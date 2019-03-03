《驚奇隊長》周邊商品搶先看　進電影院前先入手三用包、手機殼

▲迪士尼商店推《驚奇隊長》周邊商品 一起迎接電影上映～（圖／翻攝自迪士尼商店）

編輯／Ping 圖／翻攝自迪士尼商店（store.disney.co.jp）、Marvel 官方粉絲頁

迪士尼商店為了慶祝即將上映的《驚奇隊長》，特別推出周邊商品，準備與大家一同迎接漫威系列第一部女性英雄電影。此系列周邊商品將於 3／8 上午10點搶先在網路商店販售，3／15 才會在實體店鋪開賣。

▲以驚奇隊長的服裝為主題，加入紅、藍配色與金色徽章。（圖／翻攝自迪士尼商店）

這系列以驚奇隊長服裝為主題，從帽子、包包、衣服到其他小物，都能看到經典的紅、藍配色與金色徽章，每樣商品都令粉絲們興奮。

＃《驚奇隊長》帽子

帽子正面造型除了有徽章外，還有繡上C.M.的字樣，是Captain Marvel 的簡寫，粉絲們絕對要戴上這款進電影院，支持最喜愛的《驚奇隊長》，成為他的夥伴，一起捍衛地球。

▲帽子 日本含稅售價為 4,212円（約NT$1,165）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

＃《驚奇隊長》多功能包

說到這款多功能包真的是買到賺到，包包不僅是以皮革材質製成，整體色彩鮮明、有質感，還有三種不同的背法。除了可以當成肩背包外，還能將肩帶拿掉，變成一款簡單又時髦的手拿包，或是穿過皮帶、腰帶，變身實用的腰包，三種包款一次滿足。

▲多功能包 日本含稅售價為 4,212円（約NT$1,165）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

＃《驚奇隊長》帆布手拿包／帆布袋

整體以帆布料製成，這款手拿包休閒感十足，在拉鍊處還加上紅、藍配色的緞帶，替包包增添亮點，使設計不會過於死版。

▲帆布手拿包 日本含稅售價為 1,728円（約NT$480）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

相較於前幾款，這款帆布袋的設計較為低調、簡約，不管要逛街還是買菜都能大方背出門，另外，包包上還有附贈一款徽章，除了可以別在包包上，進電影院後也可以別在衣服上，證明你就是頭號粉絲。

▲帆布袋 日本含稅售價為 3,132円（約NT$865）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

＃《驚奇隊長》LOGO T-Shirt

為了這次的慶祝，迪士尼商店推出這款海軍藍的 LOGO T-Shirt，在衣服正面印上 Captain Marvel 的字樣，背面則是徽章的圖案，簡單的設計，不管是男生、女生都可以穿上它。

▲LOGO T-Shirt M／L 日本含稅售價為 2,592円（約NT$715）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

＃《驚奇隊長》周邊小物

最後，小物的部分有手機殼與伸縮卡套，在手機殼與卡套上有立體的徽章設計，金色的皮革，吸睛滿點。

▲日本含稅售價為：手機殼 2,592円（約NT$715）／伸縮卡套 1,620円（約NT$450）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

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