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盤點2019春夏開架新唇膏　鮮榨玫瑰最顯白、PANTONE色一次入袋

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春天來臨，唇彩也紛紛換上春天柔軟的色澤，此次將一次盤點Innisfree、heme、巴黎萊雅、Visée、FreshO2和BEVY C.多款口紅新色。

innisfree超服貼水漾唇膏

跟隨韓國最新趨勢，Innisfree 以「鮮榨玫瑰」色調推出5款水潤新唇膏，2019年的春夏唇妝以搗碎的新鮮玫瑰花瓣，鮮嫩欲滴的花瓣汁液做為發想，能使唇色更加鮮豔鮮紅。

比起過往的乾燥玫瑰色調可能有膚色限制的問題，鮮榨玫瑰色系擦在唇上可讓臉部不再黯沉，更顯白明亮，絕對是今年春夏最佳選擇！

共5色（由上至下）：#14珊瑚楓葉裸色、#15裸粉蜜桃杏色、#16楓葉玫瑰紅色、#17水嫩玫瑰粉色、#18淡粉紅珊瑚色

heme 1.精萃水亮唇膏

本季heme以「彷彿原生唇般的紅潤雙唇」為概念，精選珊瑚、可可、玫瑰三大色調，訂製全新系列的「精萃水亮唇膏」。

晶透水亮質地，獨家感溫即融科技，一接觸唇溫即化為柔潤唇蜜質地，服貼雙唇。

共7色（由上至下）：#01粉嫩珊瑚色、#02活力珊瑚色、#03成熟可可色、#04氣質磚紅色、#05冷調粉紫色、#06自然裸玫色、#07自信蜜紅色(屈臣氏獨家色)

2.輕吻絲絨唇釉 新增3色

網路上討論度一直都相當高的輕吻絲絨唇釉，本季也推出春夏新色，以「珊瑚橘紅色系」為概念。

精選三大色彩，由上至下為#10純真（蜜桃珊瑚色）、#11熾熱（爛番茄色）、#12深情（紅甜椒色）。

巴黎萊雅 絕對情迷鏡面唇膏 新增7色

巴黎萊雅2018年的絕對情迷鏡面唇膏，結合唇釉質地、唇膏型態，以鏡面漆光的特殊閃耀妝感，激起不少討論。2019年推出全新7色，PANTONE流行色一次入袋。

囊括2019潮流大勢色選：赤赭莓果色系、肉桂漿果色系、水光硃砂色系、楓糖紅棕系、迷霧裸粉色系、中藥補血色系、太妃糖褐色系

全新7色：918巴黎邂逅、920甜蜜救贖、930曖昧成癮、931惡作劇告白、932末日戀曲、933私奔天涯、934窒愛越界（主打色）

Visée 1. 果凍夾心唇膏 限定新3色

Visée經典的夾心唇膏，推出春夏限定3色，以高透明的透明粉紅、藍﹑黃色果凍X色彩雙層漸染，輕輕一抹，即可打造從內綻放色彩的漸層唇膏。分別帶來不同活力妝感：PK868增加紅潤﹑SP061提升透明感﹑OR263呈現活潑度。

限定3色（由左至右）：PK868透明粉Ｘ莓果紅、SP061透明藍Ｘ蜜桃粉、OR263透明黃X金桔橘

2. AVANT時尚百變唇膏 新增3色

共有顯色型和晶透型2種質地自由搭配，奶油般質地相當服貼，滑順均勻延展於雙唇，單抹或疊擦都可使用。

由上至下為，顯色型：021 MY LITTLE GIRL甜美裸粉紅、025 TRADITION中性小麥裸、晶透型：024 FIREWORKS晶透燦耀紅 

FreshO2O2氧氣唇膏

FreshO2推出全新彩妝系列「BOSS GIRL」，四款以花為名的O2氧氣唇膏「向日葵暖橘、櫻花粉、玫瑰裸、牡丹豆沙」

研發「不沾杯、不掉色、不顯紋、不緊繃」的唇感體驗，並添加英國蠟菊與薰衣草萃取，具有極佳的舒緩能力，可幫助滋潤乾燥的唇部肌膚。

BEVY C. 經典微醺柔霧光唇釉

BEVY C.全新推出彩妝，運用科技冷光的偏光色技術，讓偏黃膚色擦起來更能完美凸顯好氣色卻不暗沉，並從眾多色彩中精準的選出「女人一生中必須要有的四種顏色！」打造出一款零失手、多變化、超顯白的口紅！

-1920 French Kiss Cocktail法式熱吻：蕃茄紅色、-1930 Cosmopolitan柯夢波丹：豆沙粉色、-1940 Sex On The Beach 性感海灘：南瓜色、-1950 Whispering Angel 呢喃天使：乾燥玫瑰色

2019春夏開架新唇彩價目表

Innisfree超服貼水漾唇膏3.3g，NT$470
heme精萃水亮唇膏3.3g，NT$330
heme輕吻絲絨唇釉5.6g，NT$299
巴黎萊雅 絕對情迷鏡面唇膏3g，NT$420
Visée AVANT時尚百變唇膏3.5g，NT$450
Visée果凍夾心唇膏3.5g，NT$380
FreshO2 O2氧氣唇膏3.5g，單支定價NT$599／官網售價NT$399；四隻組合定價NT$2,396／官網售價NT$1,099
BEVY C. 經典微醺柔霧光唇釉5g，NT$680

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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