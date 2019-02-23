SIHH 2019／芝柏表收進「宇宙」　當夜光一照⋯浩翰美景奇幻降臨

▲芝柏表的「星際大作」，在夜空照射下變身浩瀚宇宙。（圖／品牌提供，下同）

記者楊坊士／台北報導

2019年日內瓦高級鐘錶展（SIHH）除了滿足高端工藝的錶迷，也讓科幻迷們大呼過癮！因為Girard-Perregaux（芝柏表）把整個奇幻宇宙全收進的腕錶，最複雜的一只放入兩顆球體，在夜光照射下，瞬間宛如置身浩瀚星辰，配上標誌的鈦金屬金橋、陀飛輪，任一處都是浪漫與機械的完美結合。

▲夜光塗料在增添奇幻氛圍。

芝柏表今年主題為「天際行者」(Earth to Sky) ，每一系列皆充滿奇幻面貌。Bridges金橋系列推出的COSMOS腕錶，3點鐘的球體顯示日夜、第二時區；9點鐘則秀出十二星座圖，以真太陽時（23小時56分4秒）旋轉一圈。兩顆都是在藍色鈦金屬球體上經激光鐫刻而成，呈現栩栩如生的星際景象。

▲連背面都能看到兩顆球體。

如此大作，只能從正上方觀看豈不太可惜？將藍寶石水晶，以拱形球體打造錶鏡，便能從各角度將兩顆球體的美盡收眼底。配上6點鐘的鈦金橋陀飛輪的現代建築美感、磨砂鈦金屬錶殼，宛如把璀璨宇宙帶著走。而錶背藏有三個錶冠，別忘記翻過來好好欣賞。

▲「漸變藍」錶盤讓紳士錶款別具風格，限量149只。

以年度主題推出的1966系列天際行者腕表，以「漸變藍」作為錶盤主色調，配上黑色DLC塗層噴砂精鋼錶殼，為紳士風腕錶增添宇宙意象。Cat's Eye貓眼系列腕錶將「春梅」化為小秒針，在藍色砂金石、鑽石或珍珠母貝錶盤裡，綻放柔美春意，在簡約設計線條裡展現精緻之美。

▲Cat's Eye貓眼系列春梅腕錶，有三款選擇。

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