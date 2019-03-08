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蕭敬騰體脂肪7.5　勸戒蔡凡熙、吳念軒：「衣服透有什麼關係」

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記者林明瑋 / 高雄報導

DIOR在高雄漢神百貨開設全新概念店，吳念軒、蔡凡熙都穿著透視感的上衣，卻外套包緊緊，堅決不能露，體脂肪僅7.5的蕭敬騰展現「哥的氣勢」說：「透就透啊，有什麼關係？透又不是透別的地方，沒穿都可以。」

▲DIOR高雄漢神店。（圖／Chris Yi、Marc Li提供）

▲蕭敬騰很能駕馭服裝。（圖／Chris Yi提供）

吳念軒穿著清爽的西裝，薄透上衣只露出領口一小角，直說：「會害羞、蠻涼的、我的底線了。」蔡凡熙也是同樣狀況，夾克拉鍊拉得老高，他說：「先不要露好了，知道裡面性感但看不到比較有神秘感。」而且理由正當：「有人比我更好看，給他們露就好了。」再順帶一提：「吳念軒很壯耶，他脫我在旁邊當小朋友就好了。」

▲DIOR高雄漢神店。（圖／Chris Yi、Marc Li提供）

▲吳念軒以清爽的西裝現身，內搭相當薄透。（圖／Marc Li提供）

不同於許多男星努力健身，蔡凡熙決定率真做自己，「有想過要練，但還在想，我不太喜歡逼自己去做一件事，要求瘦就好了，不要求精壯。」他用更精闢的一個字解釋，就是「懶」，坦率得很可愛。

▲DIOR高雄漢神店。（圖／Chris Yi、Marc Li提供）

▲蔡凡熙白色夾克內藏著薄透上衣。（圖／Chris Yi提供）

相較於兩名「小老弟」的矜持，蕭敬騰對於服裝造型想法開放，「我覺得衣服對了、音樂對了、舞台對了，就沒問題。」愛運動的他常打籃球，但沒刻意健身也沒練肌肉線條，體脂肪僅7.5，他笑說：「沒有驕傲啊，真的是這樣。」

他背著男款馬鞍包，表示相當喜歡，並大力介紹有3種背法，小包裡必備的東西有皮夾、耳機、牙線，他說：「牙線當然重要，要剃牙啊，保護口腔。」

▲DIOR高雄漢神店。（圖／Chris Yi、Marc Li提供）

▲蕭敬騰大推背著的小牛皮馬鞍腰包，包62,000元。（圖／Marc Li提供）

關鍵字：

蕭敬騰, 蔡凡熙, 吳念軒, DIOR, DIOR MEN, 漢神百貨
fashion.net

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