調校，這只搭載的萬年曆裝置卻能以「雙向」調校，使用起來更為方便，也絲毫不損害機芯結構。

▲午夜藍大明火琺瑯增添優雅氣息。（圖／品牌提供）

有著手工扭索飾紋、再經細工錘打與大明火琺瑯工藝技術製成的錶盤，及鏤空設計，不論是正或反面都能飽覽細膩修飾美感。三大複雜功能能在43mm尺寸白金錶殼中展現，便是頂級製錶工藝的展現。售價80萬歐元（約台幣2790萬元），限量18只。

▲藍色琺瑯錶盤上有著修長線條與扭索飾紋，相當耐看。（圖／品牌提供）

其實從一踏入積家以「森林」為佈置主題的展場，就能嗅出回歸製錶的初心。Master Ultra Thin Enamel超薄大師系列系列琺瑯腕錶也有月相、陀飛輪、日期和萬年曆款式，都是午夜藍色琺瑯與精準功能的「內外皆具」展現。

▲（左）日夜顯示珠寶錶、（右）月相珠寶錶。（圖／品牌提供）

不讓男錶專美於前，Rendez-Vous約會系列腕錶同樣再升級。Night & Day日夜顯示珠寶腕錶，以爪鑲工藝鑲嵌寶石，能看到三排美鑽閃耀高貴姿態。月相珠寶錶能在午夜藍色砂金石星空，看到珍珠母貝材質明月，更顯優雅氣質。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App