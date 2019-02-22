SIHH 2019／BOVET重返祭「全透明」大作　傾斜9度吸睛破表

▲重返SIHH的BOVET，推出通透性極高的大作。（圖／品牌提供）

記者楊坊士／台北報導

2019年日內瓦高級鐘錶展（SIHH）有了一位新成員：BOVET 1822（播威1822），但這其實是品牌自2016年離開後再次重返。回歸的首年就帶來吸睛度破表的複雜大作，用藍寶石水晶玻璃打造錶殼，製造出「全透明」視覺美感，任何角度都能飽覽精密複雜機構，叫人捨不得將目光移開！

▲今年還有多款以「書寫斜面」錶殼為設計的錶款，是品牌標誌特色。（圖／品牌提供）

歷史悠久、有著許多專利設計的BOVET，擁有者Pascal Raffy在2016年打造出極具特色的「書寫斜面」錶殼，傾斜9度能更方便佩戴者讀時，也能容納滾輪、圓盤和立體指針等豐富多樣功能，為品牌提升不少辨識度。

▲任何角度都能飽覽機芯結構之美。（圖／品牌提供）

另外品牌已經研發許多的藍寶石水晶，雖然在2016年已經在Tourbillon Ottantasei腕錶使用，但2019年全新推出的Récital 26 Brainstorm® Chapter One腕錶，卻是運用在整只錶殼上，克服了質地堅硬、「書寫斜面」不對稱的設計，呈現出極為通透的視覺效果，還因重量更比鈦金屬輕盈兩倍，成為品牌今年度最吸睛之作。

除了上述兩項特色設計，該腕錶還搭載專利雙面陀飛輪、專利球形上鏈系統，4點鐘的月相功能從平面變立體顯示，加上8點鐘的大日期窗、10天動力儲存，都是高端工藝展現。由於難度高，每個月只能產出1~2只，品牌透露該機芯只會推出限量60只。而Chapter One則意味著將會有下一代推出，錶迷們不妨好好期待。

▲招牌的三用轉換系統，讓新錶能快速變身。（圖／品牌提供）

BOVET自2010年推出的Amadeo三用轉換系統，不需要任何工具、徒手就能將腕錶轉換成為懷錶或立起來當座鐘。該系統也讓全新的雙時區10天動力儲存大日曆飛行陀飛輪腕錶Virtuoso_IX更實用。中央秒針、2點鐘指示小時、10點鐘指示第二時區 、4點鐘顯示日期、8點鐘則是顯示動力儲存。另一面則能觀賞鏤空錶橋的經典結構，並鐫刻細緻圖案，在鍍銠鉑金材質上有鮮明視覺對比。

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