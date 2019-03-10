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抗暗沉救星！韓妞瘋「暖橘紅」唇彩，一抹膚色白2度

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▲▼I`M MEME推出黃皮專用唇彩。（圖／品牌提供）

▲I'M MEME推出韓妞最愛的超顯白暖橘調，寶雅獨家販售。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

繼去年爆紅的「我愛氣墊薄霧液態唇膏」之後，韓妞妝指標品牌I’M MEME趁勝追擊推出「我愛超顯白液態唇膏」，以2019 PANTONE春夏第一色號來的靈感，推出專為黃膚色量身打造的暖調橘紅，讓你瞬間黃肌變白肌。

▲▼I`M MEME推出黃皮專用唇彩。（圖／品牌提供）

▲I'M MEME 我愛超顯白液態唇膏，#011，490元。

I’M MEME在春夏以2019 PANTONE色-Fiesta為發想，代表歡慶、熱情和陽光的暖橘調，推出黃皮人專用的絕美五色，暖調橘紅色，不僅不顯黃，還能提亮膚色，一抹讓妳的膚色立刻往上白兩度。

▲▼I`M MEME推出黃皮專用唇彩。（圖／品牌提供）

▲I'M MEME 我愛超顯白液態唇膏，#012，490元。

▲▼I`M MEME推出黃皮專用唇彩。（圖／品牌提供）

I'M MEME 我愛超顯白液態唇膏，#013，490元。

這5款熱門暖橘調色系包括主打色#014肉桂玫瑰、#011熱情莓果、#015酒紅櫻桃等超飽和色彩。現在不用再羨慕膚色白皙或氣色超好的女明星們，因為只要挑對唇彩，就是最快急救提亮術！


▲▼I`M MEME推出黃皮專用唇彩。（圖／品牌提供）

▲I'M MEME 我愛超顯白液態唇膏，#014，490元。

被譽為「好氣色神筆」的液態唇膏之所以受歡迎，因為塗在雙唇上幾乎「無感」，微妙質地能瞬間服貼雙唇，一點都不黏膩，舒服微霧感讓用過的網友都大讚。

新系列最推#014肉桂玫瑰，帶著橘掉的氣質肉桂色，不僅不挑膚色，更是一款好上手的入門色。

▲▼I`M MEME推出黃皮專用唇彩。（圖／品牌提供）

▲I'M MEME 我愛超顯白液態唇膏，#015，490元。

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關鍵字：

韓妞, I'M MEME, 抗暗沉, 顯白, 暖橘紅
fashion.net

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