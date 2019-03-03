fb ig video ETtoday search mobile

《驚奇隊長》周邊商品搶先看　進電影院前先入手三用包、手機殼

> >

▲迪士尼商店推驚奇隊長周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店（store.disney.co.jp））

▲迪士尼商店推《驚奇隊長》周邊商品　一起迎接電影上映～（圖／翻攝自迪士尼商店）

編輯／Ping　圖／翻攝自迪士尼商店（store.disney.co.jp）、Marvel 官方粉絲頁

迪士尼商店為了慶祝即將上映的《驚奇隊長》，特別推出周邊商品，準備與大家一同迎接漫威系列第一部女性英雄電影。此系列周邊商品將於 3／8 上午10點搶先在網路商店販售，3／15 才會在實體店鋪開賣。

▲迪士尼商店推驚奇隊長周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店（store.disney.co.jp））

▲以驚奇隊長的服裝為主題，加入紅、藍配色與金色徽章。（圖／翻攝自迪士尼商店）

這系列以驚奇隊長服裝為主題，從帽子、包包、衣服到其他小物，都能看到經典的紅、藍配色與金色徽章，每樣商品都令粉絲們興奮。

＃《驚奇隊長》帽子

帽子正面造型除了有徽章外，還有繡上C.M.的字樣，是Captain Marvel 的簡寫，粉絲們絕對要戴上這款進電影院，支持最喜愛的《驚奇隊長》，成為他的夥伴，一起捍衛地球。

▲迪士尼商店推驚奇隊長周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店（store.disney.co.jp））

▲帽子 日本含稅售價為 4,212円（約NT$1,165）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

＃《驚奇隊長》多功能包

說到這款多功能包真的是買到賺到，包包不僅是以皮革材質製成，整體色彩鮮明、有質感，還有三種不同的背法。除了可以當成肩背包外，還能將肩帶拿掉，變成一款簡單又時髦的手拿包，或是穿過皮帶、腰帶，變身實用的腰包，三種包款一次滿足。

▲迪士尼商店推驚奇隊長周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店（store.disney.co.jp））

▲迪士尼商店推驚奇隊長周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店（store.disney.co.jp））

▲迪士尼商店推驚奇隊長周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店（store.disney.co.jp））

▲多功能包 日本含稅售價為 4,212円（約NT$1,165）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

＃《驚奇隊長》帆布手拿包／帆布袋

整體以帆布料製成，這款手拿包休閒感十足，在拉鍊處還加上紅、藍配色的緞帶，替包包增添亮點，使設計不會過於死版。

▲迪士尼商店推驚奇隊長周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店（store.disney.co.jp））

▲帆布手拿包 日本含稅售價為 1,728円（約NT$480）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

相較於前幾款，這款帆布袋的設計較為低調、簡約，不管要逛街還是買菜都能大方背出門，另外，包包上還有附贈一款徽章，除了可以別在包包上，進電影院後也可以別在衣服上，證明你就是頭號粉絲。

▲迪士尼商店推驚奇隊長周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店（store.disney.co.jp））

▲迪士尼商店推驚奇隊長周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店（store.disney.co.jp））

▲帆布袋 日本含稅售價為 3,132円（約NT$865）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

＃《驚奇隊長》LOGO T-Shirt

為了這次的慶祝，迪士尼商店推出這款海軍藍的 LOGO T-Shirt，在衣服正面印上 Captain Marvel 的字樣，背面則是徽章的圖案，簡單的設計，不管是男生、女生都可以穿上它。

▲迪士尼商店推驚奇隊長周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店（store.disney.co.jp））

▲迪士尼商店推驚奇隊長周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店（store.disney.co.jp））

▲LOGO T-Shirt M／L 日本含稅售價為 2,592円（約NT$715）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

＃《驚奇隊長》周邊小物

最後，小物的部分有手機殼與伸縮卡套，在手機殼與卡套上有立體的徽章設計，金色的皮革，吸睛滿點。

▲迪士尼商店推驚奇隊長周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店（store.disney.co.jp））

▲迪士尼商店推驚奇隊長周邊商品。（圖／翻攝自迪士尼商店（store.disney.co.jp））

▲日本含稅售價為：手機殼 2,592円（約NT$715）／伸縮卡套 1,620円（約NT$450）。（圖／翻攝自迪士尼商店）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

Marvel, 迪士尼, 日本, 美國, 電影, 超級英雄, 驚奇隊長, 迪士尼商店, 周邊
fashion.net

熱門文章

巴黎時裝周／DIOR換上英倫風　仙氣Angelababy PK 乖巧秀智

米蘭直擊／MONCLER潮流天才藤原浩　端出閃電牌「暗黑皮卡丘」

米蘭直擊／照了「縮小燈」！寶格麗手袋變迷你　還能變腰包太生火

台北久違的500人大秀！徐曉晰捧場DOUCHANGLEE　趁機放鬆

王陽明寵妻無極限　老婆喜歡的雅典錶「通通包起來」!

穿襯衫打球帥爆全場！　禾浩辰向「男神」放話：等我

星・上妝／李棟旭代言香奈兒BOY彩妝　教你3招無痕變帥

HOT・Stuff／梅根「養胎鞋」爆紅　年度必買

美哭網友！日本最新「彩色眼線」登熱搜，未上市先轟動

米蘭直擊／GUCCI呼籲大家勇敢穿「做自己」　戴面具免害羞

ET Fashion

推薦閱讀

命理師分析「萬年單身女」的25種面相！ 下巴尖很挑剔、雙唇過薄最難嫁

你是哪一杯？星巴克12星座代表飲料　天蠍是濃縮咖啡、金牛是抹茶拿鐵

黑色控必追！香奈兒、星巴克換了ALL BLACK包裝　讓人瘋狂愛上

IG瘋傳南韓「天菜家教」畢業照！六塊肌+高智商17萬粉絲都戀愛 看一眼就想帶回家！日網友搶翻「宜得利黑貓靠枕」　台灣也有賣 「長大以後，不能做自己」　聽4首歌曲致長大後的我們 一生中必買的5款Converse　GD最愛的這雙竟是籃球鞋 絕對別在機上敷片狀面膜！你要知道的機艙美容「5件事」 哈利波特影城新展區「古靈閣巫師銀行」4月開幕　想進入參觀先預約！ 工作越忙卻越胖？精神科醫生：抗壓性太強是發胖、生病主因

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面